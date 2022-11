Bússola & Cia: Transferbank aposta em crescimento de 40% em 2022

O Transferbank acumula transações de mais de R$ 2,2 bilhões, e recebeu novo aporte de R$ 4 milhões, entre eles de pessoas como Alphonse Voigt e Wagner Ruiz, cofundadores do unicórnio EBANX. A fintech tem expectativa de ampliar os negócios e contratar mais 20 funcionários até o final do ano, depois de registrar crescimento. A previsão é de expansão de mais 40% em 2022. Com apenas 3 anos de existência, o Transferbank está entre as 16 maiores corretoras de câmbio do país, que têm em média mais de 26 anos de existência. “O objetivo é utilizar esse capital na evolução da nossa plataforma digital, na condução de novos produtos, mas, principalmente, no fomento do crescimento da operação de câmbio nos setores de comércio exterior, Venture Capital e desenvolvedores de software que prestam serviços para o exterior”, afirma Luiz Felipe Bazzo, CEO do Transferbank.

Ações à vista!

A partir deste mês, todos os investidores pessoa física poderão adquirir ações da Infracommerce, avaliada hoje em mais de R$ 2 bilhões. A expectativa é de GMV (volume transacionado dentro de sua plataforma) para o final de 2022 da ordem de R$ 13 bilhões. A partir de novembro, não haverá mais restrição, já que a Infra passou pelos 18 meses atendendo todas as obrigações junto à CVM. Desde seu o IPO, a empresa fez um mapeamento para alavancar seu crescimento acelerado e disruptivo na indústria e, consequentemente, adquiriu empresas que pudessem complementar seu ecossistema e formar uma escala única.

Tudo Joia

A Céu de Prata, de venda de joias online, tem expectativa de faturar R$ 2 milhões na Black Friday, chegando a 12 mil entregas e 64 mil produtos, o dobro do volume registrado em 2021. Além do salto no número de vendas, a Céu de Prata projeta que o ticket médio ficará em cerca de R$ 210 por pedido, 35% superior às compras convencionais. Os pedidos devem se concentrar principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e Santa Catarina, com 35% de crescimento em cada.

Verde e rápido

A Verde Campo está lançando sua primeira plataforma e-commerce, com mais de 40 opções de produtos. O projeto foi desenvolvido pelo Freshmania, foodtech expert em entrega e logística de produtos. A Verde Campo é especialista em alimentação saudável e prática, com produtos feitos com ingredientes de origem natural e prontos para o consumo.

Plano Ultra

O banco digital Linker tem agora um novo plano de assinatura, chamado Ultra. Por ele, o cliente tem acesso a pacote de serviços mais completo e personalizado, com Executivo de conta (para tirar dúvidas e ajudar o cliente no uso dos serviços Linker); Consultor de Negócios; Consultor de Mídia Digital; Cashback nos gastos de todos os cartões virtuais emitidos (com retorno direto na conta) e boletos personalizados com o logo da empresa.]

Black November

A Natural One está promovendo ao longo do mês de novembro sua campanha de Black Friday, com descontos especiais de até 50% em todo seu portfólio de produtos, além de frete grátis e brindes exclusivos ao longo das semanas. Durante a campanha Black November, a previsão da foodtech é dobrar o número de vendas online em comparação com 2021. A expectativa é que o e-commerce da marca cresça 100% em 2022.

Orgânico

A Diferente, foodtech de assinatura de alimentos orgânicos, inicia processo de vendas customizadas de cestas com produtos de sua preferência em todas as localidades em que a empresa já opera (São Paulo, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba). Na fase inicial, o usuário escolherá a variedade dos produtos. Sempre respeitando a sazonalidade e o resgate de itens "fora do padrão".

Desconto Logístico

A Movidesk lança campanha Black November, com desconto especial para as companhias que ainda não utilizam a plataforma. Até o dia 30 de novembro, as corporações que adquirirem o software da Movidesk terão um desconto de 50% na mensalidade nos dois primeiros meses de contrato. De acordo com Sandro Ivo Pionkowski, CSO da Movidesk, "a ideia é colocar à disposição das companhias o software de atendimento mais completo do Brasil com uma proposta de custo benefício ainda mais atraente”.

Curso com desconto

A Escola Exchange ampliará sua plataforma e abre pré-venda de curso focado para líderes de vendas que desejam acelerar sua carreira e suas operações com 50% de desconto. Além disso, só esse ano apresentou um crescimento de 226% durante o primeiro semestre de 2022 nos segmentos B2C e B2B, além de bater o faturamento de R$ 2,5 milhões. O Novo curso é o Programa de Liderança e Gestão em Vendas (PLGV). A pré-venda já está aberta e a matrícula antecipada permite parcelar em 6X no cartão de crédito com aproximadamente 50% de desconto no valor.

PIX

No dia 16 o PIX completa dois anos, com R$ 930 bilhões em volume transacionados, 779 instituições financeiras participantes e mais de 130 milhões de usuários. Para dimensionarmos as conquistas do Open Finance, a fintech Iniciador, junto a W Fintechs lançam o report Open Payments: a revolução do Open Finance nos pagamentos. Para 2023, a expectativa é que a Iniciação de Transação de Pagamento (ITP) seja a verdadeira estrela. A ferramenta facilitará as compras com pix, oferecerá uma experiência ainda melhor para o usuário, além de maior segurança.

Investindo

Brava Mundo e Livá anunciam parceria e confirmam soft-opening em 2023: com investimentos totais de R$ 75 milhões, o empreendimento será operado no sistema de multipropriedade e já ultrapassa a marca de 75% de comercialização. A Praia Brava (SC) vem despontando como um dos principais destinos do sul do Brasil para quem busca modernidade, exclusividade e conforto. Sua localização estratégica também a coloca em pleno desenvolvimento e na rota turística de opções diferentes para quem quer investir e/ou viver experiências diferenciadas.

#HistóriasdoFuturo

A nova campanha da Ipiranga nas redes sociais conta com a irreverente Márcia Sensitiva. A astróloga vai trazer previsões e revelar algumas #históriasquesótemlá em tom de brincadeira que podem ter acontecido nos postos da rede. Todos os conteúdos estarão nas redes sociais da Ipiranga (Instagram, Twitter e Tik Tok) e da Márcia @marciasensitiva.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: