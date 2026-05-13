Opinião: as canetas emagrecedoras estão redesenhando o mercado alimentício

Por Claudia Elisa Soares*

As canetas emagrecedoras são o grande bombshell de 2026. Elas já transpassaram as paredes dos consultórios médicos, entraram na rotina das famílias e, com isso, passaram a ter um papel importante na economia real. Afinal, quando um tratamento altera o apetite, ele não mexe só com o corpo. Mexe com o carrinho, com o cardápio, com a gôndola e com o caixa. No fim da linha, mexe com toda a cadeia produtiva.

Para quem não sabe, as canetas emagrecedoras são medicamentos injetáveis usados no tratamento da obesidade e do diabetes. Na prática, eles aumentam a sensação de saciedade, reduzem o apetite e, por isso, mudam não apenas a relação da pessoa com a comida, mas também a dinâmica de consumo ao seu redor.

Levantamento do Instituto Locomotiva mostra que 33% dos lares brasileiros têm ao menos um morador que usa ou já usou esses medicamentos. No fim de 2025, eram 26%. O salto é rápido demais para ser tratado como curiosidade estatística. Isso já é escala. E escala, em negócios, nunca é detalhe.

Mais relevante do que o avanço do uso é a profundidade do efeito. Segundo o mesmo levantamento, 95% dos domicílios com usuários de canetas emagrecedoras reduziram o consumo de pelo menos uma categoria de alimentos ou bebidas.

A queda aparece sobretudo em doces e snacks (70%), bebidas açucaradas (50%), massas e carboidratos (47%) e bebidas alcoólicas (45%). Em outras palavras, o consumidor não está apenas comendo menos. Está emagrecendo a demanda por categorias que, durante anos, sustentaram volume, giro e margem.

O carrinho emagrece e a cadeia inteira sente

Esse movimento não para na compra de supermercado. Ele avança sobre o consumo fora do lar e revela uma mudança de hábito mais estrutural. Entre os lares com usuários, 47% reduziram a frequência em restaurantes e 56% diminuíram pedidos de delivery e fast food, ainda segundo o Instituto Locomotiva.

Só que a história não é apenas de corte. Há também substituição. Cerca de 4 em cada 10 lares registraram aumento no consumo de itens associados a uma alimentação mais equilibrada. O avanço aparece em proteínas magras (30%), frutas e vegetais (26%), alimentos integrais (25%) e água ou chás sem açúcar (22%).

Esse detalhe é decisivo para o mercado. Não se trata apenas de vender menos comida. Trata-se de vender outra comida. O centro de gravidade do consumo está mudando. E, quando isso acontece, empresas presas ao portfólio antigo começam a parecer pesadas demais para um consumidor que quer leveza, funcionalidade e densidade nutricional no que coloca no prato.

Quem vendia volume agora precisa vender valor

Algumas companhias já perceberam que não adianta resistir ao novo comportamento. É preciso reposicionar a oferta. Uma importante rede varejista brasileira, por exemplo, passou a ampliar a presença de categorias ligadas a proteína e saúde, ao mesmo tempo em que viu cair o desempenho de itens mais associados a carboidratos e açúcar. Também avançou em serviços ligados ao bem-estar. A mensagem é clara: quando o consumo perde gordura, a estratégia precisa ganhar músculo.

Com a redução do apetite provocada por esses medicamentos, a lógica das porções também começa a mudar. Em vez do excesso, que durante anos ajudou a sustentar vendas no varejo e no food service, ganha espaço uma demanda por quantidades menores, mas mais adequadas do ponto de vista nutricional. Redes varejistas e restaurantes passaram a adaptar refeições, cortes e menus para um consumidor que quer comer menos, sem abrir mão de qualidade.

Se há segmentos obrigados a rever fórmula, embalagem, mix e narrativa, há outros que estão claramente ganhando massa. O mercado de medicamentos para obesidade já movimenta R$ 10 bilhões por ano e pode crescer cinco vezes até 2030, segundo a KPMG. Com o fim da patente da semaglutida em 20 de março de 2026, a tendência é de ampliação da concorrência. Há 14 pedidos de genéricos ou similares em análise na Anvisa, e a expectativa do setor é de produtos com custo até 35% menor nos próximos 18 meses.

Esse é o ponto em que a curva pode ficar ainda mais inclinada. Hoje, 76% dos brasileiros acreditam que esses medicamentos estão se tornando mais acessíveis e 68% afirmam que preços menores aumentariam a probabilidade de uso, de acordo com o Instituto Locomotiva. Ou seja, existe uma demanda reprimida esperando uma porta de entrada mais larga. Quando o acesso aumentar, o impacto não será marginal. Será sistêmico.

A empresa que entender primeiro sai na frente

A leitura equivocada é imaginar que estamos diante de uma onda passageira. O que está acontecendo é uma reprogramação do consumo. Menos indulgência automática. Mais seletividade. Menos compra por impulso. Mais busca por função, saciedade e qualidade. O prato encolhe, mas a complexidade estratégica cresce.

Para a indústria de alimentos, isso significa rever portfólio e aprender a competir não apenas por sabor e preço, mas por valor percebido em porções menores. Para o varejo, significa reequilibrar sortimento, comunicação e adjacências de negócio. Para restaurantes e delivery, significa pensar menu, tamanho, composição e ocasião de consumo. Já para farmacêuticas, healthtechs, academias, suplementos e serviços de bem-estar, abre-se uma avenida de crescimento que tende a engordar nos próximos anos.

No fundo, a caneta emagrecedora está fazendo com o mercado o que faz com o usuário: tirando excessos e revelando o que realmente sustenta a estrutura. Empresas que viviam do piloto automático podem perder fôlego. Empresas que entenderem a mudança antes terão a chance de ganhar corpo. E, em negócios, quase sempre vence quem percebe primeiro onde o consumo está perdendo peso e onde o valor está começando a crescer.

*Claudia Elisa Soares integra conselhos de administração em companhias de capital aberto e grupos familiares, como Camil Alimentos, CPFL Energia, Smart Fit e Hospital BP São Paulo.