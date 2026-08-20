O que faz e quanto ganha um estrategista de criativos?

Por Danilo Nunes*

Quem acompanha o mercado de mídia paga online já percebeu: a cadeira que mais cresce dentro dos times de aquisição não é mais a de quem opera campanha, é a de quem decide o que deve ser produzido antes de qualquer real ser investido em anúncio.

É o creative strategist, ou estrategista de criativos, que virou o elo entre criação e performance, e a curva salarial dessa função conta uma história que ainda não tinha sido quantificada no Brasil.

Um levantamento proprietário da primeira consultoria brasileira especializada em construir e operar sistemas criativos orientados à performance, mapeou a progressão de renda de estrategistas de criativos ano a ano de carreira.

E o que os dados mostram é que existe um ponto de inflexão bem definido: é entre o segundo e o terceiro ano de atuação que o salário dá o salto mais expressivo de toda a trajetória.

Da entrada já valorizada ao salto de maturidade que acelera os ganhos

O Creative Strategist já apresenta um ponto de entrada salarial elevado. Entre os profissionais com até um ano de atuação e remunerados exclusivamente em dólar, 80% declararam renda mensal entre US$ 3 mil e US$ 4 mil.

Esse patamar está relacionado ao perfil de quem entra na função.

Nesse grupo, 42,2% vieram de Social Media e Content, enquanto 40% eram profissionais de criação, como copywriters, roteiristas, designers e diretores de arte. Ou seja, a maioria não começa do zero, mas leva experiência anterior em comunicação e produção criativa para uma especialização mais valorizada.

Já no segundo ano de carreira, a média salarial estimada de um estrategista de criativos é de US$ 4.320 por mês. Ao completar o terceiro ano, essa média sobe para US$ 5.441, um avanço de 26% em apenas 12 meses a mais de experiência.

Nenhuma outra faixa de experiência mapeada pela pesquisa apresenta um salto proporcional tão grande.

Não é coincidência. É no terceiro ano que boa parte desses profissionais deixa de apenas executar hipóteses criativas e passa a liderar o processo de definição de audiências, ângulos e formatos que vão orientar o que a marca produz. Nesse estágio, 35,3% já recebem mais de US$ 6 mil por mês, o equivalente a mais de um em cada três, um patamar que só se torna comum a partir desse momento da carreira.

Uma função nova, uma curva de aprendizado curta

O motivo por trás dessa aceleração está na própria natureza da função.

Em outro artigo, falei sobre como a evolução da inteligência artificial na mídia paga está mudando a forma como as plataformas decidem quais anúncios entregar e, com isso, aumentando o peso das decisões sobre o que será produzido.

O creative strategist nasceu da consequência direta da automação das plataformas de mídia paga: conforme Meta, TikTok e YouTube passaram a assumir a parte operacional das campanhas com seus próprios sistemas de aprendizado de máquina, o valor migrou da configuração técnica para a qualidade e a variedade do que é produzido.

O relatório da Nudgy Creative Strategy aponta que 99,1% dos estrategistas marcaram o Meta Ads como um dos canais sob responsabilidade e TikTok Ads apareceu em segundo lugar com 30,6% e Youtube Ads com 18,9%.

Como é uma cadeira recente, formada nos últimos anos a partir da expansão dos modelos de aquisição via mídia paga e da economia de creators, não existe um caminho de formação tradicional para chegar até ela.

Isso significa que quem entra cedo e acumula repertório rápido sai na frente, e o mercado remunera essa curva de aprendizado de forma desproporcional: o profissional que atravessa o terceiro ano já domina o suficiente da interlocução entre criação, gestão de projetos e performance para assumir responsabilidades de um cargo sênior.

Ainda segundo a pesquisa da Nudgy, 67,6% dos respondentes somam autodidatismo mais aprendizado no trabalho como primeira rota de formação.

O que isso sinaliza para o mercado

Para marcas e agências, o dado é um alerta sobre retenção: se o salto salarial mais forte da carreira acontece exatamente no momento em que o profissional se torna mais estratégico para o negócio, é também o momento em que ele fica mais visível para o mercado internacional, que já paga esses valores em dólar.

Para quem está construindo carreira na função, o recado é direto: os primeiros três anos concentram o crescimento mais rápido de renda que a profissão oferece.

*Danilo Nunes, professor, pesquisador da Creator Economy, fundador e CEO da Nudgy, primeira consultoria brasileira especializada em construir e operar sistemas criativos orientados à performance, integrando frameworks de criação, alavancas de growth e inteligência artificial para marcas que buscam escalar operações em mídia paga online nos canais DTC. Além de ser o principal mentor brasileiro de Creative Strategy para profissionais de criação que querem internacionalizar suas carreiras.