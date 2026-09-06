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Fase de grupos copa 2026

Onde assistir ao Grande Prêmio de Monza da Fórmula 1

Confira a programação detalhada, os canais de transmissão e a situação atual do campeonato mundial no circuito de Monza.

Autódromo Nacional de Monza recebe a etapa europeia do campeonato mundial de Fórmula 1 (Crédito: Divulgação/F1). (Divulgação/Fórmula 1)

Autódromo Nacional de Monza recebe a etapa europeia do campeonato mundial de Fórmula 1 (Crédito: Divulgação/F1). (Divulgação/Fórmula 1)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 06h13.

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A Fórmula 1 aterrissa neste final de semana no histórico Autódromo Nacional de Monza para a disputa do Grande Prêmio da Itália. O circuito italiano é conhecido mundialmente como o Templo da Velocidade.

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A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 dividiu-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.

  • Sexta-feira, 4 de setembro: Treino Livre 1 (TL1) das 07h30 às 08h30 e Treino Livre 2 (TL2) das 11h00 às 12h00.
  • Sábado, 5 de setembro: Treino Livre 3 (TL3) das 07h30 às 08h30 e Sessão Classificatória das 11h00 às 12h00.
  • Domingo, 6 de setembro: Corrida oficial marcada para as 10h00, com duração prevista de 53 voltas ou o limite de 120 minutos de prova.

No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.

Classificação de pilotos

A tabela de classificação do campeonato mundial de pilotos da Fórmula 1 apresenta a disputa acirrada entre os principais competidores do grid na metade da temporada de 2026.

Veja como está o campeonato neste momento:

  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 242 pontos
  • George Russell (Mercedes): 183 pontos
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 183 pontos
  • Lando Norris (McLaren): 159 pontos
  • Charles Leclerc (Ferrari): 155 pontos
  • Max Verstappen (Red Bull): 112 pontos
  • Oscar Piastri (McLaren): 106 pontos
  • Isack Hadjar (Red Bull): 71 pontos
  • Liam Lawson (Red Bull): 51 pontos
  • Pierre Gasly (Alpine): 35 pontos
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls): 25 pontos
  • Franco Colapinto (Alpine): 19 pontos
  • Oliver Bearman (Haas): 18 pontos
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 10 pontos
  • Nico Hülkenberg (Audi): 6 pontos
  • Carlos Sainz Jr. (Williams): 6 pontos
  • Alexander Albon (Williams): 5 pontos
  • Esteban Ocon (Haas): 3 pontos
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 3 pontos
  • Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 0 pontos
  • Lance Stroll (Aston Martin): 0 pontos
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 0 pontos
  • Sergio Pérez (Cadillac): 0 pontos

Classificação por equipes da Fórmula 1

Confira a pontuação de todas as equipes registradas na disputa do campeonato até agora:

  • Mercedes: 425 pontos
  • Ferrari: 338 pontos
  • McLaren: 263 pontos
  • Red Bull Racing: 186 pontos
  • Racing Bulls: 66 pontos
  • Alpine: 63 pontos
  • Haas F1 Team: 21 pontos
  • Audi: 16 pontos
  • Williams: 11 pontos
  • Aston Martin: 3 pontos
  • Cadillac: 0 pontos
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