Bússola Cultural: confira a programação cultural de SP durante o feriado de Carnaval

Bloquinho do Mário na Casa Mário de Andrade

Quando? 9 de fevereiro, das 14h às 15h30.

Onde? Museu Casa das Rosas – Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP.

Saiba mais: a Casa Mário de Andrade realiza a oficina Bloquinho do Mário, guiada pelas educadoras Carô Luvisotto e Irlani Carvalho.

A atividade, no entanto, acontece no Museu Casa das Rosas. Ela convida os participantes a criarem balangandãs e ganzás e exibirem os materiais criados em um cortejo pelo jardim ao som de músicas da época de Mário de Andrade.

Bate-papo Saracura/Vai-Vai: Memória Negra no Bixiga

Folia na Casa das Rosas

Quando? 17 de fevereiro, das 17h às 19h.

Onde? Museu Casa das Rosas – Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP.

Saiba mais: no Museu Casa das Rosas, acontece o bate-papo Saracura/Vai-Vai: Memória Negra no Bixiga. A conversa guiada pelos pesquisadores e ativistas Gisele Brito e José Adão de Oliveira abordará a situação atual do movimento que busca garantir o direito à memória negra no Bixiga.

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Brincadeira e aprendizado na Biblioteca Parque Villa-Lobos

Quando? Todo o mês de fevereiro.

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos – Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP.

Saiba mais: atividades presenciais que reúnem intervenções, brincadeiras, jogos e gincanas.

As crianças poderão pintar, colar, criar e se divertir com temas literários, ecológicos e culturais que estimulam as capacidades artísticas e criativas.

A partir de 6 e 7 anos. Mais informações no site.

Carnabraza na Brasilândia

Quando? 24 de fevereiro, das 14h às 17h.

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia – Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia, São Paulo - SP.

Saiba mais: pela primeira vez o bloco Carnabraza cai na folia pelas ruas da Brasilândia.

A festa é por conta do bloco de Carnaval Unidos do Guraú e será um lindo desfile de carnaval!

Com apresentação da bateria da Fábrica de Cultura e membros das escolas de samba da região.

Bloco do Beco vai pegar você

O Beco vai pegar você no Capão Redondo

Quando? 10 de fevereiro, das 14h às 19h

Onde? Rua Salgueiro do Campo, nº 612 - Jardim Ibirapuera, São Paulo - SP

Saiba mais: O Bloco do Beco, com 21 anos de história, traz para o carnaval 2024 o show "Bloco do Beco vai pegar você". Com um repertório amplo, que inclui sambas antigos, músicas tradicionais do carnaval de rua e composições próprias, a atração promete animar o público com muita dança, canto e encantamento no glorioso carnaval de rua.

Máscaras de carnaval

Confecção de máscaras de carnaval no Museu Catavento

Quando? 10, 11 e 13 de fevereiro.

Onde? Museu Catavento – Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo - SP.

Saiba mais: as máscaras de Carnaval têm uma origem antiga e variada, com raízes em diferentes tradições culturais ao longo da história. Essas diferentes influências se entrelaçaram e deram origem às variadas tradições de máscaras de carnaval que vemos hoje em todo o mundo.

Que tal confeccionar uma máscara de carnaval refletindo essa rica diversidade de tradições?

A oficina de máscaras é perfeita para os pequenos e suas famílias.

Museu do Café

Café com música

Quando? 11 de fevereiro, às 15h.

Onde? Museu do Café – R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos - SP.

Saiba mais: compondo a programação do Carnacentro e inaugurando a área externa da cafeteria no Boulevard da XV de Novembro, o Museu promove mais uma edição do Café com Música de carnaval.

A atividade contará com a apresentação de Leticia Caires e Banda, cantando clássicos do samba, bossa nova, forró e as tradicionais marchinhas de carnaval.

Ingresso inteiro : R$16,00

Meia entrada: R$8,00.

Aos sábados a entrada é gratuita.

Para crianças de 3 a 10 anos.

Oficina de adereços

Oficina de adereços na Mooca

Quando? 13 de fevereiro, a partir das 11h.

Onde? Museu da Imigração – R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo - SP.

Saiba mais: na terça-feira de Carnaval o Núcleo Educativo convida as famílias com crianças a partir de 7 anos a participarem da Oficina de Adereços. Elas onde poderão confeccionar adereços, ornamentos, pinturas e máscaras de carnaval.

Saiba mais no site .

Confete ecológico, feito com folhas caídas de plantas

Família no Museu: Confete Ecológico

Quando? 24 de fevereiro, às 11h e às 15h.

Onde? Museu Felícia Leirner – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão - SP.

Saiba mais: neste carnaval, o núcleo educativo do Museu e Auditório ensina o passo a passo da produção de confete ecológico, feito com folhas caídas de plantas em geral.

A ideia é que todos possam se divertir sem prejudicar o meio ambiente.

Entrada: inteira de R$ 15,00 e meia-entrada R$ 7,50 (política de gratuidade e meia entrada: www.museufelicialeirner.org.br ).

Classificação livre.

Cortejo de carnaval

Cortejo Rochbaile com Mestre Joel de Itaenga

Quando? 23 de fevereiro, das 16h às 19h.

Onde? Fábrica de Cultura Osasco – R. Santa Rita - Rochdale, Osasco - SP.

Saiba mais: no mês do carnaval e aniversário de Osasco o Rochbaile sai mais uma vez às ruas do Rochdale para comemorar.

Desta vez, recebe o Mestre Joel de Itaenga, que irá apresentar uma vivência com os ritmos da cultura popular pernambucana.

Em sua performance, ele reafirma a importância e diversidade das culturas populares para as novas gerações, e faz um movimento de resgate e divulgação das manifestações nordestinas e afro-brasileiras.

