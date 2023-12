Bússola Cultural: semana destaca 60 anos da Turma da Mônica e 120 anos de Portinari

Nova exposição no Museu das Culturas Indígenas

O Museu das Culturas Indígenas (MCI) traz a exposição Hendu Porã’rã, escutar com o corpo com foco na cultura e modo de viver do povo Guarani, por meio do caminhar e da escuta coletiva. O percurso da exposição apresenta o modo de ser Guarani, com um caminho de cantos e rezas, saberes da erva-mate e do fumo. Mostra sua relação com os alimentos, a dança, a luta, os sonhos, a compreensão do tempo e o sentido filosófico da palavra Guarani. A mostra é um chamado para quem deseja ouvir, sentir e caminhar dentro do território para conhecer os caminhos dos Guarani.

Hendu Porã’rã, escutar com o corpo; Abertura: 21 de dezembro; Horário: às 18h; Ingressos disponíveis no site: www.museudasculturasindigenas.org.br, com inteira R$ 15, meia R$ 7,50 e gratuito às quintas-feiras; Rua Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca - São Paulo/SP; De terça a domingo, das 9h às 18h, às quintas até às 20h. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o MCI funcionará das 9h às 13h; e estará fechado em 25 de dezembro e em 1º de janeiro de 2024.

60 anos da Mônica na Casa das Rosas

Celebrando seis décadas da icônica personagem Mônica, a Mauricio de Sousa Produções, em parceria com a Casa das Rosas, prepara uma imersão completa na história da garota forte e amada por milhões ao redor do mundo. A aguardada exposição "Mônica 60 - Sempre Fui Forte" acontece de 20 de dezembro a 20 de fevereiro. A mostra, composta por 12 salas, trará a trajetória completa da Mônica, desde sua estreia marcante em 1963 até se tornar um ícone cultural. A exposição oferece atrações em todos os espaços da Casa das Rosas.

Exposição: "Mônica 60 - Sempre Fui Forte"; Data: De 20 de dezembro de 2023 a 20 de fevereiro de 2024; Horário: De terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h); Local: Casa das Rosas, Av. Paulista, 37 - Bela Vista; Faixa etária: Sem restrições; Ingresso: Gratuito.

Entre Arte e Tradição: A Profunda Jornada nos Presépios

O Museu de Arte Sacra de São Paulo – MAS.SP promove a exposição "As Tradições nos Presépios do Museu de Arte Sacra de São Paulo", uma cuidadosa exploração da rica coleção que integra o destacado acervo da instituição, reconhecido como uma das mais expressivas compilações do gênero no país. São 50 diferentes cenas da natividade, possibilitando uma experiência imersiva nas raízes culturais e artísticas que permeiam essa tradição secular.

Exposição: “As Tradições nos Presépios do Museu de Arte Sacra de São Paulo”; Disponível até 7 de janeiro de 2024; Horários: De terça-feira a domingo, das 09 às 17h (entrada permitida até as 16h30); Endereço: Avenida Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo; Ingressos: R$ 6 inteira, R$ 3 meia e gratuito aos sábados.

Exposição itinerante “Mímese” no MIS

A cidade de Herculândia recebe uma exposição itinerante do projeto Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. “Mímese”, do fotógrafo Leandro Menezes, fica em cartaz na Casa da Cultura Domingos Rodrigues Gordo até o dia 3 de março de 2024, com visitação gratuita. São 12 imagens em preto e branco explorando a inserção do indivíduo em um enquadramento repleto de formas lineares, de modo que ele pareça parte daquele ambiente.

Exposição Pontos MIS - Mímese; Local: Casa da Cultura Domingos Rodrigues Gordo. Rua Dom Pedro II, 363 – Centro, Herculândia; Horário de visitação: segunda a sexta, das 08h às 13h; Horário especial: sábados e domingos, das 17h às 19h; Gratuito; Classificação: livre.

Exposição “Elemento Água” no Museu Catavento

O Museu Catavento convida para sua nova exposição “Elemento Água”, que contempla as características químicas da molécula da água e sua importância para a vida no planeta Terra. A mostra faz parte do “Corredor da Matéria”, local já presente no museu.

