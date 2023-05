Bússola & Cia: Transferbank cresce com transferência internacional

Por Márcio de Freitas

Atuando como soluções de pagamentos e recebimentos internacionais no país, o transferbank registrou crescimento de 270% em número de usuários comparado ao ano passado. De acordo com o CEO da companhia, Luiz Felipe Bazzo, a ferramenta transacionou R$ 2,8 bilhões. “Após três anos de operação, a expectativa para 2023 é mais que dobrar a base de clientes acumulada. Na prática e em um cenário conservador, pretendemos fazer em um ano o que fizemos nos últimos três anos”, diz. Em 2022, por exemplo, o transferbank oferecia seus serviços exclusivamente para pessoas jurídicas (PJ). Em 2023, expandiu seus negócios buscando levar soluções também para pessoas físicas (PF), com ênfase no público de alta renda. O tíquete médio hoje está em torno de US$ 110 mil para PJs, e US$ 65 mil considerando apenas PFs.

Suspeitas

A recuperação judicial do Grupo Dias Pereira está ameaçando tragar personagens de Mato Grosso para uma seara delicada. O processo vem sendo questionado por suspeitas de fraude e irregularidades. Instituições financeiras detentoras de créditos a receber estão preocupadas com manobras para atrapalhar o sistema legal, o que pode comprometer a solução do caso. CVM, Gaeco, Ministério Público Federal e Polícia Federal estão investigando o processo para esclarecer falsificação de documentos, dívidas fictícias, falta de análise nas contas do grupo e a remuneração do administrador judicial, que pode chegar a R$ 50 milhões.

Nome novo

A Fesa Group expande atuação na Região Sul e anuncia a gaúcha Priscila Schapke como nova sócia especializada no mercado do Rio Grande do Sul. Ao lado dos sócios Adaildo Vieira e Fabiana Calixto, a executiva chega para fortalecer o ecossistema de forma estratégica, com experiência no atendimento a empresas da região.

Perigo na via

A análise anual "Acidentes no Transporte Rodoviário de Cargas" divulgada pela nstech aponta o Sudeste com maior percentual de perdas por acidentes, com 42%, sendo 20% apenas no estado de Minas Gerais. Enquanto no Nordeste os índices de acidentes subiram 70% em comparação a 2021. Os segmentos mais afetados foram de cargas fracionadas e gêneros alimentícios.

Parceiras

O FDC Angels, rede de investidores-anjo criada por ex-alunos da Fundação Dom Cabral, e a construtora Patrimar firmaram parceria para impulsionar startups relevantes em inovação de impacto socioambiental positivo e com viés ESG. O Grupo Patrimar atua como um dos patrocinadores que ajudam a fomentar as atividades da associação. Em contrapartida, a construtora pode usufruir do trabalho das startups e conteúdos desenvolvidos por eles nas áreas de inovação e tecnologia para habitação e construção civil, além de troca de conhecimento entre pessoas do mercado e participação em eventos e negócios do setor.

Direito comercial

Os sócios-fundadores do BMA Advogados, Paulo Cezar Aragão e Francisco Mussnich, e as sócias das áreas de direito concorrencial e antitruste e de contratos comerciais e franquias, Barbara Rosenberg e Tatiana Sister participarão do 11º Congresso Brasileiro de Direito Comercial, em São Paulo, nos dias 18 e 19 deste mês. Durante o evento, os sócios estarão presentes em painéis sobre concorrência na economia digital, sociedade anônima do futebol (SAF), contrato de franquia e banco digital.

Avaliação online

Relançada durante a pandemia pela Vetor Editora, a VOL Vetor Online já realizou mais de 2,5 milhões de avaliações, para mais de 10 mil empresas atendidas para diferentes fins. Ela é a primeira plataforma online de aplicação e correção de testes psicológicos do Brasil, com mais de 31 instrumentos de aplicação e 64 instrumentos de correção aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

Expansão

A Nextron, companhia de energia sustentável, amplia sua atuação para as regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A chegada aos novos estados ocorre em razão da larga escala que representa o mercado local, além da oportunidade de se levar mais economia e tecnologia inovadora para as regiões que apresentam uma das tarifas de energia mais caras do Brasil.

Previdência

Dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) apontam que o mercado de planos de previdência privada aberta no país arrecadou R$ 39,3 bilhões no primeiro trimestre de 2023, alta de 4,9% em relação a 2022. Desse montante, 91,3%, ou R$ 35,9 bilhões foram em VGBL — Vida Gerador de Benefício Livre. No primeiro trimestre de 2023 os resgates totalizaram R$ 34,0 bilhões, alta de 9%. A captação líquida dos planos de previdência privada aberta no primeiro trimestre de 2023 foi de R$ 5,3 bilhões. Os ativos em planos de previdência privada aberta somam R$ 1,26 trilhão, ou 12,5% do PIB.

Eventos

O setor de food service mantém trajetória de retomada, com o retorno dos consumidores aos estabelecimentos físicos associado às entregas. Em 2023, a previsão de faturamento é de R$ 407 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Para impulsionar, o setor organiza eventos como a Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes, feiras simultâneas que acontecerão entre 13 e 16 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Promovidos pela Informa Markets Brasil há mais de 37 anos, deverão reunir número superior a 46 mil visitantes, entre eles profissionais de restaurantes, bares, pizzarias, padarias, sorveterias, indústrias de sorvetes e outros estabelecimentos.

Cripto car

A Osten Group lançou a Osten Cripto. O novo braço mira na venda de automóveis de luxo via criptomoeda e deve trazer um acréscimo de R$ 10 milhões à receita da marca em seu primeiro ano de atuação. A novidade inclui a venda de modelos elétricos da BMW e da Tesla, com foco no público de classe A. Entre eles, gamers, traders e investidores de criptomoedas que buscam menor burocracia, taxas reduzidas, mais segurança na operação, transparência e agilidade.

Fumaça

O Chile acaba de avançar no processo de regulamentação de venda, publicidade e consumo dos cigarros eletrônicos. Aprovada pela Câmara do Chile por 135 votos a zero, o objetivo da decisão é regular os produtos para serem utilizados como forma de cessação do consumo de tabaco. No Brasil, os cigarros eletrônicos ainda não são regulamentados e são alvo de polêmica na Anvisa, que decidirá se regulamenta o mercado ainda neste ano.

SaaS

A BAT (ex-Souza Cruz) obteve um crescimento exponencial na sua logística de entregas. A taxa de ocupação da frota veicular subiu para 80,2% em 2022. Os números representam um aumento de 38%, se comparado com o 2021. Já o volume de veículos da frota flexível teve crescimento de 30% neste ano, resultando na redução de quilômetros percorridos e, consequentemente, diminuição de custos e de emissão de carbono. Os resultados foram alcançados por meio do investimento na sua nova tecnologia SaaS (do inglês, Software as a Service), desenvolvida pela Uello, empresa especializada em logística de entregas e distribuição.

Gestão

Estão abertas as inscrições para a Conferência Gestão & Inovação, evento presencial e gratuito, que acontece no dia 17 de julho e é realizado pela Fundação Estudar. A Conferência conecta estudantes e recém-formados a grandes organizações do país em diversos setores, como Itaú, BCG, Azul, EMS, Lojas Renner, NTS, Unico e Enext.

Desta vez, o grande foco da conferência é em empresas e startups. Para quem quiser concorrer a uma vaga, é preciso se inscrever até 28 de maio. Mais informações e o link de inscrição no portal Na Prática.

