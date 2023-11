Bússola & CIA: otimismo para vendas da Black Friday

A Black Friday deve chegar à marca de R$ 7,1 bilhões de faturamento no comércio eletrônico, aumento de 17% na comparação com o ano anterior. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). A Black Friday será no dia 24 de novembro. "Apostar nesses segmentos para composição de um mix de produtos pode ser uma boa alternativa. Estamos próximos do verão e das férias de fim de ano, o que mostra que vale a pena investir em itens voltados à proteção solar e aos cuidados com a pele”, ressalta Mauricio Salvador, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. As buscas pela data no Brasil cresceram 24% na comparação com 2022. O levantamento revela ainda que 67% dos brasileiros pretendem fazer compras durante a Black Friday e que 7 em cada 10 consumidores pretendem gastar igual ou mais do que no ano anterior. Além disso, a maioria dos consumidores, em média 91%, vão usar plataformas on-line para consultar preços, descontos e produtos.

Feira agrotec

A Hexagon participará da Agritechnica, principal feira mundial de máquinas agrícolas, em Hanover, na Alemanha. A empresa apresentará suas soluções customizadas de autonomia, posicionamento e precisão. O evento deve reunir, entre os dias 12 e 18 de novembro, 450 mil visitantes de 135 países e mais de 2.800 expositores, com as principais inovações para o setor.

Ampliação

Consolidado nos setores de energia e mineração, o Grupo Verante dá os primeiros passos no agronegócio. Com o contrato para a gestão de ativos imobiliários de uma das maiores indústrias de proteína animal do Brasil, a holding avança nos projetos para alcançar a meta de triplicar o crescimento, chegando em 2026 com R$ 86 milhões em receita. A estratégia com foco no agronegócio visa aproveitar as oportunidades de crescimento desse setor que é responsável por quase 25% do PIB nacional.

Para micro e pequenas

A Huawei lançou o eKit, conjunto de soluções versáteis, inteligentes e amigáveis que inclui gateways, switches, access points, fibra óptica para o mercado de pequenas e micro empresas. O novo produto é comercializado pelos parceiros de distribuição da empresa: Agora Telecom, Connectoway, FiberX, Prime 8, SND Distribuição, Supercomm e WDC Networks, que receberam a certificação Gold em cerimônia na sede da Huawei em São Paulo esta semana. A premiação reconhece a incrível contribuição à transformação digital brasileira e à expansão da conectividade no ecossistema PME. “O Huawei eKit é dedicado ao desenvolvimento de produtos de distribuição que são fáceis de comprar, vender, instalar, manter, treinar e que podem ser usados em vários segmentos, como escritórios, escolas, hospitais, hotéis, lojas, entre outros. O Huawei eKit inclui produtos de conectividade, de acesso óptico e de colaboração inteligente”, revelou Tony Sze, CEO da Huawei Enterprise América Latina. A expectativa é beneficiar milhares de pequenos e médios negócios.

Senai espacial

O Senai Cimatec se prepara para implantar, em Salvador (BA), uma unidade de estudo, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias dedicadas à indústria aeroespacial. Foi formalizada parceria com o Ministério da Defesa, o governo da Bahia e a Federação das Indústrias do estado (Fieb). Serão realizados estudos preliminares para o desenvolvimento do Senai Cimatec Aeroespacial. A assinatura do termo teve as presenças do ministro José Múcio Monteiro Filho, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, e do Diretor Geral do Senai Cimatec, Leone Andrade.

Satisfação

Pesquisa do instituto Vox Populi para a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI), revelou que a satisfação dos passageiros com o transporte rodoviário registrou chegou a 72,7% este ano, superando em mais de 20% o índice registrado na última pesquisa, em 2018. O destaque do estudo foi a satisfação com o valor das tarifas, que cresceu 18% em cinco anos, chegando a 67,4%. Segundo a Abrati, os resultados impulsionam investimentos das empresas do setor regular em expansão de frotas para atender à demanda, e hoje são mais de 9 mil veículos habilitados para suprir as necessidades dos passageiros de norte a sul do Brasil.

Batendo lata

A série ESG Talks Abralatas reuniu, pela primeira vez, as principais lideranças do segmento para debater os dados apresentados no 2º Relatório Setorial ESG do setor, documento que revela em detalhes as iniciativas em favor da proteção ambiental e destaca como o Brasil chegou a 100% das latas recicladas em 2022, além de evitar a emissão de 1,8 milhão de toneladas de emissão de Gases do Efeito Estufa (GEEs). Dividida em três painéis, a série também colocou em pauta a movimentação econômica superior a R$ 6 bilhões por ano com a reciclagem de latas.

