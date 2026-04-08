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Agências investiram R$ 28,9 bilhões em mídia no Brasil; veja quais lideram ranking

Levantamento do Cenp reúne 330 agências e aponta alta de 10% nos investimentos em mídia no Brasil em 2025

Sergio Gordilho, sócio, copresidente e CCO da Africa Creative: agência lidera ranking de agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025 (Divulgação)

Sergio Gordilho, sócio, copresidente e CCO da Africa Creative: agência lidera ranking de agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025 (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 12h17.

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O Cenp – Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário divulgou nesta quarta-feira, 8, o ranking nacional das agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025, com base em dados do Painel Cenp-Meios.

O levantamento reúne informações de 330 agências que autorizaram o compartilhamento de seus dados e movimentaram, juntas, R$ 28,9 bilhões no período, o que representa uma alta de 10% em relação ao ano anterior.

O ranking é construído a partir dos Pedidos de Inserção efetivamente executados em nome dos anunciantes. Os dados são enviados pelas próprias agências por meio do sistema Cenp-Meios e não identificam nem os anunciantes nem os veículos utilizados.

A lista considera apenas as empresas que autorizaram a divulgação das informações e é organizada por estado e por ordem decrescente de volume de investimento.

“A adesão das agências é fundamental para um panorama de mercado abrangente, baseado em dados confiáveis e padronizados”, diz Melissa Vogel, presidente do Cenp. “Ao utilizar informações dos próprios sistemas das agências, fortalecemos a autorregulação de um setor que é motor da economia e do desenvolvimento das marcas.”

Na liderança do ranking aparece a Africa DDB Brasil, seguida pela AlmapBBDO e pela Galeria. Completam as cinco primeiras posições a BETC Havas e a Publicis Brasil, que passou a operar sob a estrutura da MMS Brasil a partir de janeiro de 2025, após incorporação.

Na sequência do ranking aparecem grupos e agências como Mediabrands, Artplan, WMcCann, Talent Marcel e GUT, que fecham o top 10.

Entre a 11ª e a 20ª posição estão Suno United Creators, Ogilvy Brasil, DPZ, EssenceMediacom, VML Brasil, Wieden+Kennedy Brasil, Lew'Lara\TBWA, Agência WE, Agência Nacional e Leo Burnett Tailor Made.

Criado em 1998, o Cenp reúne entidades que representam anunciantes, agências, plataformas digitais e veículos de comunicação. A entidade atua na definição de práticas do mercado publicitário e utiliza o Painel Cenp-Meios como base para acompanhar o volume de investimentos em mídia no país.

Confira as 20 primeiras colocadas no ranking nacional:

  • 1 - Africa DDB Brasil Publicidade Ltda (Africa DDB Brasil Publicidade)
  • 2 - Almap BBDO Publicidade e Comunicações Ltda. (Almap BBDO)
  • 3 - Galeria Estratégia e Comunicação Ltda (Galeria)
  • 4 - BETC Havas Agência de Publicidade Ltda. (BETC Havas)
  • 5 - MMS Brasil Comunicação Ltda (Publicis Brasil)*
  • 6 - Mediabrands Publicidade Ltda (Mediabrands Publicidade)
  • 7 - Artplan Comunicação S.A. (Artplan)
  • 8 - McCann Erickson Publicidade Ltda. (WMcCann)
  • 9 - Talent Marcel Comunicação e Planejamento Ltda. (Talent Marcel)
  • 10 - GUT Agência de Publicidade Ltda (GUT Agência de Publicidade)
  • 11 - Suno Comunicação Integrada Ltda (Suno United Creators)
  • 12 - Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda (Ogilvy Brasil)
  • 13 - DPZ Comunicações Ltda. (DPZ)
  • 14 - Mídia 123 Serviços de Publicidade via Internet Ltda (EssenceMediacom)
  • 15 - VML Brasil Propaganda Ltda (VML)
  • 16 - Wieden+Kennedy Brasil Comunicação Ltda. (Wieden+Kennedy Brasil)
  • 17 - Lew'Lara\TBWA Publicidade Propaganda Ltda. (Lew'Lara\TBWA)
  • 18 - WF/Motta Comunicação, Marketing e Publicidade Ltda (Agência WE)
  • 19 - Agência Nacional de Propaganda Ltda. (Agência Nacional)
  • 20 - Leo Burnett Neo Comunicação Ltda. (Leo Burnett Tailor Made)

*Em jan/25, a MMS Brasil se estabeleceu em São Paulo e incorporou a Publicis Brasil

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