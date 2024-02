Carnaval 2024: Vai-Vai homenageia o hip hop com participação de Racionais e Emicida no desfile

Retornando ao Grupo Especial em 2024, o Vai-Vai vai prestar homenagem aos 40 anos do gênero hip hop em São Paulo, com o propósito de assegurar seu protagonismo no Carnaval paulistano.

A agremiação do Bixiga, detentora de 15 títulos no Carnaval de São Paulo, desenvolverá o enredo intitulado "Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano".

Sob a narrativa do orixá Exu, a escola destacará a rua como um espaço de competição e expressão artística.

O nome do enredo faz alusão à música "Capítulo 4, versículo 3", dos Racionais MC, que confirmaram sua participação no desfile da escola popular. Além disso, Negra Li, assumirá o papel de madrinha de bateria da agremiação. Outros renomados nomes do cenário hip hop também marcarão presença no desfile, programado para inaugurar a noite de sábado de Carnaval, a partir das 22h30.

O Vai-Vai retorna ao Grupo Especial em 2024, depois de ter conquistado o Grupo de Acesso 1 em 2023, e contará com Sidnei França, pentacampeão (2009, 2012, 2013, 2014 e 2020), como carnavalesco.

Desde 2019, quando foi rebaixada pela primeira vez em sua história, a mais antiga escola de samba em atividade em São Paulo tem vivido ascensões e quedas consecutivas.

O troféu de campeã do Carnaval de São Paulo não retorna ao Bixiga desde 2015, quando o Vai-Vai prestou homenagem à cantora Elis Regina com o enredo "Simplesmente Elis".

Quais são os artistas que vão desfilar do Vai-Vai?

OsGemeos

Negra Li

Emicida

Dexter

Rappin Hood

Tasha e Tracie

Thaide

Djonga

Racionais

Quando ocorrem os desfiles do carnaval de São Paulo?

Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi estão marcados para os dias 9 e 10 de fevereiro de 2024.

Veja a seguir a ordem completa dos desfiles das escolas de samba de SP

Grupo de Acesso 2

3/2 – sábado

20h00: Unidos de São Miguel

20h50: Unidos de São Lucas

21h40: Imperatriz da Pauliceia

22h30: Amizade Zona Leste

23h20: Uirapuru da Mooca

00h10: X-9 Paulistana

01h00: Camisa 12

01h50: Primeira Cidade Líder

02h40: Imperador do Ipiranga

03h30: Morro da Casa Verde

04h20: Unidos do Peruche

Grupo Especial

9/2 – sexta-feira

21h: Desfile das velhas-guardas de São Paulo

23h15: Camisa Verde e Branco

00h20: Barroca Zona Sul

01h25: Dragões da Real

02h30 Independente Tricolor

03h35: Acadêmicos do Tatuapé

04h40: Macha Verde

05h45: Rosa de Ouro

10/02 – sábado

20h30: Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

22h30: Vai-Vai

23h35: Tom Maior

00h40: Mocidade Alegre

01h45: Gaviões da Fiel

02h50: Águia de Ouro

03h55: Império de Casa Verde

05h:Acadêmicos do Tucuruvi

Grupo de Acesso 1

11/02 – domingo

21h00: Torcida Jovem

22h00: Nenê de Vila Matilde

23h00: Pérola Negra

01h00: Colorado do Brás

02h00: Unidos de Vila Maria

03h:00 Estrela do Terceiro Milênio

04h00: Mocidade Unida da Mooca

Como comprar ingressos para os desfiles das escolas de samba?

Os ingressos já estão à venda, com preços variando de R$ 45 a R$ 160 para aqueles interessados em assistir às apresentações do Grupo Especial de São Paulo.

Também estão disponíveis ingressos para o Desfile das Campeãs, programado para o dia 17 de fevereiro, que contará com as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as duas primeiras colocadas dos Grupos de Acesso 1 e 2.

As entradas podem ser compradas através deste link. Na plataforma, é possível encontrar ingressos para cadeiras de pista, lounges e camarotes organizados pela Liga SP, a associação composta pelas três principais categorias do Carnaval de São Paulo.

Confira os preços

Sexta e Sábado

Setor A: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

Setor B: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)

Setor C: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)

Setor D: R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira)

Setor E: R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira)

Setor G: R$ 75 (meia-entrada) e R$150 (inteira)

Setor H: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)

Desfile das Campeãs

Setor A: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Setor B: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Setor C: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Setor D: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Setor E: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Setor G: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

Setor H: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

