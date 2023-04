Bússola Cultural: semana tem a cultura indígena e dança

Espetáculos de dança

A SPCD (São Paulo Companhia de Dança), corpo artístico da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, realiza uma parceria inédita com o Centro Cultural São Paulo. Entre os dias 13 e 16 de abril, a Companhia apresenta ‘Ensejos’, composto por quatro obras assinadas por diferentes coreógrafos brasileiros no palco da Sala Adoniran Barbosa, no Paraíso, com direção de Inês Bogéa e curadoria de Mark Van Loo, curador de Dança, do Centro Cultural São Paulo, com entrada gratuita.

Gratuito, de 13 a 16/4, quinta a sábado, às 20h e domingo, às 19h, Centro Cultural São Paulo, na Sala Adoniran Barbosa, na rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, os ingressos deverão ser retirados via bilheteria on-line pelo link, ou presencialmente a partir de 11/4, diretamente no Centro Cultural.

Artesanato e rodas de conversas indígenas

As Fábricas de Cultura, no mês de abril, destacarão o artesanato indígena. A etnia que resiste por sua oralidade, chamada Fulni-ô, mostrará a vivência de artesanato típico com palha do coqueiro Ouricuri, com o Yamititkwa Sato, composto por indígenas Fulni-ô, de Águas Belas (PE), único grupo do Nordeste que conseguiu manter viva e ativa sua própria língua (o Ia-tê), além de bate-papos sobre a cultura indígena.

Artesanato: 13/4, às 18h na Fábrica de Cultura 4.0 de Iguape, 19/4, às 14h na Fábrica de Cultura Brasilândia, 28/4, às 14h na Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco. Rodas de Conversas: 18/4, às 10h na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha e 27/4, às 19h na Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco, gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Narrativas ancestrais

Em parceria com o Festival Literário Trança, o Museu das Culturas Indígenas promove a oficina “Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro”, em 08/04, às 10h. Conduzida por Adriana Pesca, professora atuante nas escolas indígenas das redes municipal e estadual, a atividade aborda as poéticas e as narrativas ancestrais, as textualidades e as escrituras indígenas, além de mostrar como os processos de escrita estão relacionados aos movimentos de fortalecimento e resistência dos povos originários. E ainda, terá abertura da feira Indígena, com a presença de detentores/as de conhecimentos tradicionais associados à fabricação de artefatos, articulados por meio do Conselho Indígena Aty Mirim/MCI. Durante a feira, que estará aberta ao público na área externa do edifício sede do museu, ocorrerão oficinas, rodas de conversas e palestras com os/as expositores/as, de 19/4 a 23/4, das 9h às 18h.

A oficina é gratuita, 30 vagas, inscrições neste link, mais informações no www.museudasculturasindigenas.org.br, grátis às quintas-feiras, R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada)

Mostra de Filmes Indígenas

Para marcar os últimos dias da Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, exposição sobre línguas indígenas que ficará em cartaz até 23/4, o Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, preparou uma programação especial que ocorrerá entre 11 e 15/4. Haverá exibição de curtas-metragens e apresentação de danças relacionados às culturas dos povos originários do Brasil. As atividades acontecerão em diferentes espaços do Museu e também na vizinha Pinacoteca, parceira deste evento, onde é possível visitar a instalação Escola Panapaná, de Denilson Baniwa. Entre 11 e 14 de abril, os visitantes do Museu da Língua Portuguesa terão a oportunidade de assistir a uma série de curtas-metragens na Mostra de Filmes Indígenas. A curadoria é do indigenista e documentarista Vincent Carelli, criador do projeto “Vídeo nas Aldeias”, que visa formar cineastas indígenas. Os filmes, um por dia, serão exibidos em looping no miniauditório da instituição, das 9h às 18h. Entre outras ações.

Museu da Língua Portuguesa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), grátis aos sábados, mais informações neste link, Pinacoteca Luz R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), de quarta a segunda, das 10h às 18h. Quintas estendidas, até 20h, mais informações neste link.

Fuga - Marcio Scavone

O MIS - Museu da Imagem e do Som, do Jardim Europa, está com a exposição “Fuga” a qual apresenta mais de 50 fotografias e um documentário que integram o projeto City Visions, do fotógrafo brasileiro Marcio Scavone, além de promover o lançamento do livro homônimo que traz as fotos presentes na mostra.

