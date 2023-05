Líder em transformação digital no Brasil anuncia novo CEO

A BRQ Digital Solutions, líder em transformação digital no país, acaba de anunciar Roberto Marucco, atual conselheiro da companhia, como CEO focado na operação nacional e internacional. Benjamin Quadros, sócio-fundador e CEO por 30 anos, será responsável pela transição e seguirá como executive chairman com foco em temas estratégicos, M&A, Inovação e expansão Internacional.

O movimento faz parte da estratégia de crescimento da BRQ. “Nosso propósito é acelerar os negócios de nossos clientes com inteligência e tecnologia, de ponta a ponta. E para essa aceleração ser global precisamos fortalecer a nossa estrutura nacional e internacionalmente, o que envolve novas contratações e um plano de expansão com foco no mercado brasileiro e americano”, afirma Benjamin.

Próximos objetivos

Roberto Marucco é um líder que pautou sua carreira em tecnologia e transformação digital, atuando em posições no C-Level de grandes corporações. Acumula mais de 30 anos de experiência e histórias de sucesso em projetos estratégicos de tecnologia e transformação digital. Ao longo de sua jornada ocupou cargos de relevância em grandes empresas de diferentes segmentos como Avon, SulAmérica e SHV Energy.

Para Marucco, o desafio em sua nova trajetória é evoluir o negócio com foco em inovação, vendas e tecnologia de ponta para mais um salto no crescimento em um cenário de disrupção. “O mercado digital cresceu exponencialmente a partir do final da década de 1990. A BRQ nasceu nesse contexto, se especializando no mercado B2B e se tornando parceira de grandes marcas em todos os seus desafios de transformação digital. Estamos vivendo novas ondas de disrupção digital no cenário mundial desde a pandemia e, agora, com a IA Generativa, nos preparamos para mais uma transformação”, diz o executivo.

Sob a gestão de Benjamin Quadros, a BRQ cresceu e se consolidou como líder de mercado e uma das maiores, melhores e mais inovadoras empresas de Transformação Digital do Brasil. Coube a Benjamin transformar a empresa, década após década, conquistando e fidelizando grandes clientes como Itaú, Vivo, Renault, Grupo Pão de Açúcar, Ambev. Atualmente, a companhia apoia mais de 150 empresas em oito países.

Quadros afirma que, para a expansão do negócio, existem cinco pilares principais para a companhia: estruturar e desdobrar as diretrizes estratégicas, fazer as apostas certas em bons investimentos para o negócio e, claro, cuidar de nossas pessoas, da nossa cultura e zelar pela nossa governança. Segundo ele, a escolha de Marucco foi pensada para acelerar os planos de crescimento: “Roberto tem uma história de muitos anos com a BRQ. Desde 2020 ele atua como conselheiro e, também já foi cliente BRQ em muitos momentos de sua jornada profissional. O convite para ele assumir este papel foi pela sua expertise e também pela paixão BRQ que compartilhamos. Ele será responsável pela operação, com o desafio de olhar para o futuro e aproveitar as oportunidades do avanço de novas tecnologias para alavancar os negócios.”

