Onde assistir ao Grande Prêmio de Monza da Fórmula 1

A Fórmula 1 aterrissa neste final de semana no histórico Autódromo Nacional de Monza para a disputa do Grande Prêmio da Itália. O circuito italiano é conhecido mundialmente como o Templo da Velocidade.
A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 dividiu-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.
- Sexta-feira, 4 de setembro: Treino Livre 1 (TL1) das 07h30 às 08h30 e Treino Livre 2 (TL2) das 11h00 às 12h00.
- Sábado, 5 de setembro: Treino Livre 3 (TL3) das 07h30 às 08h30 e Sessão Classificatória das 11h00 às 12h00.
- Domingo, 6 de setembro: Corrida oficial marcada para as 10h00, com duração prevista de 53 voltas ou o limite de 120 minutos de prova.
No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.
Classificação de pilotos
A tabela de classificação do campeonato mundial de pilotos da Fórmula 1 apresenta a disputa acirrada entre os principais competidores do grid na metade da temporada de 2026.
Veja como está o campeonato neste momento:
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 242 pontos
- George Russell (Mercedes): 183 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari): 183 pontos
- Lando Norris (McLaren): 159 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari): 155 pontos
- Max Verstappen (Red Bull): 112 pontos
- Oscar Piastri (McLaren): 106 pontos
- Isack Hadjar (Red Bull): 71 pontos
- Liam Lawson (Red Bull): 51 pontos
- Pierre Gasly (Alpine): 35 pontos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 25 pontos
- Franco Colapinto (Alpine): 19 pontos
- Oliver Bearman (Haas): 18 pontos
- Gabriel Bortoleto (Audi): 10 pontos
- Nico Hülkenberg (Audi): 6 pontos
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 6 pontos
- Alexander Albon (Williams): 5 pontos
- Esteban Ocon (Haas): 3 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin): 3 pontos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 0 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin): 0 pontos
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0 pontos
- Sergio Pérez (Cadillac): 0 pontos
Classificação por equipes da Fórmula 1
Confira a pontuação de todas as equipes registradas na disputa do campeonato até agora:
- Mercedes: 425 pontos
- Ferrari: 338 pontos
- McLaren: 263 pontos
- Red Bull Racing: 186 pontos
- Racing Bulls: 66 pontos
- Alpine: 63 pontos
- Haas F1 Team: 21 pontos
- Audi: 16 pontos
- Williams: 11 pontos
- Aston Martin: 3 pontos
- Cadillac: 0 pontos