As fotografias digitais, em preto e branco, foram elaboradas sempre com múltiplas exposições e camadas e trazem imagens de grandes cidades ao redor do mundo – Nova York, Londres, Paris, Rio de Janeiro, Cidade do México, Tóquio e Roma. Histórias e memórias se entrelaçam em “Fuga”, cujo título remete à ideia de se perder em um mundo de referências “costurados”, visualmente, mundo esse que é construído pelo fotógrafo.

Gratuito, até 30/4, terças a sextas, das 11h às 20h (última entrada às 19h), sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h (última entrada às 18h), mais informações MIS

Povos Terena

O Museu Índia Vanuíre, em Tupã (SP), está com a exposição temporária: “Cerâmica Terena: Preservando a Memória e a Tradição” com peças produzidas pelos povos Terena, habitantes das terras indígenas Icatu, em São Paulo, e em Cachoeirinha, no Mato Grosso do Sul. Além de especificidades da cerâmica Terena, há depoimentos os quais valorizam e retratam as relações estabelecidas a partir da história, memória, cotidiano, transmissão do conhecimento entre gerações e a manutenção da tradição, como um elo entre o passado e o presente.

Gratuita, até 30/4, terça a domingo, das 9h às 18h, mais informações Museu India Vanuíre

Mundo do Circo

O Mundo do Circo SP, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, oferece uma programação livre e gratuita em todo o mês de abril. Na agenda, há teatro, espetáculos de malabarismo, shows de palhaços e música, além de intervenções artísticas e uma exposição. Desde que foi inaugurado, em dezembro de 2022, O Mundo do Circo SP, já recebeu mais de 70 mil pessoas no Parque da Juventude, zona norte da capital paulista, onde fica localizado.

Gratuito, a programação completa está disponível no site do Mundo do Circo SP O Mundo do Circo SP

Narrativa e roteiro para games

A Biblioteca Parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros, disponibilizará o curso virtual “Narrativa e Roteiro para Games”, que apresentará os desafios e as ferramentas da criação de narrativa para jogos digitais, como escrita do roteiro do jogo, construção de mundo e de personagens. Ocorrerá nos dias 25, 26, 27 e 28/4, das 15h às 17h.

Gratuito, as inscrições podem ser feitas no site, até que todas as vagas sejam preenchidas, mais informações BVL

Biblioterapia

Na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes acontecerá a “Biblioterapia” cujo objetivo é fazer uma atividade terapêutica, através da leitura. Esse método busca promover atenção às dificuldades e sofrimento emocional, utilizando-se de histórias, poesias, contos ou qualquer tipo de conteúdo que possibilite o envolvimento e incentive de forma mais ampla a compreensão daquela situação que a pessoa está passando. Como fio norteador desta atividade que será em comemoração ao Dia da Biblioteca (09/04), será usado o livro: “O que é isso que eu sinto?”, da autora Marcela Egito.

Gratuito, 08/4, às 11h, presencial, na Biblioteca, não precisa de inscrição, mais informações Fábricas de Cultura

Foto 10 Grafiteiro Banguone - Música Volta por Cima | Foto: Milena Teruel

Paulo Vanzolini

Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura da Zona Leste, São Bernardo do Campo e Santos irão realizar uma programação especial em homenagem ao sambista Paulo Vanzolini, durante todo o mês de abril de 2023. Terá exibição do documentário “Um Homem de Moral”, apresentações musicais com os grupos “Na Cadência”, “Sambaúma” e da cantora “Teresa Banddini”, além de grafites em telas. Os grafiteiros e grafiteiras responsáveis em dar vida e cores as canções, como “Volta por cima”, “Ronda”, "Praça Clóvis", “Capoeira do Arnaldo”, “Cuitelinho” “Samba Erudito” e "Na boca da noite", foram: Obrene, Art Vida, P.P Silva, Pandora, Melancia, Kadu Credo, Sow84, Banguone.

Gratuito, para conferir os horários e os dias das programações acesse o site Fábricas de Cultura

