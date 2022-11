Barbosa Mello apresenta tecnologia para operar caminhões de forma remota

A Construtora Barbosa Mello (CBM) apresentou em Las Vegas (EUA), durante a Conferência Trimble Dimensions+ 2022, a tecnologia utilizada pela empresa para operações remotas de caminhões, escavadeiras, pá carregadeiras, tratores e motoniveladoras. A CBM, que atua com engenharia, na área de construção pesada, é pioneira no desenvolvimento da operação que conta com a parceria da Sitech Brasil e da Trimble.

Recentemente, a companhia comemorou o resultado da operação com a remoção de 1 milhão de metros cúbicos de material escavado em locais com impedimento de acesso de pessoas, como barragens de mineração. O trabalho é resultado de um processo integrado e levantamentos topográficos, unido à engenharia de ponta utilizada pela construtora, que usa drones capazes de capturar as condições dos terrenos e o avanço dos serviços.

A operação de controle de veículos e equipamentos da linha amarela à distância vai muito além de um avanço tecnológico, mas ajuda também a preservar a integridade física e a vida dos motoristas e operadores que desenvolvem suas atividades relacionadas à nivelação, escavação e remoção de resíduos em áreas de risco. Cada canteiro de obras está equipado com infraestrutura de TI, incluindo circuito de câmeras, internet e um sistema de backup de imagens.

Para o resultado, foi montado um centro de controle de operações em que os colaboradores conduzem, remotamente, a escavação e o carregamento de materiais como fariam in loco, mesmo estando a mais de 10 quilômetros do local das obras. Agora, os motoristas ficam em frente a monitores de vídeo em que visualizam em tempo real a área de trabalho e controlam os equipamentos com um sistema de controle de máquinas 3D, Trimble GCS900 ou Trimble Earthworks.

Além de todos os ganhos na operação, relacionados à qualidade, saúde e segurança, a CBM já dimensiona conquistas como a redução da interação máquina/homem, a diminuição considerável do cansaço dos operadores, melhora da ergonomia, eficiência e excelência operacional. Todo o projeto segue com acompanhamento simultâneo de mão de obra humana, sendo executado rigorosamente conforme todas as etapas pensadas e projetadas para as melhores e mais seguras entregas.

Os indicadores de produtividade são os melhores possíveis, superando as expectativas, mesmo sendo uma operação remota. A apresentação que será feita servirá de base e experiência para diversas outras empresas e para mostrar a eficiência e a experiência da construtora, que tem como premissa básica a Construção do Bem para o Mundo.

Sobre a Construtora Barbosa Mello - Com 64 anos de experiência implantando soluções de engenharia e construção em diversas regiões do país, a Construtora Barbosa Mello (CBM) é uma empresa consolidada no ramo da construção pesada e já recebeu várias premiações, entre elas, vencedora consecutiva do Prêmio InovaInfra de 2020 e 2021, e premiada na categoria Transformação Digital na edição de 2022; ficou entre as quatro melhores no ranking setorial de Construção e Engenharia do Prêmio Valor Inovação 2022 e também no Anuário Valor 1000 deste ano; e conquistou o 5º lugar no ranking “500 Grandes da Construção”, elaborado pela revista O Empreiteiro.

