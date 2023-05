Bússola Cultural: semana destaca cultura geek e programas musicais

"De A a Z: Nada sobre nós, sem nós"

Em 6/5, a partir de 13h, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá fará o “Sarau das Artes 2023”, com o tema: “De A a Z: Nada sobre nós, sem nós”. A proposta pretende trazer luz para a causa das deficiências abordando temas como inclusão, acessibilidade, direitos, capacitismo, igualdade e preconceito, no intuito de informar, provocar reflexões e chamar a atenção para o respeito, a empatia, a diversidade e a conscientização. A Fábrica de Cultura Vila Curuçá, em conjunto com a Bibliotech, receberá o público em um espaço agregador para troca artística e literária entre a comunidade, colaboradores e aprendizes da Fábrica, dando destaque para o protagonismo de artistas com e sem deficiência, com diversas salas temáticas, oficinas, apresentações e exposições.

Gratuito, Fábrica de Cultura

Cultura Geek

Em 6/5, a partir de 13h, a Fábrica de Cultura Parque Belém fará o “Sarau das Artes 2023” com o tema da Cultura Geek, termo usado para o público movido pelos cruzamentos entre tecnologia, arte, histórias de fantasia, HQs e games. Como referências, o evento será inspirado nos artistas e criadores de conteúdo Load Comics, do coletivo "Sue the Real" e Anne Quiangala, criadora do blog “Preta, Nerd & Burning Hell”. Venha apresentar sua arte ou assistir às apresentações!

Gratuito, Fábrica de Cultura

Arthur Bispo do Rosário

Em 6/5, a partir de 13h, na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, a versão do “Sarau das Artes 2023” terá o tema: “Arthur Bispo do Rosário — O rei que bordou o mundo”. A homenagem abordará a relação íntima entre loucura e criação artística, "um dia eu simplesmente apareci" era a frase que Arthur Bispo do Rosário (1911-1989), interno da Colônia Juliano Moreira por 50 anos, respondia aos curiosos sobre sua biografia.

Gratuito, Fábrica de Cultura

Violoncelista Antonio Meneses

A Orquestra Jovem do Estado, grupo ligado à Emesp Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, recebe o violoncelista Antonio Meneses para concerto no dia 14/5, às 16h, na Sala São Paulo. A apresentação celebra também a Semana da União Europeia.

O concerto abre com a execução do Hino da União Europeia – sendo este o quarto movimento da 9ª sinfonia de Ludwig van Beethoven – e do Hino Nacional Brasileiro, composto por Francisco Manuel da Silva.

14/5, às 16h, Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo, ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos pelo site: https://shre.ink/ojeingressos

2° Festival “Arte no Outono — Todas as Vozes”

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo em Campos do Jordão geridas pela ACAM Portinari, realizam de 6 a 21/5, o 2º Festival "Arte no Outono — Todas as Vozes", apresentando toda a diversidade brasileira, sua mistura cultural e essência com atrações para todos os públicos.

A programação começou no sábado (6/5), às 11h, no Museu Felícia Leirner, com Oficina e Jogos de Musicalização apresentados por Wesley Melo. De forma lúdica e divertida, os participantes poderão interagir com instrumentos percussivos e melódicos, por meio de canções que encantam crianças e adultos. No mesmo dia, às 16h, a Camerata de Violões e a Camerata de Cordas Friccionadas, ambas da Fundação Lia Maria Aguiar, se apresentam com repertório de músicas clássicas. Ainda no sábado, às 19h, será a vez de Liniker subir no palco do Auditório Claudio Santoro com o show Índigo Borboleta Anil que dá nome ao primeiro álbum solo da cantora e compositora que venceu o Grammy Latino 2022 na categoria Melhor álbum de Música Popular Brasileira.

No domingo (14/5), às 11h, é a vez dos Gilsons se apresentarem no Auditório Claudio Santoro, trazendo sucessos como “Love, Love”, “Várias Queixas”, “Índia”, “Devagarinho”, “Deixa Fluir” e “Presente”, entre outros.

De 6 a 21/5, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista - Campos do Jordão (SP), Ingressos e programação completa Museu Felicia Leiner

Música e Maternidade

Em 11/5, às 14h, na Fábrica de Cultura Iguape terá um bate-papo sobre as formas que diferentes mães se relacionam com a música e as artes, compartilhando experiências e semeando reflexões. As convidadas são Gladys Bastyi, ativista das causas sociais e organizadora da Parada LGBTI+ na cidade de Iguape, Varyju Poty, educadora, presidente do conselho local de saúde indígena, Daniela Sanches, cantora, mãe, avó e lésbica. A mediação fica por conta de Carolina Soares, que é cantora, intérprete de samba e outras vertentes da música popular brasileira.

