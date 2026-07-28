Centro de qualificação criado por refinaria alcança 768 beneficiados

Ao assumir a gestão da Refinaria de Mataripe, na Bahia, em 2021, a Acelen desenhou uma estratégia ESG voltada à energia, mas com braço de destaque na educação. Três anos depois da sua criação em 2023 – e após um investimento de R$ 6 milhões –, o Centro de Excelência em Educação Acelen (Acender) soma 2,1 mil horas de aulas ofertadas.

"A Acelen é a única refinaria do país com um centro como esse e isso não é por acaso: é reflexo de uma estratégia de desenvolvimento territorial que colocamos no centro da nossa atuação”, diz João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Acelen.

Localizado em Candeias (BA), o Acelen Acender reúne iniciativas voltadas à qualificação profissional, ao fortalecimento de organizações da sociedade civil e ao desenvolvimento territorial.

A estratégia de impacto social do Centro

A iniciativa está estruturada em três programas:

Jornada Jovem Acelen , que prepara jovens para a transição entre a escola e o mundo do trabalho por meio de cursos como Jornada Jovem e Jovens Conectados;

Acelera OSC , voltado ao fortalecimento de organizações sociais locais com capacitação, mentoria, assistência técnica e apoio ao desenvolvimento de projetos, incluindo iniciativas como Acelera Pesca e Mentoria Acelen Incentiva;

Rede de Valor , que fomenta o empreendedorismo local e o voluntariado corporativo. Em 2026, o portfólio foi ampliado com as Oficinas Acelen Acender, com temas como Introdução à Inteligência Artificial e Elaboração de Projetos Sociais.

Juntas, essas iniciativas beneficiaram 768 pessoas, entre jovens, pescadores, marisqueiras e representantes de organizações da sociedade civil.

“Eu fui abraçado por todos do curso. Me estenderam a mão, me deram uma nova visão sobre mercado de trabalho, sobre como me comportar em uma entrevista de emprego. Eu achei que seria só mais um curso, mas o Jornada Jovem me fez evoluir profissionalmente e, também, pessoalmente”, conta Adriel dos Santos, de 21 anos, que participou do Jornada Jovem em 2024.

Impacto reconhecido

Segundo a empresa, em 2025, uma pesquisa com 51 lideranças comunitárias dos Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) mostrou que 96% dos entrevistados consideram o Acelen Acender importante ou muito importante.

“O Acelen Acender é hoje um símbolo de como conseguimos unir transição energética e transformação social em um mesmo território", conclui Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação, ESG e Desenvolvimento Territorial da Acelen.