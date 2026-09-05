Bússola
Um conteúdo Bússola

Afroturismo cresce impulsionado pelo desejo de 90% dos viajantes por cultura local

Pesquisa mostra brasileiros querem explorar cultura e gastronomia local durante as viagens

Afroturismo cresce no Brasil junto ao setor de turismo geral (Unai Huizi Photography/Shutterstock)

Afroturismo cresce no Brasil junto ao setor de turismo geral (Unai Huizi Photography/Shutterstock)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 13h00.

Priorizar nos meus resultados Google

O interesse por experiências culturais ganha espaço nas decisões de viagem dos brasileiros e abre novas oportunidades para o afroturismo no país. Uma pesquisa da Booking.com divulgada este ano mostra que:

  • 90% dos viajantes brasileiros querem explorar a cultura e a gastronomia local durante suas viagens.
  • 89% têm interesse em aprender sobre diferentes culturas e destinos.

O movimento reforça a procura por experiências que aproximam turistas da história e das comunidades dos lugares visitados. 

No afroturismo, essa conexão aparece em roteiros históricos, gastronomia afro-brasileira, música, manifestações culturais, espaços de memória e atividades conduzidas por moradores, guias e empreendedores locais.

“O Brasil tem uma riqueza enorme de histórias e referências afro-brasileiras que podem integrar cada vez mais os roteiros de quem viaja pelo país”, afirma Carlos Humberto, CEO da Diaspora.Black, startup especializada em experiências afrocentradas.

A tendência já aparecia em 2025. O Relatório de Viagens e Sustentabilidade da Booking.com, realizado com 32 mil viajantes de 34 países, apontou que 82% dos brasileiros buscavam experiências autênticas ligadas à cultura local. Outros 83% afirmaram querer que os recursos gastos durante as viagens retornassem às comunidades dos destinos visitados.

O cenário coincide com um momento de crescimento do turismo brasileiro

O país recebeu 9,3 milhões de turistas internacionais em 2025, alta de 37,1% sobre o ano anterior e recorde histórico, segundo a Embratur. 

Para o afroturismo, o aumento do fluxo de visitantes amplia as possibilidades de inserir experiências afrocentradas nos roteiros de brasileiros e estrangeiros e movimentar uma cadeia formada por guias, restaurantes, produtores culturais, artesãos e outros negócios locais.

“Existe uma oportunidade de fazer com que o afroturismo esteja cada vez mais presente no planejamento regular das viagens. 

Quanto maior a oferta e a visibilidade dessas experiências, maior também a possibilidade de valorizar a diversidade cultural brasileira e gerar renda para os profissionais e empreendedores que mantêm essas histórias vivas”, finaliza Carlos Humberto, CEO da Diaspora.Black.

 

Acompanhe tudo sobre:Turismo
Próximo

Mais de Bússola

Opinião: O Pix está prestes a revolucionar o sistema financeiro

Como empresas brasileiras levaram a IA do teste à operação

Como fazer amizades no trabalho pode transformar a carreira

Opinião: O próximo território do Pix é o crédito e a disputa com cartões

Mais na Exame

Onde Investir

Brasileiros acumulam R$ 9,1 tri em investimentos, mas ainda diversificam pouco

Future of Money

Bitcoin cai 2,6% com petróleo a US$ 105 e maior probabilidade de aumento dos juros nos EUA

Mercado Imobiliário

Como a greve da Caixa pode afetar o financiamento da casa própria

Tecnologia

O que é 'cookie stuffing', esquema que envolve a startup da filha de Bill Gates