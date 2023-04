São Paulo sediará o mais novo festival dedicado à Cultura Sneaker

Os amantes da cultura sneaker que residem no Brasil já podem se programar para participar do maior festival do setor daqui a cerca de 40 dias: o sneakerX. O evento será realizado na Arca, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de maio, e já conta com atrações de peso para entreter os participantes.

Idealizado pelo empresário e colecionador de tênis Rodrigo Clemente, a programação do evento inclui shows dos rappers BK e Rael, além dos grupos musicais Tropikillaz e as cantoras Tássia Reis e Clau.

Os convidados ainda poderão participar de talks com os apresentadores André Vasco e Felipe Titto, além do ex-jogador de basquete Anderson Varejão e diversas personalidades da cultura como Igor Morais (Kings), Twothousand Guadalupe, Lucas Pig, Tiago Borges, Salomão, André Gurgel e Anna Boogie.

A agenda do evento inclui ainda experiências inovadoras e imersivas como exposições, compra e venda de sneakers, ativações esportivas com apresentações de atletas na quadra de basquete e no skate park, e ativações com marcas parceiras e patrocinadores.

A cultura Sneaker vem crescendo no Brasil. Avaliado em cerca de U$ 115B pela Market Research Group, o movimento segue em ascensão e representa cultura, atitude, moda, personalidade, liberdade de expressão, diversidade e principalmente, o estilo de vida destas comunidades e gerações aficionados por sneakers.

“O festival será o maior evento de cultura sneaker da América Latina. Nossa missão é conectar as comunidades sneakerheads para uma experiência única, num evento inovador e que promove moda, cultura, entretenimento e arte, por meio da troca de experiências dos apaixonados pelos sneakers”, comenta Rodrigo Clemente, empresário, colecionador e idealizador do projeto.

Para participar, os interessados podem comprar o ingresso a partir de R$ 250,00 por dia, por meio do site.

O evento conta com a concepção, organização e produção da da agência de live marketing JVMX.

