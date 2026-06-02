China reconhece todo o território brasileiro como livre de febre aftosa e suspende restrições

A China reconheceu todo o território brasileiro como livre de febre aftosa, decisão anunciada nesta terça-feira (2) durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim. A medida encerra mais de duas décadas de negociações entre os dois países e abre espaço para a ampliação das exportações brasileiras de produtos bovinos e suínos ao mercado chinês.

Com o novo status sanitário, o Brasil poderá ampliar a venda de itens que enfrentavam restrições, como carnes com osso e miúdos. A expectativa é fortalecer ainda mais o comércio agropecuário entre os dois países. Em 2025, as exportações do agronegócio brasileiro para a China superaram US$50 bilhões.

O avanço ocorre após a assinatura, em maio de 2025, de um memorando de entendimento entre os governos brasileiro e chinês para cooperação em medidas sanitárias e fitossanitárias. O acordo reforçou o diálogo técnico entre os dois países e acelerou a análise de temas de interesse do setor agropecuário.

O reconhecimento do status sanitário brasileiro resultou de uma atuação conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura e Pecuária, que conduziram as negociações com as autoridades chinesas.