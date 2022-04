7 fatos sobre a Universal Studios revelados em livro

Por Bússola

Detentora de um dos maiores estúdios de cinema e parques temáticos do planeta, a Universal Studios, em Orlando, na Flórida, teve a história contada em detalhes pelo engenheiro e viajante Fabio Trabulsi Ashcar em Uma grande aventura, pela DVS Editora.

A origem da gigante do entretenimento é contada desde o nascimento da marca, em 1915, até a atualidade. Uma grande aventura também é a primeira publicação brasileira que reúne em um só livro a cronologia da companhia, os altos e baixos, crises e reviravoltas.

Especialista em livros de viagens, Fabio quis levar para os brasileiros uma visão mais ampla da companhia conhecida em todo o mundo por franquias como Jurassic Park, Velozes e Furiosos, Meu Malvado Favorito, Tubarão, E.T. O Extraterrestre, De volta para o futuro, Harry Potter, entre muitas outras.

Apesar do brasileiro consumir os produtos da Universal e os parques serem um destino muito visado, poucos conhecem a origem do conglomerado. Por isso, confira sete fatos sobre a Universal revelados no livro que te ajudarão a definir o roteiro da sua próxima visita à Orlando.

Considerando os maiores estúdios do mundo, a Universal é o quarto mais antigo da história e o primeiro a ser fundado nos EUA. Antes dela, vieram os franceses Gaumont Film Company (1895) e Pathé (1896), seguidos pela companhia dinamarquesa Nordisk Film (1906); Apesar de ganhar fama com o musical de Andrew Lloyd Weber na Broadway, o romance O Fantasma da Ópera escrito pelo francês Gaston Leroux, teve sua primeira adaptação ao cinema pela Universal em 1925, ainda sem som, numa produção de Carl Laemmle; Quando Steven Spielberg lançou Tubarão em 1975, pela Universal, o grande predador branco do filme que aterrorizou Amity Island foi batizado como Bruce. Vinte e oito anos mais tarde, a Disney lançaria a animação Procurando Nemo. Na narrativa, ele enfrenta diversos desafios e conhece outras criaturas pelos oceanos, uma das quais um tubarão chamado Bruce; Quando a Universal Studios Florida abriu em 1990, muitos desacreditavam que ela poderia concorrer com a Disney. Entretanto, o tempo mostrou que isso não somente era possível como também evidenciaria a força do empreendimento; O diretor Steven Spielberg foi convidado para dirigir a série de filmes sobre Harry Potter, mas recusou, alegando que tornar uma produção lucrativa baseada no personagem de J. K. Rowling não traria nenhum desafio devido ao enorme sucesso dos livros pelo mundo inteiro; Quando Alfred Hitchcock lançou o filme Psicose em 1960, vários aspectos da produção revolucionaram a indústria trazendo um enorme sucesso. Os resultados financeiros foram astronômicos e Hitchcock tornou-se um dos maiores acionistas da empresa na época; Nas últimas décadas, o serviço de conteúdo online cresceu absurdamente e os gigantes do entretenimento não ficaram para trás. Em julho de 2020, foi a vez de a Universal lançar o Peacock, que tem uma particularidade: é o único serviço de streaming com opção de plano gratuito.

