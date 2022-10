"Uber" dos advogados projeta ter 500 mil usuários em 5 anos

Pesquisar e contratar um advogado por uma plataforma, de forma simples como chamar um Uber, ou pesquisar pela internet, como um buscador do Google, agora é possível. A Fórum Hub, plataforma que conecta clientes a profissionais do direito, projeta ultrapassar a marca de 500 mil usuários em cinco anos.

A startup nasce com a proposta de agilizar e desburocratizar o acesso a especialistas em questões judiciais, utilizando tecnologias como inteligência artificial e deep learning. Atuando de forma 100% online, a empresa oferece acompanhamento de processos e consultoria jurídica, além de auxiliar clientes na busca por indenização e solução de dúvidas legais, das mais simples às mais complexas.

O negócio nasceu para atender uma demanda crescente na sociedade, a garantia de seus direitos legais, especialmente a busca pelos direitos do consumidor frente às empresas. A expectativa é que a Fórum Hub movimente até o ano que vem mais de R$ 1 milhão em reparação financeira a seus clientes

“Enxergamos no mercado uma demanda vinda da população quando pensamos em direito do consumidor. Muitas vezes, as pessoas estão sendo lesadas, mas, por falta de conhecimento, ou por achar que não vai dar em nada, elas não procuram por seus direitos", afirma Patrícia Carvalho, cofundadora e CEO da Fórum Hub. “Nosso objetivo é auxiliar essas pessoas para que possam ser atendidas de maneira muito mais rápida, ágil e segura.”

Como primeiro serviço jurídico automatizado do Brasil, a marca se prepara para lidar com casos de diferentes níveis de complexidade e áreas de atuação, como compras malsucedidas, acidentes, fraude bancária, além de direito imobiliário e médico.

“Vimos que 67% das pessoas que nos procuraram tiveram alguma perda financeira nos últimos 12 meses devido a uma fraude. Entre elas, é possível identificar que a maior parte não conseguiu resgatar o valor que perdeu”, diz Alisson Santos, cofundador e COO da Fórum Hub.

Entre os meses de abril e setembro de 2022, a Forúm Hub identificou que 33% dos pedidos de suporte jurídico foram em consequência de golpes digitais. Segundo estudo feito pela Serasa Experian, até março de 2022 foram registradas 389.788 tentativas de golpe digital, representando um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período em 2021. Na prática, isso significa que a cada 7 segundos um brasileiro é vítima de roubos virtuais. O segmento que mais sofreu com esse quadro é o varejo, com uma alta de 74,1% nas tentativas de fraudes digitais.

