3 perguntas de Tecnologia da Informação para Severino Sanches, da Agora

Desde a última segunda-feira, 10, mais de 100 mil pessoas dividem-se entre o Madinat Jumeirah e o Dubai World Trade Centre, em Dubai, onde acontecem a edição de 2022 da Huawei Connect e o Gulf Information Technology Expo 2022 (GITEX Global). O tema deste ano da Huawei Connect, um dos principais eventos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Mundo, está centrado na construção de infraestrutura inovativa como forma de absorver uma demanda cada vez maior por tráfego de dados de forma segura.

A reportagem da Bússola conversou com Severino Sanches, CEO da Agora, principal distribuidora da Huawei no Brasil e líder em distribuição de soluções em TIC. Diretamente de Dubai, ele conta na entrevista abaixo das novidades dos dois eventos e dos avanços e desafios da indústria nessa área.

“Os principais painéis são sobre Cloud, Internet das Coisas (IoT), metaverso, computação quântica e sustentabilidade, temas que permeiam o setor ao mesmo tempo em que tecnologias como 5G e Wi-Fi 6 surgem para dinamizar as soluções entregues pela indústria”, afirma Severino. Confira a entrevista.

Bússola: A Huawei Connect saiu da China e ganhou o mundo. Para a Agora, qual a importância de estar em um evento como esse?

Severino Sanches: A Agora é o principal distribuidor Huawei e o melhor distribuidor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Brasil e considero importante manter nossos principais clientes atualizados sobre nosso portfólio, cientes das principais tendências e soluções tecnológicas em um contexto global. Neste ano, viemos para Dubai, onde encontramos tanto na Huawei Connect quanto na GITEX GLOBAL os melhores cases de tecnologia, visão globalizada sobre múltiplas possibilidades, com soluções cada vez mais eficientes, mais sustentáveis e mais convenientes, oferecendo resultados reais para empresas que trabalham em todos os setores.

Bússola: Quais são as novidades e tendências para os próximos anos na área de tecnologia e comunicações que você destacaria nesta edição do evento?

Severino Sanches: As soluções em Cloud, Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) estão muito integradas e devem apresentar um ciclo de desenvolvimento ainda mais acelerado, oferecendo maior produtividade e experiências positivas para os usuários. A conectividade, transmissão, armazenamento e tratamento de dados passam a ser cada vez mais críticos e estratégicos.

Bússola: Como a Agora pode ajudar as empresas num momento em que o 5G e o Wi-Fi6 começam a ganhar mercado no Brasil?

Severino Sanches: Vejo o 5G e o Wi-Fi 6 acessando todos os setores com grande capacidade, baixa latência e ampla conectividade. As soluções da Huawei oferecem características adicionais, como velocidades de gigabit em toda a rede, controle inteligente em tempo real, IoT e sensoriamento harmonizados – com IA. São soluções para construir redes sem fio super-rápidas, estáveis ​​e inteligentes. No mundo onde a velocidade conta cada vez mais, a Agora criou uma esteira de importação para garantir produtos disponíveis à pronta entrega e atender o desenvolvimento de projetos de infraestrutura de rede sem atrasos.

