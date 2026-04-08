Agências investiram R$ 28,9 bilhões em mídia no Brasil; veja quais lideram ranking

Sergio Gordilho, sócio, copresidente e CCO da Africa Creative: agência lidera ranking de agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025 (Divulgação)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 8 de abril de 2026 às 12h17.
O Cenp – Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário divulgou nesta quarta-feira, 8, o ranking nacional das agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025, com base em dados do Painel Cenp-Meios.
O levantamento reúne informações de 330 agências que autorizaram o compartilhamento de seus dados e movimentaram, juntas, R$ 28,9 bilhões no período, o que representa uma alta de 10% em relação ao ano anterior.
O ranking é construído a partir dos Pedidos de Inserção efetivamente executados em nome dos anunciantes. Os dados são enviados pelas próprias agências por meio do sistema Cenp-Meios e não identificam nem os anunciantes nem os veículos utilizados.
A lista considera apenas as empresas que autorizaram a divulgação das informações e é organizada por estado e por ordem decrescente de volume de investimento.
“A adesão das agências é fundamental para um panorama de mercado abrangente, baseado em dados confiáveis e padronizados”, diz Melissa Vogel, presidente do Cenp. “Ao utilizar informações dos próprios sistemas das agências, fortalecemos a autorregulação de um setor que é motor da economia e do desenvolvimento das marcas.”
Na liderança do ranking aparece a Africa DDB Brasil, seguida pela AlmapBBDO e pela Galeria. Completam as cinco primeiras posições a BETC Havas e a Publicis Brasil, que passou a operar sob a estrutura da MMS Brasil a partir de janeiro de 2025, após incorporação.
Na sequência do ranking aparecem grupos e agências como Mediabrands, Artplan, WMcCann, Talent Marcel e GUT, que fecham o top 10.
Entre a 11ª e a 20ª posição estão Suno United Creators, Ogilvy Brasil, DPZ, EssenceMediacom, VML Brasil, Wieden+Kennedy Brasil, Lew'Lara\TBWA, Agência WE, Agência Nacional e Leo Burnett Tailor Made.
Criado em 1998, o Cenp reúne entidades que representam anunciantes, agências, plataformas digitais e veículos de comunicação. A entidade atua na definição de práticas do mercado publicitário e utiliza o Painel Cenp-Meios como base para acompanhar o volume de investimentos em mídia no país.
*Em jan/25, a MMS Brasil se estabeleceu em São Paulo e incorporou a Publicis Brasil