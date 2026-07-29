Busca por carro elétrico cresce 17% no Brasil: veja modelos mais procurados

O apetite do consumidor brasileiro por carros eletrificados ganhou tração em 2026. As buscas por veículos novos elétricos e híbridos cresceram 17% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que reúne dados do mercado automotivo a partir das pesquisas e visitas registradas na plataforma entre janeiro e junho.

O destaque ficou com os modelos 100% elétricos. No segmento de zero-quilômetro, a procura por elétricos avançou 47% em um ano, ritmo bem superior aos 8% de alta dos híbridos. O movimento, porém, ainda não se traduz em liderança de volume. Quando se olha o total de buscas, os híbridos respondem por 71% do interesse, contra 29% dos elétricos.

Para Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, parte da explicação está na ampliação dos portfólios das montadoras no país, sobretudo em faixas de preço mais acessíveis. "Quando consideramos questões de preço, os elétricos contam hoje com uma oferta mais ampla de modelos em faixas mais acessíveis, especialmente entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, o que acaba atraindo uma parcela considerável dos consumidores interessados nessa tecnologia", afirma o executivo.

"Os híbridos devem seguir como maioria nas buscas por oferecerem uma alternativa diante dos desafios de infraestrutura para eletrificados no Brasil", complementa.

O ritmo de procura acompanha um mercado em transformação. Em fevereiro, o BYD Dolphin Mini se tornou o primeiro carro elétrico a liderar o ranking mensal de vendas no varejo brasileiro, segundo a Fenabrave, um marco para a indústria nacional.

GWM Haval H6 lidera entre os 0KM

Entre os eletrificados zero-quilômetro mais procurados, o GWM Haval H6 encabeça a lista, com 15% de participação no top 10. Logo atrás aparecem BYD Dolphin Mini e BYD King, ambos com 11%, seguidos por Omoda 5 (11%) e Omoda 7 (10%). Completam o ranking BYD Song Plus, BYD Song Pro, BYD Dolphin, Volvo EX2 e BYD Seal.

Usados acompanham o movimento

O mercado de seminovos e usados seguiu a mesma direção, com alta de 13% no interesse por eletrificados. Nesse recorte, os elétricos cresceram 17% e os híbridos, 12%. A concentração em híbridos é ainda maior do que entre os zero-quilômetro: eles respondem por 75% das buscas por eletrificados usados, enquanto os elétricos ficam com os 25% restantes.

O GWM Haval H6 também comanda o ranking de usados, com 16% de participação, seguido por BYD Song Plus e Volvo XC60, ambos com 12%. A lista traz ainda Toyota Corolla, Porsche Cayenne, BYD Seal, BYD Dolphin Mini, Toyota Corolla Cross, BYD King e BYD Dolphin.

Ranking dos eletrificados mais buscados no 1º semestre de 2026