Gratuito, Praça Engenheiro Greenhalgh, 01, Centro Histórico – Iguape, mais informações Fábricas de Cultura

Programação Dia Internacional da Língua Portuguesa

Em todos os domingos do mês de maio, o Museu da Língua Portuguesa será gratuito. A iniciativa, uma das novidades do mês do Dia Internacional da Língua Portuguesa, celebrado no dia 5, começa em 7 de maio, no mesmo fim de semana em que a instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo promoverá uma programação especial gratuita com shows, performances e debates. Chico César, KL Jay, Xis, Denilson Baniwa e Djaimilia Pereira de Almeida, entre outros, são alguns dos convidados.

Desta forma, o visitante, em maio, não pagará para entrar no Museu em dois dias da semana: aos sábados, dia de gratuidade já usual desde a reabertura da instituição, em julho de 2021, e aos domingos.

Em maio, além da programação especial do Dia Internacional da Língua Portuguesa quem for ao Museu terá a oportunidade de passear pela exposição principal, que, por meio de experiências como a Praça da Língua, o Falares e o Palavras Cruzadas, aborda a riqueza e a diversidade de nosso idioma. Além disso, o Museu realizará outras ações, como o É Hora de História, Sarau Hip-Hop no Museu e o Plataforma Conexões.

Em 6/5, terá: às 11h - Performance Já passou de português; às 13h - Show Fluxo do Funk; às 15h - Conversa de botequim do Nordeste brasileiro, etc. Confira a programação completa no site Museu da Língua Portuguesa Praça da Língua s/n - Luz - São Paulo, de terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h) , R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) , Grátis nos dias 5 e 6/5 , grátis para crianças até 7 anos, grátis aos sábados, grátis nos domingos de maio, acesso pelo Portão A, ingressos na bilheteria e pela internet Sympla

21ª Semana Nacional de Museus

Em 18/5, o Museu das Culturas Indígenas fará roda de conversas com os temas: Os museus indígenas e as perspectivas do protagonismo dos povos originários na promoção da sustentabilidade planetária e Museologia indígena, formas de existência e modos de pensar e agir, como parte da programação da 21ª Semana Nacional de Museus, a primeira mesa contará com a mediação de Davidson Kaseker e participação de Mário Chagas, Cris Takuá, Angélica Fabbri e Suzenalson Kanindé (participação remota). A segunda roda contará com a mediação de Davidson Kaseker e participação de Josué Kaingang (participação remota), Carlos Papá, Antônia Kanindé e Dirce Jorge Lipu. Gratuito, 18/05, presencial, roda de conversa 1 das 10h às 12h, roda de conversa 2 - das 15h às 17h, inscrição Sympla

Exposição "Quebradinha"

A Oficina Cultural Alfredo Volpi recebe a exposição "Quebradinha", do artista Nenê, com reflexões sobre as desigualdades e a criatividade presente nas comunidades periféricas, depois dessa mostra passar por locais como o Centro Cultural São Paulo (CCSP) e o Instituto Moreira Salles (IMS Paulista).

A exposição "Quebradinha: Escrevendo o hoje para que o amanhã não fique sem ontem", a qual traz um trabalho de representação e registro histórico dos saberes e tecnologias das favelas por meio de esculturas de casas em miniaturas, que juntas, expressam mais do que a arquitetura desses territórios, representam potências e dores que estão diretamente ligados a essas regiões e seus moradores.

Gratuito, mais informações Alfredo Volpi

Entrada Gratuita todos os Dias | Foto: Carlos Pires

Museu das Favelas

Maternagem e Autocuidado

No final de semana do Dia das Mães, 13 e 14/5, o Museu das Favelas promove uma programação especial e gratuita voltada para as mães e famílias. No sábado, das 11h às 16h, terá um espaço dedicado ao autocuidado, com oferta de massagem, manicure e troca de experiências com empreendedoras que trabalham com o tema. No jardim do Museu, um espaço lúdico para as crianças se divertirem.

Ainda no dia 13, às 15h, acontecerá o Papo Reto, roda de conversa com Tinna Rios, mulher negra, comunicóloga e influenciadora digital que nos dará outros pontos de vista sobre o processo de abolição da escravatura, datado de 13 de maio de 1888, numa abordagem que entrelaça a histórias, as mulheres e nossos dias atuais.

No domingo, às 14h, os educadores do Museu apresentam a contação de histórias “De passinho em passinho”, que propõe um aprendizado de diferentes danças e ritmos por meio de práticas lúdicas, num percurso pelos diferentes espaços do museu. A história é contada em Libras e Português, de forma que o corpo de todo mundo fala junto e aprenda a ser mais acessível, pelo tato, pela visualidade e pela audição buscamos alcançar diferentes sentidos para os mais variados públicos, focando nas crianças, mas dialogando com todas as idades.

Gratuito, rua Guaianases, 1024 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, mais informações Museu das Favelas

