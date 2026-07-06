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Agência aposta em Open Web para expandir na América Latina

Com foco na diversificação de mídia fora das redes tradicionais, Taboola adota estrutura que visa acelerar o crescimento sustentável de parceiros de todos os portes

Plataforma de performance potencializa o movimento (DC Studio/Shutterstock)

Plataforma de performance potencializa o movimento (DC Studio/Shutterstock)

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Publicado em 6 de julho de 2026 às 07h00.

A Taboola, agência de publicidade de performance na Open Web, aposta em nova estratégia voltada para parcerias com agências na América Latina. 

O movimento adapta a estratégia global da companhia para apoiar o crescimento de agências de pequeno e médio porte

A proposta é oferecer um modelo mais próximo, consultivo e customizado, ajudando esses parceiros a identificar pontos que auxiliem um crescimento sustentável, desenvolvimento de negócios e diversificação de mídia. A iniciativa prevê investimentos em: 

  • Educação continuada, 
  • Treinamentos práticos, 
  • Planejamento de mídia conjunto,
  • Ações focadas em relacionamento. 

O projeto será liderado por Renan Moralez, Growth Agency Partnerships Manager, responsável por aplicar em cada região a estratégia global da companhia voltada ao desenvolvimento desse ecossistema, garantindo um atendimento consultivo e customizado para o cliente. 

“Existe uma grande oportunidade para pequenas e médias agências ampliarem sua entrega de valor aos clientes por meio da Open Web. Nosso papel será ajudar este ecossistema a acessar tecnologia, dados e conhecimento estratégico para construir campanhas mais eficientes, escaláveis e orientadas a resultados”, diz Renan. 

Plataforma Open Web potencializa decisão

A iniciativa ganha força com a expansão do acesso das agências ao Realize, plataforma de performance desenhada para gerar resultados mensuráveis, como aquisição de clientes e geração de leads qualificados, em toda a Open Web

“Há um potencial imenso, e ainda pouco explorado por muitas marcas, dentro da Open Web. Com soluções como o Realize, oferecemos uma alternativa altamente escalável, segura e orientada a dados para anunciantes que precisam ir além dos ambientes fechados das redes sociais e diversificar seus investimentos com eficiência”, conclui Moralez.
 

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