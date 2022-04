Bússola Cultural: semana tem ópera-instalação e Gadú na Virada

Bem no Meio

Em Cartaz #CulturaEmCasa apresenta Bem no Meio, ópera-instalação inédita, idealizada pela multiartista Karen Acioly, com música do compositor francês Camille Rocailleux. O novo projeto da escritora, atriz e diretora convida o público a vivenciar uma experiência inesquecível, trazendo uma proposta de renovação da linguagem da ópera, democratizando e apresentando o gênero como um conceito diferenciado, atraindo a atenção de novos públicos. A ópera em uma dimensão fora dos padrões mistura o canto lírico e a literatura à dança e à projeção digital. Bem é o nome de uma menina que nasce com um estranho buraquinho nas costas, de onde surgirá uma asa. Neste dia, ela encontra Gaia, que se transforma em sua melhor amiga. Gaia mora dentro de um livro. Bem mora dentro, entre e fora do livro.

estreia dia 2 de maio, às 15h, acesse aqui

Ay, Carmela!

Texto do dramaturgo espanhol José Sanchis Sinisterra, Ay, Carmela! estreia no Teatro Sérgio Cardoso nesta semana. A peça traz a Guerra Civil Espanhola como pano de fundo e conta a história de dois artistas — Carmela e Paulino — que vivem em situação de miséria estimulada pelo governo fascista que está no poder. A montagem, dirigida por Lavínia Pannunzio, é interpretada por Flávia Couto e Paulo Williams.

de quinta a domingo, às 19h; Teatro Sérgio Cardoso; para mais informações e ingressos, acesse aqui

Melhores #CulturaEmCasa

A plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa acaba de lançar a premiação anual "Melhores #CulturaEmCasa". O objetivo é incentivar a produção cultural online ou híbrida, mesmo após o retorno dos eventos presenciais. A premiação será apresentada em um grande show ao vivo no final deste ano, quando serão lançadas as categorias indicadas com disponibilização dos conteúdos e que irão para votação popular. Serão oito categorias nesta primeira edição, com júri interno e popular. Cada categoria terá cinco indicados, e três serão premiados. Confira aqui a lista de indicados e registre seu voto.

A Caça

Em um diálogo com a ascensão do fascismo e do conservadorismo em todo mundo, o premiado texto Foxfinder – A Caça, da autora inglesa Dawn King, ganha sua primeira montagem brasileira, dirigida por Wallyson Mota e traduzida pela atriz Carolina Fabri. O espetáculo estreia no Teatro Sérgio Cardoso, gerido pela Amigos da Arte. Encenado pela primeira vez em 2011, o texto Foxfinder foi responsável por revelar o trabalho de Dawn King para o teatro britânico. Graças a seu sucesso de crítica, a peça também já foi montada na Austrália, na Suécia e nos Estados Unidos. A obra é uma parábola distópica sobre o lugar do medo na dominação de um povo e os caminhos para instalação do fascismo em uma sociedade em decadência. A trama se passa em uma fazenda inglesa ameaçada pela crise da produção de alimentos que recebe a visita do inspetor William Bloor, um agente do Estado responsável por fiscalizar as propriedades agrícolas.

segundas e terças-feiras, de 1º de maio a 14 de junho, Teatro Sérgio Cardoso; para mais informações e ingressos aqui

Papo com Zé Celso

A série Outras Vanguardas, idealização da Amigos da Arte, recebe o icônico diretor, ator e dramaturgo Zé Celso que faz um testemunho precioso sobre sua vida e obra, a Semana de Arte Moderna de 1922 e a cultura brasileira atual. Um dos principais representantes do antropofagismo brasileiro e fundador do Teatro Oficina, Zé Celso traz ao palco uma remontagem de O Rei da Vela, espetáculo-manifesto de Oswald de Andrade.

já disponível pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa; live da última terça-feira, acesse aqui para o conteúdo on-demand.

Especial WinniT

O Especial de Aniversário da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa apresenta WinniT, artista trans, músico e compositor. O artista faz parte do movimento hip-hop de Diadema e participa de batalhas de rima por toda São Paulo. WinniT é conhecido por suas rimas sensatas, por seu ritmo e sua agilidade, o que o conduziu a inúmeras vitórias em batalhas, tanto no circuito independente como em grandes festivais: Batalha do Conhecimento (RJ), Sons das Ruas (SP), Nike Battle Force (SP), Red Bull Mano (SP), Red Bull Francamente (SP), Batalha do Museu (DF), Batalha dos Amigos (DF) e muitas outras.

acesse pela plataforma #CulturaEmCasa aqui

Gadú na Virada

A Virada SP Online de Ribeirão Preto apresentou no ano passado um show virtual de Maria Gadú, cantora, compositora, instrumentista e produtora, que agora está disponível por demanda pela plataforma #CulturaEmCasa. Desde sua estreia na grande mídia, Maria Gadú chamou a atenção do público e da crítica, sendo indicada cinco vezes ao Grammy Latino. Ao longo de sua trajetória, Gadú sempre se dedicou a estudos sobre antropologia, sociologia e sobre a história brasileira. Após o lançamento de Guelã ao Vivo, a artista intensificou suas pesquisas e seu ativismo pelas causas indígena, LGBTQIA+, feminista, anti-racista, tornando-se referência para esses movimentos no Brasil.

acesse o show completo aqui

É tempo de dança

A partir desta semana, o Teatro Sérgio Cardoso, gerido pela Amigos da Arte, passa a oferecer uma temporada inédita com apresentações dos principais grupos de dança do país — Grupo Corpo, Cia Deborah Colker e São Paulo Companhia de Dança. Os ingressos já estão disponíveis pelo site do teatro, acesse para mais informações aqui.

No Bixiga

A terceira edição do projeto Palco Bixiga recebe um dos casais mais talentosos da música contemporânea, que se preparam para ficar cara a cara com seu público pela primeira vez. Anelis Assumpção é cantora, compositora, produtora, escritora e diretora geral do Museu Itamar Assumpção. Curumin é cantor, compositor, produtor e multinstrumentista. Artistas e referências da cena independente brasileira, lançaram discos, participaram de turnês nacionais e internacionais, têm parcerias com grandes nomes da nossa música e já ganharam diversos prêmios. O show “Anelis Assumpção e Curumin: eu canto com ele, ele me canta" passeia pelos seus repertórios autorais, num formato intimista: voz, violão, mpc e percussão, tudo executado apenas por eles dois. Para zombar de verdade, só com a alma e o coração. Palco Bixiga é o encontro mensal da nova cena brasileira ocupando o tradicional bairro do Bixiga. Espaço para ecoar no centro de São Paulo a produção musical contemporânea com a qualidade e conforto de um dos mais importantes teatros de nossa cidade.

quinta-feira, 5, às 19h, Teatro Sérgio Cardoso; mais informações acesse aqui

Jam

A Amigos da Arte lança na próxima quarta-feira a série Periferia Instrumental, produto da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa. O evento presencial e gratuito, em formato de 'jam session' acontece no Teatro Sérgio Cardoso e conta com a participação dos grupos que participam dos cinco episódios da série: Jazz na Kombi, Favela Instrumental, Choro na Leste, Du Kiddy Artivista e Funmilayo Afrobeat Orquestra. A série tem colaboração artística de Bocato e Ana Carolina Laet Gomes.

quarta-feira, 4, às 20h, Teatro Sérgio Cardoso; ingressos gratuitos

