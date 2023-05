Natural One estreia no mercado plant based com leite de aveia saborizado

A Natural One se prepara para uma grande mudança: a foodtech brasileira, atualmente líder no segmento de sucos 100% naturais no Brasil, expande sua área de atuação e deixa de ser uma empresa apenas focada na produção de sucos para se firmar como um dos grandes players globais de bebidas naturais. A estreia acontece com a entrada de nova categoria em seu portfólio: as bebidas vegetais, popularmente conhecidas como "leites vegetais". O lançamento será na Apas Show 2023, maior evento supermercadista do mundo e que acontece entre os dias 15 e 18 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Para esta nova empreitada, a Natural One escolheu como base de sua bebida vegetal a aveia por três principais motivos: a facilidade de sourcing no Brasil – uma vez que o país é um grande produtor do cereal, – tornando o insumo mais acessível e com melhor custo-benefício se comparado a outras matérias-primas como castanha e amêndoa; a aveia tem um ciclo de plantação mais curto, o que amplia a oferta no mercado; e, o mais importante, trata-se de um dos cereais mais nutritivos. A novidade atende ainda à demanda cada vez mais crescente dos consumidores por hábitos de vida mais saudáveis, em especial a busca por opções de alimentos sem origem animal - os chamados plant based.

Partindo da inovação, tecnologia e sustentabilidade – itens presentes no DNA da marca – para extrair ao máximo todos os benefícios dos ingredientes utilizados no novo produto e chegar em uma mixologia que unisse sabor, saudabilidade e funcionalidade nutricional, a empresa investiu mais de R$ 3 milhões em dois anos de pesquisas, desenvolvimento, produção, ajustes fabris, campanhas de comunicação entre outros ao lado de importantes parceiros nesta co-criação como a Pronutrition, foodtech de inovação aberta em alimentos e bebidas saudáveis que apoia empresas no desenvolvimento de novos produtos.

A novidade da foodtech brasileira traz importantes diferenciais entre os demais produtos já disponíveis no mercado, como ser rico em cálcio – uma preocupação constante dos consumidores ao optar pela versão vegetal em substituição à animal –, não ter adição de açúcar nem conservantes e ser 100% natural, apenas com frutas, vegetais, cereais e minerais – tal qual o amplo portfólio de sucos da empresa –, ser refrigerado – ficando assim nas gôndolas onde os consumidores encontram produtos mais frescos e ao lado dos leites tradicionais mais premium e dos iogurtes prontos para beber –, ser comercializado em uma embalagem transparente – o que permite que os compradores de fato visualizem o produto – , e preço competitivo – entre 20% a 25% mais barato que os concorrentes –, além de ser saboroso, funcional e nutricionalmente um bom substituto para o leite de origem animal.

As bebidas vegetais da Natural One chegam ao mercado brasileiro inicialmente em quatro sabores: Tradicional/Original, Cappuccino, Cacau e Frutas Vermelhas, sendo que este último blend é o primeiro passo para um portfólio mais amplo com a futura inclusão de sabores com frutas, mixologia já dominada pela empresa. Assim como os sucos da marca, os novos produtos passam pelo mesmo processo nos quesitos de pasteurização, envase asséptico a frio e embalagens com proteção contra raios UV e sequestrante de oxigênio, características que garantem um shelf-life de oito meses.

As bebidas vegetais da Natural One estarão disponíveis para os consumidores a partir de junho nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, regiões de maior demanda por leites vegetais e que representam cerca de 80% deste mercado no Brasil. No segundo semestre, a expectativa é que os produtos cheguem aos demais estados do país, com foco nas capitais. Ainda no segundo semestre de 2023, a empresa pretende exportar as novidades para clientes atuais de sucos da marca na China e México.

“O grande objetivo da Natural One desde sua fundação é se firmar como um dos grandes players globais na produção de bebidas saudáveis e saborosas, feitas apenas com ingredientes naturais, para os mais diferentes consumidores.

Optamos por dar nosso primeiro passo neste longo caminho com os chamados leites vegetais por se tratar de uma categoria ainda muito nova no Brasil, representando cerca de 0,3% no total de leite de origem animal, e queremos ajudar a desenvolver a categoria no país, fazendo jus ao nosso DNA de inovação aliado à tecnologia e saudabilidade. Queremos ser pioneiros e seguir o mesmo caminho que traçamos no segmento de sucos integrais 100% naturais, que representava cerca de 5% no mercado quando nascemos e, hoje, ocupa mais de 30%. Acreditamos que, daqui a cinco anos, a categoria de bebida vegetal pode saltar para 5% do mercado em relação ao leite de origem animal, o que corresponderá a mais de 400 milhões de litros”, afirma Rafael Ivanisk, CEO da Natural One.

Qual o novo blend de suco?

A Natural One também apresenta na feira o primeiro suco de limão siciliano sem adição de açúcar do mercado. A novidade chega ao mercado na versão de 900 ml refrigerado, também podendo ser adquirida no e-commerce da marca e via Clube de Assinaturas da empresa.

Assim como todo o portfólio da marca, o Limão Siciliano é formulado apenas com ingredientes naturais, sem aditivos artificiais, preservando ao máximo os nutrientes, o frescor e os sabores das frutas para os consumidores por meio do uso de tecnologia de ponta.

“A limonada é um dos sabores mais queridos pelos consumidores no mundo todo e agora, além da nossa tradicional limonada de limão tahiti, estamos lançando uma limonada de limão siciliano sem adição de açúcar, nem adoçantes. Ela será lançada primeiro no Brasil e na sequência nos mercados internacionais em que a marca Natural One já atua”, diz Gustavo Siemsen, CMO global da empresa

Como trazer experiências naturais?

Reforçando o posicionamento de “Sinta a Natureza” da empresa, o estande da Natural One na Apas Show 2023 vai proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial única, trazendo todo o verde, o aroma e o frescor das bebidas da marca para dentro da feira, transportando o público para a natureza.

O espaço foi criado com materiais ecologicamente corretos, priorizando madeiras sustentáveis e evitando lonas e outros materiais que são rapidamente descartados. Uma das ativações previstas irá promover uma verdadeira viagem virtual por meio de óculos 360º, que irá levar os visitantes para as fazendas de onde saem as frutas e os vegetais do portfólio da marca e também para a fábrica da empresa localizada em Jarinu, interior de São Paulo.

Quem passar pelo estande também poderá experimentar todo o amplo portfólio da Natural One, desde os mais de dez sabores de sucos e também os quatro blends da bebida vegetal, tanto nas versões originais dos produtos ou também no drink bar, que contará com um cardápio de mixologias com diferentes ingredientes que levam como base principal as bebidas da marca.