Atelier

A Hand Atelier, agência de design de origem argentina projeta alcançar R$ 18 milhões de faturamento com expansão internacional e produções sustentáveis, até 2025. A empresa é a responsável pelo redesign do jogo Batalha Naval, um clássico da Grow, um clássico dos jogos de tabuleiro, que registrou aumento de 20% em suas vendas.

Truck

A QueroTruck alcançou mais de 4 milhões de pessoas em seus seis meses de atuação no Brasil. A plataforma já possui presença em 25 estados do país e projeta alcançar a todos até o final de 2023. Ativa desde maio deste ano, a solução apresenta crescimento médio mensal em torno de 67% em cadastros e 40% em anúncios.

Tomada solar

A BBM Logística (BBML3) estima reduzir em até 30% os custos totais com energia elétrica do grupo. Em empresa fechou parceira com a Órigo Energia, que atua em geração distribuída de fonte solar. A BBM teve um faturamento de R$ 2 bilhões em 2022 e é responsável pelo transporte de 10 milhões de toneladas de produtos, incluindo 93 milhões de itens e 350 mil viagens.

Loteando pro futuro

A Construir Loteamentos tem expectativa de lançar, até o fim deste ano, mais de R$ 100 milhões em Valor Geral de Vendas, em Minas Gerais, número que supera em 50% os projetos de 2022. A empresa prevê que, em 2024, o mercado paulista deve representar 20% do faturamento da empresa, chegando a 60% em 2027. Considerada uma das principais empresas do setor, a Construir já desenvolveu cerca de 5 mil lotes em 7 milhões de m².

Eventos

A Treve registrou aumento da demanda do mercado de eventos corporativos. A expectativa do negócio é chegar a um faturamento anual de R$ 4 milhões no próximo ano. Hoje a empresa tem mais de 40 clientes, incluindo marcas como Zendesk, Mastercard e Amazon. De acordo com as informações do Radar Econômico da Abrape com dados do IBGE e do Ministério do Trabalho e Previdência, no primeiro semestre de 2023 houve crescimento de 42,3%. Os números mostram consumo de aproximadamente R$ 57 bilhões no primeiro semestre de 2023, 16% maior.

Foco

A rede de clínicas MedAdvance pretende chegar a 30 novas unidades até o final de 2025, saltando de um faturamento de R$ 6 milhões para R$ 250 milhões/ano. A empresa também abrirá rodadas de captação de até R$ 30 milhões nos próximos dois anos. O foco da empresa é tratamento de crianças autistas.

Colchão

A atriz Tatá Werneck estrela o filme do maior investimento publicitário de Ortobom em uma Black Friday, aumento de 28% da verba em relação a 2022. A atriz destaca o desconto de até 50% nas compras no período e reforça os principais atributos para a escolha do colchão. A campanha tem assinatura da 3A Brasil.

Ferramenta

Petlove e Samsung unem tecnologia e cuidado para proporcionar maior segurança aos pets. Juntos, lançaram o Galaxy SmarTag 2, dispositivo de rastreio e monitoramento via localização precisa desenvolvido pela Samsung. O aparelho pode ser acoplado à coleira dos pets, permitindo que sejam monitorados em tempo real.

Construção

A Auddas, em parceria com a Alest, organiza o evento gratuito “Construindo o Futuro”, no próximo dia 9 de novembro em São Paulo. “O setor de construção civil passa por um momento importante de retomada de crescimento e uma das principais alavancas para crescimento dos players do setor é o crédito”, afirma Margarete Andrade, Senior Business Consultant - Especialista em Finanças e Controladoria na Auddas. Inscrições aqui.

Em alta

Pesquisa da Binance, sobre o comportamento dos investidores de alta renda, revela que 88% dos investidores com altos volumes de recursos investidos que responderam às perguntas acreditam que o mercado vai se manter estável ou apresentar melhora ao longo do quarto trimestre de 2023. Somente 12% prevêem algum tipo de piora.

Novo nome

A Ourolux anunciou comoo novo Diretor Comercial, Rafael Carneiro. O executivo que conta com 20 anos de experiência no mercado de energia, assume o cargo com o objetivo de fortalecer os investimentos e as operações na Ourolux Solar, unidade responsável pela comercialização de produtos fotovoltaicos.

