Porções pequenas viram nova aposta dos restaurantes

A introdução de porções reduzidas nos cardápios marca uma adaptação estratégica dos restaurantes à nova realidade de consumo. A iniciativa surge a partir da observação de dois fatores principais: a crescente preocupação dos clientes em evitar o desperdício e a frequente demanda por refeições mais leves. As porções menores também beneficiam o cliente que deseja explorar o cardápio, experimentando uma maior variedade de pratos em uma única visita.

Para as empresas, esta não é apenas uma questão de tamanho, mas de comunicação estratégica e experiência do cliente. "É importante frisar que não a chamamos de 'meia porção', mas sim de 'porção pequena'. Dizemos que essa opção é recomendada apenas para quem está realmente sem apetite ou come pouco", diz o chef Amílcar Azevedo, do restaurante NOU.

Essa estratégia, além de alinhar o serviço ao novo comportamento do consumidor, tem demonstrado ser um sucesso comercial. A satisfação do cliente em ter uma opção adequada ao seu apetite, ou à sua vontade de provar mais itens, impulsiona as vendas do restaurante. Amílcar atesta o impacto positivo na casa. "Tem sido um sucesso. Essa opção tem representado cerca de 20% das nossas vendas no cardápio à la carte."

O recém-aberto bar Palermo conta com o menu dividido em porções grandes ou pequenas. “É como comer em casa, tem dias que você quer comer mais e dias que quer comer menos. E isso evita desperdiço de comida e de dinheiro do cliente”, diz o chef e sócio do restaurante Thiago Cerqueira, que vê a tendência se expandindo para o próximo ano.

Confira restaurantes em São Paulo com opções de pratos com porções reduzidas. Confira.

Palermo

Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros, em uma pitoresca praça que promete se tornar um novo ponto de encontro na cidade, está o Palermo, bar com referências sicilianas. Sob a tutela do chef Thiago Cerqueira, o menu traz porções grandes e pequenas, entre elas destaca-se o Spaghetti con Le Sarde (R$ 47/R$ 79), feito com sardinha, erva-doce e uva-passa. Outro destaque é o Spaghetti alle Vongole (R$ 43/R$ 72).

Serviço: Rua Sebastião Gil, 14 — Pinheiros, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda e terça das 11h30 às 14h30, quarta e quinta das 11h30 às 14h30 e das 17h às 22h. Sexta das 11h30 às 15h e das 17h às 22h. Sábado das 12h às 18h | @distritopalermobar

NOU

Com três unidades na capital, o restaurante NOU se destaca pelo cardápio variado. A casa também é uma boa opção para quem procura por um almoço mais leve. Seja qual for o tamanho do apetite, o cardápio da casa traz boas pedidas em duas opções de tamanhos, como o caso do Spaghettini à Carbonara (R$ 70/R$ 87), uma releitura do clássico italiano com bacon, azeite de trufas e cebola caramelizada. Outra sugestão é o Escalope de Filé Mignon (R$ 78/R$ 98), ao molho de vinho tinto com risoto de cebola caramelizada e ervas.

Serviço: 2 unidades + Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 419 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone (11) 2609-6939 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Arabia

Arabia: homus oferecido em dois tamanhos (Tadeu Brunelli/Divulgação)

A casa dedicada à culinária árabe aposta em receitas clássicas e releituras. Entre as opções de prato com porção reduzida, há o quibe assado ao forno (R$ 58/R$ 74), recheado com carne moída, cebola refogada e nozes. Outra sugestão é o clássico Homus (R$ 50/R$ 67), pasta cremosa de grão-de-bico temperada com tahine, limão, alho e sal.

Serviço: Alameda Lorena, 1821 - Jardim Paulista, São Paulo /SP | Fone: (11) 3061-2203 I Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Pobre Juan

Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante Pobre Juan é reconhecido por sua parrilla, de onde saem bons cortes de carnes. O menu contempla porções grandes e pequenas, como o Palmito Pupunha (R$ 49/R$ 74), assado na brasa; e a Salada Andina (R$ 41/R$ 65), feito com quinoa, tomates-cereja, cenoura, cebola-roxa, abobrinha, hortelã, alface, passas, amêndoas, azeite e limão-siciliano. Entre os cortes de carne, o Bife Pobre Juan (R$ 214/R$ 372) um corte autoral da casa, tirado da capa do bife ancho.

Serviço: 4 unidades +Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 20h

Corrientes 348

Um dos redutos de boa carne em São Paulo, o Corrientes 348 tem parte do menu da casa disponível em dois tamanhos: porção inteira e meia. Para abrir o apetite, há boas opções como a Polenta com Queijo Parmesão (R$ 49/R$ 64) e a Salada Bariloche (R$ 72/R$ 85), feita com queijo de cabra, rúcula, damasco, amêndoas cristalizadas, cebolas caramelizadas em aceto balsâmico e tomate. Dos cortes que saem da parrilla, vale provar o Corte Especial 348 (R$ 156/R$ 206), corte retirado da parte mais nobre do vazio.

Serviço: 2 unidades + Rua Dr. Mário Ferraz, 32 - Jardim Europa, São Paulo/SP – Fone: (11) 3032-6348 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h

ICI Brasserie

O ICI Brasserie é ideal tanto para encontros, como para almoços executivos ou mesmo reuniões entre amigos. O menu contempla pratos como o Steak Tartare, com carne bovina crua e temperada, picada na ponta da faca, e servido com fritas e salada. O prato é servido inteiro (R$ 91) ou em meia porção (R$ 77). Novidade no menu, o Tartare de Thon (R$ 79/R$ 99) é um atum cru temperado, em cubos, acompanhado de salada e torradas.

Serviço: 3 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h30 e das 18h às 22h, terça a sexta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h

Adega Santiago

Sucesso de público desde a sua abertura, há 20 anos, a Adega Santiago, inspira-se nas adegas Ibéricas. Comandado pelo restaurateur Ipe Moraes, este misto de bar e restaurante no coração do Jardim Paulistano, tem quatro endereços, três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. O cardápio apresenta receitas clássicas de Portugal e Espanha, com muitas pedidas para compartilhar, como as Tostadas na Brasa, servidas em porção inteira ou meia porção, entre elas a de Chorizo e Cebola Caramelizada (R$ 71/R$ 50) e a de Figo Assado e Jamon Serrano (R$ 75/R$ 53).

Serviço: Adega Santiago Shopping Cidade Jardim — 4° piso Av. Magalhães de Castro, 12.000 — Cidade Jardim, Tel. 11 3758-4446, Horários: Segunda e terça: das 12h às 16h e 18h às 23h / quarta e quinta das 12h às 23h / sexta e sábado das 12h a 00h / domingo das 12h às 22h Adega Santiago Melo Alves, Rua Dr. Melo Alves, 728 — Cerqueira César, Tel. 11 3061-3323 Horários: segunda a quarta das 12h às 15h e 18h às 23h / quinta das 12h às 23h / sexta e sábado das 12h 00h / domingo das 12h às 22h. Rua Sampaio Vidal, 1.072 — Jardim Paulistano. Tel. 11 3081-5211, horários: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h / sexta e sábado das 12h a 00h/ domingo das 12h às 22h, Adega Santiago Village Mall — 2° piso, Avenida das Américas, 3.900 — Barra da Tijuca, Tel. 21 3900-1605 Horários: segunda a quinta das 12h às 23h/sexta e sábado das 12h a 00h /domingo das 12h às 22h