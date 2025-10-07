Programar sem código: tendência que torna a IA mais acessível é aposta de CEO

Silicon Valley vive uma revolução na programação, segundo Anton Osika, CEO da Lovable. O vibe coding permite que profissionais sem conhecimento técnico desenvolvam ideias usando IA, ampliando a criatividade dentro das empresas.

"Os usuários mais dedicados são essas mentes supercriativas", afirmou Osika.

O vibe coding, ou codificação assistida por IA, transforma instruções em linguagem natural em código funcional. Plataformas de IA para programação atraíram milhões de usuários e geraram bilhões em receita nos últimos meses.

A Lovable, lançada em 2023, atingiu US$ 100 milhões em receita anual recorrente em julho de 2024, apenas oito meses após alcançar seu primeiro milhão de receita, tornando-se uma das startups de crescimento mais rápido da história. A empresa sueca agora vale US$ 1,8 bilhão e já levantou mais de US$ 222 milhões em investimentos, segundo a PitchBook.

Osika explicou que os principais clientes não são indivíduos, mas empresas, incluindo o unicórnio sueco Klarna e grandes empresas de tecnologia. O diferencial do vibe coding é permitir que pessoas criativas sem habilidades técnicas transformem ideias em soluções reais, preenchendo uma lacuna histórica no setor.

"Se você olhar para a maioria das empresas, existem pessoas supercriativas com muitas ideias boas — e elas simplesmente não conseguem materializá-las", disse Osika. "O vibe coding permite mostrar aos colegas: ‘Aqui está algo que podemos mudar na empresa usando software e IA’."

Especialistas afirmam que vibe coding é eficaz para criar provas de conceito e validar códigos existentes, mas ainda apresenta falhas, como códigos longos ou arquitetura inadequada.

Apesar de relatórios recentes sugerirem queda de 40% no tráfego do aplicativo Lovable, Osika afirmou que a plataforma mantém crescimento, com 100 mil novos projetos criados diariamente. "O uso só cresce e os usuários estão obtendo valor real", disse.

A Lovable anunciou atualizações na plataforma, incluindo o Lovable AI, que permite criar software com prompts simples, e o Lovable Cloud, que simplifica a infraestrutura. "Qualquer pessoa pode transformar uma ideia em projeto funcional em segundos — sem necessidade de configuração de infraestrutura", explicou Osika.

Para ele, o vibe coding marca o início de uma nova era na economia de software. "É um aumento de produtividade, mas muito mais do que isso. É o começo de uma nova economia de software", afirmou.

