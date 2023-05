Vult se torna referência para as mulheres periféricas

Quando foi comprada pelo Grupo Boticário, o gigante de cosméticos e perfumarias, com crescimento no último ano em 31% e registrando R$ 23,6 bi em vendas, em 2018, Vult - marca player do mercado de beleza com posicionamento jovem e popular, nascida em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo -, traçou um plano estratégico que segue em ascensão para 2023. Até o fim deste ano, prevê uma acelerada expansão no país, projetando dobrar de tamanho e ainda aumentar consideravelmente o número de pontos de venda somando todos os canais.

No canal farma, por exemplo, Vult continua sendo a marca líder em share dentro da categoria, tornando-se a mais procurada pelas consumidoras de maquiagem que prezam por qualidade e preços acessíveis. Alessandra Mattos Sekeff, Vice-presidente de B2B, explica que a estratégia da expansão dos pontos de venda se dá com objetivo de alcançar todos os lugares do Brasil. "Vult é uma marca brasileira, feita para mulheres brasileiras, e nada mais justo do que estar disponível em todo o Brasil, levando cosméticos de qualidade e preço acessível de norte a sul. Entregamos ao nosso distribuidor produtos de alta performance e preço competitivo, que são sucesso no ponto de venda. A consumidora que compra pela primeira vez sempre volta para comprar novamente, disso temos muita segurança".

Após cinco anos da aquisição, a marca destaca o projeto social 220 Vults, que desde a sua formação profissionalizou mais de mil maquiadores e manicures, até chegar no maior reality show do país, e segue em uma crescente que a fez ser uma marca referência para mulheres brasileiras, seu principal público.

220 Vults e sua meta de capacitar mulheres periféricas e aumentar renda das famílias beneficiadas

A marca de beleza anunciou recentemente a meta de formar 19 mil profissionais até 2024, que foi traçada em conjunto com o Empreendedoras da Beleza, um projeto do Grupo Boticário que já profissionalizou mais de 11 mil mulheres em todo o Brasil e em sua 4ª edição oferecerá novos cursos de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e técnico optativo. As interessadas terão ainda como opção a profissionalização em Unhas (“Unhas incríveis”), Make (“Maquiadora de sucesso”), Alongamento Unhas (“B-A-BÁ do alongamento”), Vendas (“Vendedora de milhões”) e Desenvolvimento Pessoal (“Eu no comando!”). Desde o seu lançamento foram mais de mil profissionais formados, com aumento de cerca de 45% na renda das famílias beneficiadas.

A proposta do Grupo Boticário, em parceria com Vult, é garantir que mulheres de todo Brasil possam se inscrever, participar e receber uma certificação. Aulas de maquiagem profissional, manicure, pedicure e alongamento de unhas com a especialista Negra Ba também serão gravadas e disponibilizadas através do site, em formato de módulos. As inscrições para as turmas deste ano já estão abertas no site (https://empreendedorasdabelezagb.com.br/).

Para além da capacitação, Vult também busca plugar os talentos de 220 Vults em iniciativas de marketing, como shootings, campanhas e ações com grandes artistas e celebridades. Recentemente, três maquiadoras do projeto tiveram a oportunidade de maquiar a cantora Ivete Sangalo, que foi convidada pela marca para cantar o jingle da campanha 'Salão da Dona Vult'. A profissional da beleza, Natali Araújo Silva, conta como foi a experiência e o convite: "Foi um misto de sentimentos, de alegria e nervosismo - sim, estamos falando de Ivete Sangalo, a nossa rainha brasileira! Foi uma experiência única que fará muita diferença na minha vida profissional. Só gratidão para Vult. Não tenho palavras para agradecer por me permitirem dar um passo tão grande. Vult além de trazer uma profissão para várias mulheres do projeto 220 Vults, acredita realmente no nosso potencial e nos impulsiona. Ela realmente faz acontecer". Em 2023, o 220 Vults também contará com a parceria da agência de influenciadores Digital Favela, que tem como objetivo dar visibilidade a criadores de conteúdo periféricos.

Investimento em nova linha de maquiagem Real Color

Vult também promoveu uma das festas do Big Brother Brasil, onde apresentou a linha de maquiagem com a tecnologia proprietária Real Color, que garante uma pigmentação de alta performance para diversos tipos e tons de pele. Com o conceito "cores reais para peles reais", a marca brasileira de maquiagem desenvolveu uma linha de produtos que se adapta a diversos tons de pele sem mudar a tonalidade do produto.

A festa no programa de TV teve como temática o novo projeto da marca. O Salão da Dona Vult reforça o posicionamento de orgulho através da beleza. O projeto itinerante pegou estrada e levou a mesma experiência dos brothers e sisters para perto das consumidoras. Nos dias 14/04 e 24/04, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, Vult apresentou as novidades em um truck em formato de salão de beleza. Nele, foi possível conhecer e experimentar os produtos Vult com a exclusiva e inovadora tecnologia Real Color, lançada na festa do BBB. Todos os profissionais que estavam trabalhando no Salão da Dona Vult são formados pelo 220 Vults.

Parceria com Acadêmicos do Salgueiro

No último ano, Vult assinou um contrato de patrocínio com o Acadêmicos do Salgueiro, que rendeu uma parceria entre a marca e a escola de samba que completou dois carnavais. Com o Salgueiro, Vult fez muito mais do que assinar a beleza dos integrantes da escola nos desfiles. A marca esteve no dia a dia da comunidade com o 220 Vults e profissionalizou dentro da comunidade 120 maquiadores e manicures.

Dentre outros movimentos importantes que a marca vem realizando desde o último ano, está o novo posicionamento de Vult, que veio acompanhado de uma nova identidade visual, novo logo e um repacking dos seus principais produtos. Sobre o novo posicionamento, Marcela De Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, explica: "Acreditamos que fornecer possibilidades e dar voz às mulheres e projetos que inspiram e inibem o preconceito é a melhor forma de abrir caminhos e ocupar espaços. Vult quer que através da beleza cada vez mais mulheres tenham orgulho de sua origem. A Vult é uma marca que se orgulha das conquistas das mulheres e sabe que essas conquistas são resultantes de lutas diárias. É uma ascensão pessoal que também é coletiva. Então queremos cada vez mais fortalecer e evidenciar as carreiras e os projetos dessas mulheres, sendo uma marca impulsionadora de seus sonhos. Quando falamos de orgulho e coragem é sobre incentivá-las a ir cada vez mais longe" concluiu.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Jimmy Lui: O Web Summit e a transformação nas corporações

Renner reforça Cumplicidade e lança o Antimanual da Maternidade

Carolina Fernandes: Desinfluencers ou a nova influência