Agências investiram R$ 28,9 bilhões em mídia no Brasil; veja quais lideram ranking

O Cenp – Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário divulgou nesta quarta-feira, 8, o ranking nacional das agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025, com base em dados do Painel Cenp-Meios.

O levantamento reúne informações de 330 agências que autorizaram o compartilhamento de seus dados e movimentaram, juntas, R$ 28,9 bilhões no período, o que representa uma alta de 10% em relação ao ano anterior.

O ranking é construído a partir dos Pedidos de Inserção efetivamente executados em nome dos anunciantes. Os dados são enviados pelas próprias agências por meio do sistema Cenp-Meios e não identificam nem os anunciantes nem os veículos utilizados.

A lista considera apenas as empresas que autorizaram a divulgação das informações e é organizada por estado e por ordem decrescente de volume de investimento.

“A adesão das agências é fundamental para um panorama de mercado abrangente, baseado em dados confiáveis e padronizados”, diz Melissa Vogel, presidente do Cenp. “Ao utilizar informações dos próprios sistemas das agências, fortalecemos a autorregulação de um setor que é motor da economia e do desenvolvimento das marcas.”

Na liderança do ranking aparece a Africa DDB Brasil, seguida pela AlmapBBDO e pela Galeria. Completam as cinco primeiras posições a BETC Havas e a Publicis Brasil, que passou a operar sob a estrutura da MMS Brasil a partir de janeiro de 2025, após incorporação.

Na sequência do ranking aparecem grupos e agências como Mediabrands, Artplan, WMcCann, Talent Marcel e GUT, que fecham o top 10.

Entre a 11ª e a 20ª posição estão Suno United Creators, Ogilvy Brasil, DPZ, EssenceMediacom, VML Brasil, Wieden+Kennedy Brasil, Lew'Lara\TBWA, Agência WE, Agência Nacional e Leo Burnett Tailor Made.

Criado em 1998, o Cenp reúne entidades que representam anunciantes, agências, plataformas digitais e veículos de comunicação. A entidade atua na definição de práticas do mercado publicitário e utiliza o Painel Cenp-Meios como base para acompanhar o volume de investimentos em mídia no país.

Confira as 20 primeiras colocadas no ranking nacional:

1 - Africa DDB Brasil Publicidade Ltda (Africa DDB Brasil Publicidade)

2 - Almap BBDO Publicidade e Comunicações Ltda. (Almap BBDO)

3 - Galeria Estratégia e Comunicação Ltda (Galeria)

4 - BETC Havas Agência de Publicidade Ltda. (BETC Havas)

5 - MMS Brasil Comunicação Ltda (Publicis Brasil)*

6 - Mediabrands Publicidade Ltda (Mediabrands Publicidade)

7 - Artplan Comunicação S.A. (Artplan)

8 - McCann Erickson Publicidade Ltda. (WMcCann)

9 - Talent Marcel Comunicação e Planejamento Ltda. (Talent Marcel)

10 - GUT Agência de Publicidade Ltda (GUT Agência de Publicidade)

11 - Suno Comunicação Integrada Ltda (Suno United Creators)

12 - Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda (Ogilvy Brasil)

13 - DPZ Comunicações Ltda. (DPZ)

14 - Mídia 123 Serviços de Publicidade via Internet Ltda (EssenceMediacom)

15 - VML Brasil Propaganda Ltda (VML)

16 - Wieden+Kennedy Brasil Comunicação Ltda. (Wieden+Kennedy Brasil)

17 - Lew'Lara\TBWA Publicidade Propaganda Ltda. (Lew'Lara\TBWA)

18 - WF/Motta Comunicação, Marketing e Publicidade Ltda (Agência WE)

19 - Agência Nacional de Propaganda Ltda. (Agência Nacional)

20 - Leo Burnett Neo Comunicação Ltda. (Leo Burnett Tailor Made)

*Em jan/25, a MMS Brasil se estabeleceu em São Paulo e incorporou a Publicis Brasil