Exposição: Elemento; Data: De terça-feira a domingo; Horários: Das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h); Entrada: R$ 15 (inteira) R$ 7,5 (meia); Gratuidade: às terças-feiras para todos; Local: Museu Catavento (Corredor da Matéria – piso superior); Endereço: Avenida Mercúrio, s/n, Pq Dom Pedro II. - Centro.

Pinacoteca estreia guia virtual em aplicativo

A Pinacoteca é o primeiro museu do Brasil a integrar o aplicativo Bloomberg Connects, que já conta com mais de 250 instituições culturais ao redor do mundo. Visitantes de dentro e fora de São Paulo podem acessar as mostras temporárias dos três edifícios da Pinacoteca e informações sobre os artistas e obras por meio de fotos, áudios e vídeos. O aplicativo Bloomberg Connects está disponível para download gratuito para Google Play ou Apple Store.

Pinacoteca de São Paulo no Bloomberg Connects; Gratuito; Disponível para download para Google Play ou App Store. Pinacoteca de São Paulo; De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h) - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), ingresso único com acesso aos três edifícios - válido somente para o dia marcado no ingresso; Gratuito aos sábados; Praça da Luz, 2 - Luz.

Exposição “Resgate Histórico e Cultural do Jordanense”

O projeto “Resgate Histórico e Cultural do Jordanense – Compartilhar histórias para resgatar memórias e construir uma rede de afeto e reconhecimento” traz, este mês, a mostra “Todos no Museu”. A exposição está sendo realizada junto às crianças da Casa Abrigo II no Museu Felícia Leirner e no Auditório Cláudio Santoro. A ação acontecerá no Centro de Pesquisa no período de férias de janeiro.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista - Campos do Jordão (SP); Data: De 16/12/2023 a 31/01/2024, das 9h às 18h; Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50; Gratuito aos domingos.

Portinari Por Ele Mesmo – Especial 120 anos de Candido

“Portinari por ele mesmo” é uma pesquisa realizada pelo educativo do Museu Casa de Portinari. A ação apresenta em vídeo, os versos e prosas do artista sobre sua visão do mundo e seus sonhos.

Data: 28 de dezembro; Local: mídias sociais (Instagram: @museucadeportinari | Facebook: /museucasadeportinari); Horário: às 10h.

Mostra sobre Euclydes de Araujo Senna no MIS-RP

No dia 19 de dezembro, estreia no Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto (MIS-RP) a exposição “Euclydes de Araujo Senna: O Príncipe Negro da Música Brasileira”, uma parceria com o MIS de São Paulo. Com entrada gratuita, a mostra traz informações e materiais – muitos deles inéditos – do artista que é uma personalidade importante da região e figura chave para a música brasileira e sua difusão na América Latina.

Euclydes de Araujo Senna: O Príncipe Negro da Música Brasileira; Local: MIS-RP | Rua Cerqueira Cesar, 371, Centro – Ribeirão Preto; Duração: 19 de dezembro de 2023 a 26 de abril de 2024 (recesso de 22/12/2023 a 08/01/2024); Horários: terças a sextas, das 9h às 12h e das 14h às 17h; Ingresso: gratuito; Classificação indicativa: livre.

Casa das Rosas abre inscrições para curso livre de escrita

O Museu Casa das Rosas abre inscrição para a 12ª edição do CLIPE – Curso de Livre de Preparação de Escritores, na categoria adulto, entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2024. O curso, oferecido pela instituição desde 2013, é totalmente gratuito e tem o objetivo de contribuir para a criação literária em todas as suas etapas e nos gêneros prosa e poesia. A formação também proporciona capacitação técnica e profissionalização para autores iniciantes que buscam publicar as próprias obras literárias. O interessado deverá se inscrever no site do museu, conforme orientações. Curso para as pessoas maiores de 18 anos.

Curso Livre de Preparação de Escritores (CLIPE) – 2024; Inscrições no site Período de inscrição: 2/01 a 2/02 de 2024; Início das aulas: 5/03 para a turma On-line; 6/03 para a turma presencial de Poesia e 7/03 para a turma presencial de Prosa; De terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h); Local: Casa das Rosas, Av. Paulista, 37 - Bela Vista; Faixa etária: Sem restrições; Ingresso: Gratuito.

