Bússola Cultural: dança do dragão, culinária e Kung Fu no Ano Novo Chinês do Museu da Imigração 

Ano Novo Chinês no Museu da Imigração

Quando? 17 e 18 de fevereiro, das 10h às 14h.

Onde? Museu da Imigração - Rua Visconde de Parnaíba, N°1316.

Saiba mais: o público poderá desfrutar de uma série de atividades que revelam um pouco mais sobre a medicina, cultura, música e culinária chinesa.

Aulas de Tai Chi Chuan, atendimento de auriculoterapia, contação de histórias e pintura para crianças, roda de conversa sobre Chinatowns, oficina de gastronomia com a Chef Jiang Pu e a famosa dança do dragão e do leão chinês, além de uma demonstração de luta de Kung Fu.

R$16 inteira ou R$ 8 meia (aos sábados a entrada é gratuita).

Mais informações: Museu da Imigração .

Vilma Queiroz: mulher preta e professora cria Festival Literário Pretinhas

1º Festival Literário Pretinhas

Quando? 23 e 24 de fevereiro de 2024, das 11 às 18 horas.

Onde? Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital, R. Franklin do Amaral, N°1575.

Saiba mais: a atividade tem como objetivo incentivar a leitura e produção literária infantojuvenil, além de incentivar o pertencimento, orgulho de ser quem se é, autoestima e empoderamento ligado à ancestralidade.

O festival terá a dinâmica de uma feira literária com 20 expositoras negras.

Além da Feira Literária, o público poderá participar de oficina de grafite inspirada no livro “Minha Mãe é Negra Sim”; oficina de dança inspirada no livro: “Betha, a bailarina pretinha”; oficina de musicalidade inspirada no livro: “A menina e o tambor”; Oficina de brincadeiras africanas inspiradas no livro: “As brincadeiras africanas de Weza”; oficina de tranças inspirada no livro: “Os mil cabelos de Ritinha”.

Gratuito, mais informações Pretinhas .

OSESP toca obras finalistas do concurso Compositoras Latino-americanas na sala São Paulo

Concerto gratuito: finalistas do Concurso de Compositoras Latino-Americanas

Quando? 22/2, às 19h30.

Onde? Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, N°16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Saiba mais: a compositora brasileira Denise Garcia e as argentinas Eva García-Fernandez e Stephanie Macchi são as três finalistas do Concurso Compositoras Latino-Americanas promovido pela Fundação Osesp e se apresentarão na Sala São Paulo.

A regência será de Thierry Fischer, Diretor Musical e Regente Titular da Orquestra, e o programa será aberto com outra composição inédita: “Boitatá”, da brasileira Clarice Assad.

Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados no site na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, a partir do meio-dia.

Mais informações neste link .

Transmissão ao vivo no YouTube da Osesp - @videososesp.

A Casa do Gelatina estará no Mundo do Circo

A Casa do Gelatina no Mundo do Circo

Quando? 18 de fevereiro, às 17h.

Onde? Mundo do Circo, Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 - Carandiru, São Paulo - SP.

Saiba mais: Espetáculo A Casa do Gelatina, recebendo uma participação especial do Dojo Samuru, de aikidô, com 10 alunos aikidocas que participam do espetáculo junto ao palhaço Gelatina.

Livre. Entrada gratuita.

75 min.

Mais informações Mundo do Circo .

Projeto Falas do Corpo do Museu da Língua Portuguesa

Baile de Carnaval Falas do Corpo

Quando? 22 de fevereiro, às 14h.

Onde? Saguão B do Museu da Língua Portuguesa.

Saiba mais: para fechar a programação do Carnaval do Museu, o projeto Falas do Corpo, voltado principalmente para pessoas com mais de 60 anos, promove um Baile da Melhor Idade com muito samba, axé music e marchinhas.

Grátis.

Mais informações: Museu da Língua Portuguesa .

Iniciativa oferece cursos, oficinas e participação no Transfusão - Encontro sobre Tradução e Outros Trânsitos

Programa Formativo para Tradutores Literários

Quando? De março a outubro. Encontro de abertura online em 19/3/24.

