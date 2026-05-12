Apple barra apps de vibe coding – o que isso significa para startups?

Por Anderson Arcenio, CEO da Next Squad*

Veio a público que a Apple vinha bloqueando atualizações de aplicativos de vibe coding na App Store. Replit, avaliada em US$ 9 bilhões, teve updates barrados.

Vibecode recebeu como condição para liberação a remoção da capacidade de gerar apps para dispositivos Apple.

A Anything, mais dramática de todas, foi removida da loja, recolocada e removida de novo em ciclos sucessivos.

A justificativa oficial é a Guideline 2.5.2, regra que existe há anos na App Store e que proíbe que apps executem código capaz de alterar suas próprias funcionalidades depois da revisão.

A história foi furo do The Information em 18 de março, ampliada depois pelo Financial Times com novos depoimentos das startups envolvidas.

A notícia trata do embate entre a Apple e ferramentas como Replit, Vibecode e Anything. Mas o impacto que mais merece atenção não está nessas startups bilionárias. Está em quem está usando essas ferramentas para construir produto e negócio.

Regras de distribuição e curadoria

Plataformas proprietárias de distribuição operam canais extremamente potentes, e faz sentido que ditem as regras desses canais.

O argumento de proteger a base de usuários é legítimo, e qualquer empresa que opera distribuição em escala vai precisar exercer algum nível de curadoria.

O problema não é a regra existir. O problema é o desconhecimento da regra por parte de quem está construindo.

O fim do repertório técnico?

O vibe coding promete que você descreve o software em linguagem natural e a inteligência artificial cuida do resto. A promessa é verdadeira até certo ponto.

O que ela esconde é que o repertório técnico continua sendo necessário, só foi descolado de quem produz o software.

Antes, esse repertório vinha embutido em quem sabia programar: o profissional que fazia app para iOS lidava com regras de App Store por tabela, conhecia as exigências da plataforma de distribuição como parte do ofício.

Agora, o software pode ser produzido por quem nunca encostou em regra de plataforma na vida, mas as regras continuam ali, intactas, exigindo que alguém as entenda.

Quem entrou nessa onda achando que estava livre desse tipo de preocupação vai descobrir tarde que está jogando um jogo cujas regras ainda não leu.

A cadeia de dependência oculta

E aqui chega ao ponto que mais merece atenção neste caso: ele expõe uma cadeia de dependência que opera em camadas, e a maioria das pessoas só está enxergando uma delas.

Replit, Anything e Vibecode dependem das regras da Apple. Quando a Apple aperta, elas sentem.

Mas quem está construindo um produto usando o Replit também depende das regras do Replit. Como qualquer SaaS, essas ferramentas podem mudar planos, preços, limites de uso, formato de exportação ou descontinuar funcionalidades.

Quanto menos você entende do que está sendo gerado por baixo, mais refém você fica. Não só da plataforma de distribuição lá no topo, mas da ferramenta que está no meio do caminho.

O equilíbrio entre velocidade e autonomia

Essa é a parte que ninguém está conversando com franqueza. A discussão pública gira em torno de "Apple x startups", como se fosse uma queda de braço entre gigantes.

Para o empreendedor brasileiro que está construindo produto, a queda de braço relevante é outra: é entre a velocidade que essas ferramentas oferecem e a opcionalidade que você está abrindo mão sem perceber.

O alerta para quem está construindo com vibe coding é direto. Aproveite a velocidade. Use a ferramenta. Ela é genuinamente útil e está mudando o jogo de produção de software através da inteligência artificial.

Mas não terceirize o entendimento. Saiba o que o seu software faz por baixo. Mantenha a portabilidade, o código gerado precisa poder sair da ferramenta sem fricção catastrófica.

Diversifique canais de distribuição desde o primeiro dia. Trate a plataforma na qual você construiu como uma decisão estratégica, não como um detalhe de implementação.

Saber o que o seu produto faz e ter controle sobre onde ele roda não é preciosismo técnico de quem não embarcou no novo. É o que separa quem usa a ferramenta de quem fica preso a ela.

Essa diferença, que hoje parece sutil, vai ficar muito visível na próxima vez que as regras do jogo mudarem.

*Anderson Arcenio é CEO da Next Squad, especializada na construção e evolução de soluções digitais para startups e empresas em diferentes estágios de crescimento.