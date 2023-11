Bússola & Cia: na Black Friday, 30% querem comprar eletrodoméstico

De acordo com pesquisa Google divulgada nos últimos dias, 30% dos brasileiros têm intenção de comprar eletrodomésticos na Black Friday. E, para engajar os consumidores durante o maior evento varejista do ano, Brastemp e Consul vão marcar presença na TV, trazendo novidades em eletrodomésticos e descontos. Pelo segundo ano consecutivo, as duas marcas estarão no palco do programa Vem Que Tem, que será exibido pela TV Globo, na véspera da Black Friday. “É outro mundo, é outra Black Friday”.

Espelhamento

A Brastemp, que reposiciona sua marca, chega às telas da TV e smartphones com novo conceito e identidade. Para celebrar esse novo momento, a marca fará uma live e-commerce no dia 21 de novembro com a apresentadora e humorista Dani Calabresa. O evento online será na página www.brastemp.com.br. Patricia Pessoa, Diretora de Marketing, Inovação, Digital & Customer Value, está à frente dessas iniciativas que têm o objetivo de fortalecer o relacionamento e engajamento das marcas com o público.

Segurança cibernética

Empresa da B3 e da Anbima, a RTM está investindo em Inteligência Artificial generativa para tornar o ambiente tecnológico de centenas de instituições financeiras mais resilientes a ataques cibernéticos. As ferramentas de GenAI são combinadas ao gerenciamento contínuo da exposição a ameaças (continuous threat exposure management – CTEM), que prevê redução de dois terços nas violações nas empresas que apostarem em programas deste tipo. “A principal vantagem da IA generativa para a gestão de vulnerabilidades é o retorno assertivo, que poupa tempo para mitigar o problema”, avalia Renan Barcelos, gerente de Segurança da Informação da RTM.

Demanda

Na Black Friday deste ano, a logtech Eu Entrego estima aumentar em 40% o volume total de operações, um crescimento de 10% na comparação com ano passado. Setores como moda, beleza e eletrônicos são tradicionalmente os protagonistas das vendas durante esse período, e a empresa está preparada para atender a essa demanda crescente. O CEO e co-fundador e da Eu Entrego, Vinicius Pessin, enfatiza a importância crucial da logística de entrega para cumprir os prazos estipulados para atender os clientes.

Ação pet

A Plamev Pet é a terceira empresa listada na BEE4, primeiro mercado regulado de ações tokenizadas do Brasil para PMEs. Após três meses de captação, a rede alcançou R$ 5,4 milhões, superando em mais de 30% a oferta mínima inicial. Os recursos serão aplicados para expansão comercial da companhia, além de investimentos em inteligência e gestão e em inovação. A partir do dia 8 de novembro, os investidores poderão negociar ações da companhia (PLMV4), com preço de abertura de R$ 8,22.

Top lácteo

A Verde Campo foi destaque pelo segundo ano consecutivo na pesquisa de opinião Top of Mind 2023, realizada com nutricionistas de todo o país e liderada pela Academia da Nutrição. A empresa está entre as três marcas mais lembradas e recomendadas pelos profissionais quando se pensa em produtos saudáveis. Ainda com mais destaque, a Verde Campo liderou e foi reconhecida em primeiro lugar, em duas categorias, sendo elas: bebidas saudáveis e também leites e derivados. A pesquisa ouviu 990 profissionais, sendo 710 nutricionistas e 280 estudantes de nutrição.

Trecho da nova campanha da Everest no YouTube

Purificador

A Everest aposta na Black Friday de 2023 oferecendo descontos de 10% na sua linha de Purificadores. No site oficial compraeverest.com.br, durante todo o dia 24 de novembro, estará com 10% off, mais frete grátis. A Everest estima um aumento de aproximadamente 49,5% no número de vendas durante a Black Friday no site, e 19% nos pontos de venda, quando comparado ao mês de outubro.

Oportunidade

A Fundação Estudar vai liberar, nos dias 18 e 19 de novembro, todo conteúdo da sua plataforma Escola de Liderança, oferecendo oportunidade para quem busca alavancar sua carreira por meio de cursos baseados em especialistas das universidades de Stanford e Massachusetts. Eles trazem impacto de aproximadamente R$ 800 mensais a mais no salário, após a conclusão, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os interessados devem se inscrever até 16 de novembro neste. link: https://escoladelideranca.org.br/desbloqueia/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=pr-desb&referral=pr-referral-pr-desb-

