Faturamento da Vivara cresce 20,7% no 3° trimestre de 2023

Vivara divulgou seus resultados operacionais referentes ao terceiro trimestre de 2023, apresentando receita bruta de R$ 581,2 milhões, crescimento de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado, e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) Ajustado atingiu R$ 88,6 milhões, elevação de 23,6% também na comparação com o terceiro trimestre de 2022. A companhia também registrou aumento de 12,3% de lucro líquido, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Neste trimestre, a joalheria entregou também crescimento de vendas com evolução de 12,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2022. Destaque também para as vendas digitais, que cresceram 62,6% no trimestre e já representam 15,1% do total (+3,8 p.p. vs mesmo período do ano passado), totalizando R$ 88 milhões.

“O resultado deste trimestre reforça a confiança de que estamos preparados para as oportunidades de seguir consolidando nossa liderança de mercado, com resultados consistentes, marcas fortes e estratégias comerciais sólidas”, afirma Paulo Kruglensky, CEO da Vivara.

As receitas das mesmas lojas (SSS) cresceram 12,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos nove primeiros meses deste ano, a expansão é de 14,2% ante o mesmo período de 2022.

As lojas físicas atingiram faturamento de R$ 490,5 milhões no último trimestre, aumento de 15,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2022, e soma 372 pontos de venda, elevação de 57 unidades em relação ao mesmo período do ano passado. Nos nove primeiros meses do ano, a companhia registrou um total de 36 aberturas líquidas, sendo 11 de Vivara e 26 de Life. Atualmente, as marcas da Vivara já estão presentes em todo o território nacional, com destaque para a região Sudeste, que concentra mais de 50% de ambas as marcas.

Na visão por marcas, as lojas Vivara apresentaram uma receita bruta de R$ 399,1 milhões, aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado e soma 254 unidades, com aumento de 17 pontos de venda, totalizando 23,4 mil m² de área de vendas.

