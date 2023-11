Para dobrar o volume de vendas, plataforma de benefícios começou a Black Friday no dia 1º

Em ação estratégica, a Flash iniciou sua campanha de Black Friday no dia 1ª de novembro, aproveitando o período em que as empresas depositam seus benefícios para os colaboradores. A plataforma de Gestão da Jornada de Trabalho planejou a Flash Friday de modo a cobrir não somente a sexta-feira, dia 24, mas todo o mês de novembro.

Segundo dados da plataforma de Benefícios da Flash, os trabalhadores levam em média 24 dias para gastar o saldo do seu cartão de benefícios, sendo que 50% do saldo é gasto nos 10 primeiros dias do mês. Neste contexto, o início da campanha no primeiro dia do mês se torna uma ação vital, garantindo que a promoção atinja os consumidores em seu momento de máximo poder de compra.

Na sua primeira edição da Black Friday, em 2022, a empresa registrou o melhor mês do ano no volume de vendas de parceiros no seu app, com um crescimento de 160% em comparação com o ano anterior. Em 2023, a expectativa é bater novamente o recorde de vendas anual e dobrar o volume de transações.

Aumentando o volume de vendas junto aos parceiros

Segundo Guillermo Gomez, CRO da Flash, a campanha “Flash Friday” permite que a Flash alcance recordes de vendas para as marcas parceiras enquanto também impacta economicamente o montante gasto pelos usuários do app.

“No ano passado, quase triplicamos o volume de vendas das marcas participantes da Black Friday, o que nos possibilitou ter números que comprovam os resultados que somos capazes de gerar nesta época do ano. Isso nos ajudou nas negociações com os parceiros para obter descontos mais agressivos para os nossos usuários este ano, que chegam a 40%”.

Durante o mês de novembro, os usuários da Flash terão acesso a cupons de desconto e vouchers de empresas parceiras como Insider, Justo Supermercado, Ifood, Cubos Academy, FlixBus, Clude Saúde e Daki.

Como funciona a Flash Friday?

As marcas parceiras que estão no app são divididas pelas categorias Refeição, Alimentação, Mobilidade, Educação, Moda e Bem-estar.

Os cupons de desconto disponíveis na plataforma da Flash poderão ser resgatados por todos os usuários do aplicativo. Uma vez que estiver com o código do cupom, ele deverá ser informado no site da marca parceira no momento da compra. A compra pode ser feita com o seu cartão Flash, de acordo com a política de benefícios da empresa do consumidor, ou utilizando outra forma de pagamento, como cartão de crédito.

Os vouchers disponíveis são pagos diretamente pelo aplicativo da Flash, por isso os colaboradores só têm acesso às categorias definidas pela política de benefícios da sua empresa.

“Os colaboradores das companhias que disponibilizam apenas Vale-Refeição e Vale-Alimentação só terão acesso aos vouchers de marcas parceiras das categorias Refeição e Alimentação, pois eles são pagos diretamente pelo app da Flash. Por outro lado, caso queiram resgatar cupons de desconto, os usuários do app terão acesso a todas as opções de consumo, e não apenas VR e VA, mas terão que usar outra forma de pagamento no site da marca parceira caso a categoria não se encaixe na política de benefícios da empresa. Desta forma, garantimos que os benefícios serão destinados à sua finalidade”, finaliza Guillermo.