Onde ? On-line, pelo Google Meet.

Saiba mais: O objetivo é proporcionar aos participantes a experiência prática da tradução literária e aprofundar o entendimento dos discursos contemporâneos nos Estudos da Tradução.

Destina-se a estudantes, pós-graduandos, tradutores, editores, revisores e interessados em tradução com afinidade pela linguagem literária e proficiência em inglês ou espanhol.

Para mais informações e inscrições, confira aqui .

R$2.450, o pagamento pode ser parcelado em até dez vezes.

Mais informações gerais estão disponíveis aqui.

Troca de sementes e memórias

Troca de Sementes e Memórias

Quando? 24 de fevereiro, das 10h às 13h.

Onde? Oficina Cultural Alfredo Volpi, Rua Américo Salvador Novelli, N°416 - Itaquera.

Saiba mais: atividade terá a troca de sementes e memórias com a presença da convidada Dona Helena, integrante do Viveiro Escola Mulheres do GAU (Grupo de Agricultura Urbana), que apresentará alguns tipos de sementes e como podem ser preservadas.

A turma participante terá contato com o processo de produção de mudas, como evitar gastos com fertilizantes e agrotóxicos mantendo o alimento orgânico e livre de toxinas, além de encontrar alternativas para a geração de renda no território onde vivem.

Livre.

Sem a necessidade de inscrição. Gratuito.

Mais informações Alfredo Volpi .

Apresentação de alunas e alunos do Polo CEU Meninos

Cursos gratuitos de música

Quando? De 29 de janeiro até 22 de março.

Onde? Na região da capital e Grande São Paulo.

Saiba mais: o Guri, programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, oferece 17.557 mil vagas distribuídas nos 44 polos localizados na Capital e Grande São Paulo.

Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência. Para participar do programa.

Não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento.

O Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), este oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente.

Há aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, etc.

Gratuito.

Mais informações: Projeto Guri .

Lançamento de livro do ateliê de criação literária

Lançamento de livro “Azeytonas em Brasa”

Quando? Dia 24/02, das 16h às 18h.

Onde? Biblioteca de São Paulo, Av. Cruzeiro do Sul, N° 2630.

Saiba mais: em 2023, os participantes da primeira edição do Ateliê de Criação Literária puderam desenvolver suas habilidades de escrita em prosa e verso junto a escritores que são referências na literatura contemporânea brasileira.

Para coroar o fim desse ciclo, a Biblioteca de São Paulo promove o lançamento da antologia exclusiva “AZEYTONAS EM BRASA: autores para degustar {vivos}” que reúne, a partir da curadoria de Olyveira Daemon, os melhores textos produzidos pelos “atelienses”.

A festa contará com uma intervenção artística do grupo Contadores de Mentira, que acontecerá no auditório da biblioteca, e com um show de jazz do Trio da Tica, na tenda externa.

Gratuito.

Mais informações: BSP .

Há diversas atividades gratuitas nas Fábricas de Cultura

Bate-papo Mulheres na Ciência

Quando? 23 e 29 de fevereiro, às 15h (23/02) e 11h (29/02).

Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá.

Saiba mais: Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência (11/2), a equipe de Bibliotech inspirada no livro: “101 mulheres incríveis que transformaram a ciência”, de Claire Philip e Isabel Muñoz, fará um bate-papo sobre as cientistas que revolucionaram o mundo da ciência.

Gratuito.

Mais informações: Fábrica de Cultura .

Aulas de circo, teatro, música e muito mais nas Fábricas de Cultura

Diadema Geek Fest 2024

Quando? 17/2, das 10h às 18h.

Onde? Fábrica de Cultura Diadema.

Saiba mais: Se você gosta de cultura geek, o Diadema Geek Fest 2024 é para você! O evento pretende proporcionar entretenimento para todos os gostos com atrações musicais, exposições de arte, workshops de desenhos e muito mais.

Gratuito. Mais informações Fábricas de Cultura

