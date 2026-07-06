Agência aposta em Open Web para expandir na América Latina

A Taboola, agência de publicidade de performance na Open Web, aposta em nova estratégia voltada para parcerias com agências na América Latina.

O movimento adapta a estratégia global da companhia para apoiar o crescimento de agências de pequeno e médio porte.

A proposta é oferecer um modelo mais próximo, consultivo e customizado, ajudando esses parceiros a identificar pontos que auxiliem um crescimento sustentável, desenvolvimento de negócios e diversificação de mídia. A iniciativa prevê investimentos em:

Educação continuada,

Treinamentos práticos,

Planejamento de mídia conjunto,

Ações focadas em relacionamento.

O projeto será liderado por Renan Moralez, Growth Agency Partnerships Manager, responsável por aplicar em cada região a estratégia global da companhia voltada ao desenvolvimento desse ecossistema, garantindo um atendimento consultivo e customizado para o cliente.

“Existe uma grande oportunidade para pequenas e médias agências ampliarem sua entrega de valor aos clientes por meio da Open Web. Nosso papel será ajudar este ecossistema a acessar tecnologia, dados e conhecimento estratégico para construir campanhas mais eficientes, escaláveis e orientadas a resultados”, diz Renan.

Plataforma Open Web potencializa decisão

A iniciativa ganha força com a expansão do acesso das agências ao Realize, plataforma de performance desenhada para gerar resultados mensuráveis, como aquisição de clientes e geração de leads qualificados, em toda a Open Web

“Há um potencial imenso, e ainda pouco explorado por muitas marcas, dentro da Open Web. Com soluções como o Realize, oferecemos uma alternativa altamente escalável, segura e orientada a dados para anunciantes que precisam ir além dos ambientes fechados das redes sociais e diversificar seus investimentos com eficiência”, conclui Moralez.

