PLAY: O Brasil voltou a ser palco de turnês mundiais

“Se o Chris Martin (vocalista do Coldplay) ficar mais uma semana no Brasil, terá de pagar imposto”. O meme foi um dos tantos a abordar as duas semanas cheias de shows e visitas da banda britânica em terras brasileiras. Foram dez shows. Agora é a vez do Kiss, icônica banda americana. A começar por Manaus, em 12 de abril, os caras-pintadas ficarão até dia 25 no país, em cinco shows.

Os dois exemplos mostram como o Brasil voltou a ser palco de turnês mundiais. Do primeiro time de músicos e bandas globais, também já estiveram por aqui em 2023 Imagine Dragons, Billie Elish e Rosalía, os dois últimos no festival Lollapalooza.

O Deep Purple, um dos maiores nomes da história do rock, virá em 22 de abril, para outro festival, o Monsters of Rock (onde o Kiss será a principal atração). Em São Paulo haverá o The Town, o irmão paulista do Rock In Rio, pela primeira vez acontecendo, com Bruno Mars e Post Malone, por exemplo.

Quem também irá marcar presença em solo brasileiro é a diva Alicia Keys, em maio. O lendário Rod Stewart irá cantar com Ivete Sangalo no segundo semestre, período que The Weeknd irá voltar (este tem vindo bastante).

Para os fãs de música eletrônica: o maior festival do gênero do mundo novamente acontecerá em solo brasileiro, entre 12 a 14 de outubro. Nomes de peso como Tiësto, Steve Aoki e Martin Garrix já estão confirmados.

Ah, e o Red Hot Chilli Peppers? Outra banda que irá rodar boa parte do país, entre 4 e 16 de novembro.

A lista não para e promete ter nomes ainda não anunciados. O ano de 2023 está pródigo para quem gosta de shows. Claro, já houve temporadas assim, mas a presença do Coldplay por diversos dias mostra como o país está virando “a casa” de alguns artistas. Do Coldplay, do Kiss, do Red Hot Chilli Peppers... enfim, mais um pouco e terão todos de pagar imposto no Brasil.

