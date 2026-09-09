Gestão Sustentável: recuperar áreas degradadas é prioridade e oportunidade

O encerramento da COP 17 trouxe um recado claro e inquestionável: a recuperação de áreas degradadas é urgente e a execução dos planos ambiciosos e oportunos para o tema será cobrada, de forma pragmática e incisiva.

Embora o debate em torno do uso da terra tenha raízes históricas profundas e seja frequentemente atravessado por complexidades políticas, o momento atual exige uma leitura corporativa madura.

Não estamos mais falando apenas de diplomacia ambiental ou de compromissos multilaterais abstratos, mas sim de uma sinalização direta do mercado internacional, que passa a precificar a inação climática e a degradação do solo como ameaças tangíveis à estabilidade das cadeias globais de valor.

O setor privado diante da degradação do solo

Neste cenário, o setor privado assume um protagonismo incontornável, a começar pelo reconhecimento franco de sua responsabilidade no uso do solo.

Historicamente, a expansão econômica no campo esteve quase sempre atrelada à supressão de vegetação nativa e ao esgotamento dos recursos naturais.

Contudo, a nova economia não tolera mais a dicotomia entre produzir e conservar.

Empresas que operam no agronegócio, na indústria de alimentos e nos demais elos dessa complexa teia produtiva precisam compreender que a saúde do solo é, na verdade, a base primária de sua própria continuidade operacional.

A degradação territorial deixou de ser uma externalidade negativa suportada silenciosamente pela sociedade para se tornar um risco sistêmico.

Solos empobrecidos comprometem a produtividade, inflacionam o custo de insumos e afastam o capital de investidores cada vez mais rigorosos na aplicação de critérios ESG.

Recuperação de áreas degradadas como oportunidade de negócios

No entanto, o verdadeiro diferencial competitivo para as lideranças de alto impacto reside em enxergar além da mitigação de riscos e da adequação regulatória.

O imenso desafio da recuperação de áreas degradadas carrega consigo uma oportunidade de negócios de proporções trilionárias.

O Brasil possui um vasto contingente de terras subutilizadas ou esgotadas que, se submetidas a técnicas de manejo sustentável e práticas regenerativas, podem recuperar sua produtividade.

Isso significa que o país tem a capacidade de expandir sua produção agrícola, absorver carbono e fortalecer a segurança alimentar global sem a necessidade de derrubar uma única árvore.

Para que essa virada de chave aconteça em escala, é imprescindível o poder de inovação, a agilidade e a capacidade de investimento que a iniciativa privada consegue mobilizar.

Tecnologia e finanças para regenerar o solo

Capturar a oportunidade oculta nesse passivo ambiental exige o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas e arquiteturas financeiras.

O momento é de escalar o alcance de agrotechs voltadas à precisão no campo, fomentar o uso de bioinsumos que regeneram a microbiologia da terra e, fundamentalmente, alavancar instrumentos inovadores, como o blended finance.

As companhias que capitanearem essa agenda irão além da mitigação de riscos e terão a chance de desenhar novos mercados e consolidar cadeias de suprimento radicalmente mais resilientes às intempéries climáticas e rupturas geopolíticas.

Um modelo regenerativo para o Brasil

Em última análise, a necessária transformação dos sistemas alimentares globais rumo a um modelo regenerativo passa obrigatoriamente pela forma como o Brasil decide gerenciar o seu território.

As pressões e cobranças que emergem no mundo pós-COP17 devem ser encaradas menos como uma imposição restritiva externa e muito mais como um catalisador para a modernização definitiva do nosso modelo produtivo.

Ao abraçar a vanguarda na recuperação de áreas degradadas e no manejo sustentável do solo, o setor privado brasileiro tem a oportunidade histórica de redefinir o papel do país como uma potência agroambiental no século XXI.