Debate

A PariPassu realiza, a partir do dia 20 de novembro, a 3ª Edição do Encontro de Alimento de Valor, série de debates sobre rastreabilidade de alimentos; padrão de qualidade; segurança do alimento; auditoria e certificação e indicadores ESG. O webinar de abertura contará com a participação das engenheiras agrônomas e especialistas em Rastreabilidade de Alimentos na PariPassu, Beatriz Hernandez e Victória Milanez. Inscrições gratuitas em _conteudo.paripassu.com.br/encontro-alimento-de-valor-2023_

Nova Diretoria

A Timelens anuncia dois novos diretores: Estela Brunhara, que estará à frente de pesquisa e insights. E Eduardo Renda como responsável pela área de estratégia. As novidades fazem parte do novo momento da empresa, que busca tendências e entrega soluções para os diferentes setores do mercado nacional. “Este é um movimento que fortalece ainda mais a intersecção entre dados, insights e negócio. Entender o Brasil e os brasileiros é fundamental para o crescimento de qualquer negócio que entenda o potencial que o mercado nacional tem”, afirma André Matias, CEO da Timelens.

Evento corporativo

A Treve lançou plataforma para organização de eventos corporativos, que ajuda a acelerar o desenvolvimento desses encontros de forma segura, sem burocracia, reduzindo em até 30% os custos para empresa e diminuindo em até 90% o tempo e o esforço dos gestores de áreas como RH, marketing e facilities. Com o lançamento da nova plataforma a Treve pretende ter pelo menos 50 eventos organizados a mais do que o mesmo período do ano passado, um incremento de aproximadamente R$500 mil no faturamento anual da startup.

Energia do Calor

A onda de calor ajudou a Oggi Sorvetes a ter aumento de 300% nas vendas de novembro em suas 900 lojas, na comparação com o mesmo período de 2022. A marca oferece opções de investimento a partir de R$ 50 mil, com lucro médio mensal de 10% a 15% e promete retorno do investimento de 18 a 24 meses. Em 2023, a expectativa é crescer 20% o faturamento de R$ 700 milhões.

Inovação

O Instituto IS anunciou parcerias com o Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), LZ-TEC, Grupo Energy Telecom, Porto Digital, de Recife/PE, e iCities, de Curitiba/PR. Por meio de cooperação técnica e científica, as conexões visam a construção de um ambiente de inovação, bem como implementar projetos de smart cities, segurança cibernética e economia criativa em Taubaté.

Guia

A Fundação Dom Cabral (FDC) lançou o “Guia para a Competitividade das Médias Empresas – Estado de São Paulo” com tendências macroeconômicas e setoriais. O material reúne informações sobre os fatores que impactam a competitividade e performance de quatro setores priorizados no estado de São Paulo: alimentos, varejo alimentício, construção civil, transporte e armazenagem. As médias empresas têm um papel relevante na economia brasileira. De acordo com o IBGE, elas possuem entre 50 e 499 funcionários e representam 25% da massa salarial e 20% dos empregos formais gerados no país. O lançamento será no dia 23 de novembro, às 18h, em um webinar, em que os especialistas vão compartilhar análises e recomendações para os setores em São Paulo.

Saneando

No terceiro trimestre deste ano, a Iguá Saneamento cresceu em receita líquida e EBITDA. Na Iguá Rio de Janeiro, a Receita Operacional Líquida atingiu R$ 334 milhões no 3T23 (+17,1%). Os investimentos realizados em novos ativos e melhorias no Rio mais que dobraram na comparação com o mesmo trimestre de 2022, alcançando R$ 68 milhões, e já acumulam R$ 156 milhões nos primeiros nove meses do ano - crescimento de 70,6% frente a igual período de 2022. O total de investimentos nas empresas do grupo em 2023 já chega a R$ 350 milhões.

Fiscalização

Auditores fiscais federais agropecuários negociam esta semana com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomposição salarial para as perdas. Desde 2017 a categoria não tem reajuste. A atividade dos auditores tem grande impacto no mercado de exportação do país. Na pauta do encontro com o MGI, também serão reivindicadas atualizações em benefícios, como auxílio-creche e auxílio-alimentação, e nos valores das diárias operacionais dos auditores que atuam em regiões de fronteira. A diretoria do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais (Anffa Sindical) já foi recebida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Queda

Levantamento da Precifica no e-commerce mostra que valor da cesta básica na região metropolitana de São Paulo caiu 5,64% em outubro, de R$ R$ 662,05 para R$ 624,68. Conforme os últimos índices, a inflação segue em recuo. O índice da Precifica difere do índice oficial medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA-15, prévia da inflação, teve aumento de 0,21% em outubro, na média do país. O estudo feito pela Precifica envolve 13 itens disponíveis em cinco grandes plataformas de e-commerce de empresas.

