Canetas emagrecedoras estão mudando o consumo nos restaurantes?

Por Fernando Blower*

As canetas emagrecedoras entraram no debate sobre alimentação, mas talvez exista um olhar para elas pela perspectiva errada. Para o foodservice, a questão não é se esses medicamentos farão com que as pessoas deixem de comer fora.

Os primeiros sinais apontam para outra direção. Elas podem estar mudando a maneira como o consumidor escolhe, pede e aproveita uma refeição.

GLP-1 já alcança parte dos consumidores brasileiros

Uma pesquisa da Galunion, realizada em abril de 2026 com 1.020 consumidores no Brasil, mostra que 16% usaram ou usam atualmente medicamentos à base de GLP-1. Entre jovens de 18 a 24 anos, o índice chega a 25%, e na Classe A, a 45%.

O dado mais revelador está no comportamento. Entre as pessoas que usam ou já usaram os medicamentos, 91% afirmam ter mudado seus hábitos ao consumir alimentos fora de casa.

Destas, 51% passaram a pedir porções menores ou comer menos, 50% disseram evitar alimentos muito gordurosos, 41% buscam opções mais leves, 40% evitam doces e 35% declararam priorizar alimentos com mais proteína.

Canetas emagrecedoras podem abrir oportunidades para restaurantes

Isso não precisa ser interpretado como uma ameaça. Pode ser, na verdade, uma oportunidade para o setor entender melhor o que o consumidor valoriza. Se ele quer comer menos, cada escolha precisa entregar mais.

Uma sobremesa menor pode ser interessante se for especial. Uma porção reduzida continua fazendo sentido se preservar sabor e qualidade. Um prato compartilhável pode atender diferentes apetites sem diminuir a experiência de estar à mesa.

O movimento já provoca respostas. Em pesquisa da Galunion com 62 marcas de franchising, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 53% informaram ter feito ajustes relacionados aos efeitos do GLP-1.

Foodservice também precisa olhar além do prato principal

Também é preciso olhar além do prato principal. Entre os consumidores que relataram mudanças, 33% passaram a pedir menos itens adicionais, como entradas, sobremesas ou bebidas.

São categorias relevantes para a composição da venda e a rentabilidade de muitos estabelecimentos.

A própria Galunion estima que o impacto líquido do GLP-1 sobre o faturamento do foodservice em 2026 pode variar de próximo de zero a uma retração de até 1%, com cenário realista de aproximadamente -0,5%.

São cenários, não uma previsão. E justamente por isso a capacidade de adaptação será tão importante quanto o tamanho do fenômeno.

Como os restaurantes podem se adaptar ao novo consumo

O restaurante não precisa abandonar o prazer para acompanhar essa transformação. Pelo contrário.

Porções menores, pratos para compartilhar, sobremesas compactas, opções com mais proteína e fibras e novas alternativas de bebidas podem ampliar as possibilidades do cardápio sem tornar a experiência em algo restritivo ou medicalizado.

As canetas emagrecedoras não precisam ser vistas como inimigas do restaurante.

Elas podem ser mais um fator acelerando uma mudança em curso, onde os consumidores estão mais atentos à quantidade, à composição e ao valor que recebem em cada ocasião.

O desafio para o foodservice não é convencer o cliente a comer mais. É continuar dando a ele bons motivos para sair de casa, sentar à mesa e escolher aquele restaurante. Mesmo que ele peça menos.

*Fernando Blower é presidente-executivo da ANR, instituição que tem por objetivo promover o setor de foodservice e defender e representar os interesses dos associados.