Opinião: O que o setor de serviços me ensinou sobre gestão e disciplina

Gestão eficiente e disciplina são pilares essenciais para empreender no setor de serviços (sergey kolesnikov/Shutterstock)
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Publicado em 27 de julho de 2026 às 17h00.
Por Fritz Paixão*
O setor de serviços costuma ser visto como uma das portas de entrada mais acessíveis para quem deseja empreender. Em muitos casos, exige investimento inicial menor do que segmentos industriais ou de varejo, apresenta demanda recorrente e oferece inúmeras possibilidades de atuação.
Mas toda essa facilidade inicial pode levar a um dos maiores erros de quem está começando, que é acreditar que prestar um bom serviço é suficiente para construir uma empresa sólida.
Prestar um trabalho de excelência, utilizar bons materiais é a base de tudo, mas na prática, o mercado ensina rapidamente que o crescimento de um negócio depende muito mais da capacidade de gestão do que da habilidade técnica.
O cliente pode até contratar uma empresa pela qualidade da entrega, mas permanece quando encontra organização, pontualidade, padronização e confiança. Ao longo de mais de uma década como empreendedor, aprendi que disciplina é um dos principais ativos de qualquer negócio.
Ela está presente nas pequenas decisões do dia a dia, como acompanhar indicadores, controlar custos, investir na capacitação da equipe, cumprir processos e manter um padrão de atendimento, independentemente do tamanho da operação.
Empresas desse segmento lidam diretamente com pessoas. Isso significa que o produto entregue é, muitas vezes, a própria experiência do cliente. Diferentemente de um produto fabricado em larga escala, um serviço depende da execução correta em cada atendimento e basta uma falha para comprometer a reputação da marca.
Desde o início, entendi que crescer exigia criar processos capazes de garantir a mesma qualidade em qualquer unidade da rede. Padronizar não significa engessar o negócio, mas assegurar que o cliente tenha a mesma experiência, independentemente da cidade ou do país onde é atendido.
Outro aprendizado importante é que disciplina também significa dizer "não".
Muitos empreendedores acreditam que toda oportunidade precisa ser aproveitada, quando, na verdade, saber escolher onde investir tempo, recursos e energia faz parte de uma gestão eficiente.
Crescimento sustentável acontece quando a empresa consegue expandir sem abrir mão da qualidade da operação.
O setor de serviços também mostra que pessoas são o principal patrimônio de uma empresa.
Equipamentos podem ser substituídos, tecnologias evoluem rapidamente, mas equipes engajadas e preparadas continuam sendo um diferencial competitivo difícil de copiar.
Por isso, investir em treinamento, desenvolvimento e cultura organizacional nunca deve ser encarado como custo, mas como estratégia de longo prazo.
Outro ponto que considero fundamental é compreender que disciplina não está relacionada apenas ao controle financeiro.
Ela também envolve constância.
Em muitos negócios, os resultados expressivos não surgem por causa de uma grande decisão, mas da repetição diária de boas práticas ao longo dos anos.
Acredito que o maior ensinamento do empreendedorismo no setor de serviços seja a humildade.
Quem trabalha diretamente com clientes aprende todos os dias que sempre existe espaço para melhorar, ouvir feedbacks e aperfeiçoar processos.
Essa capacidade de adaptação talvez seja a maior vantagem competitiva de qualquer empresa.
*Fritz Paixão é fundador e CEO da CleanNew, uma das maiores redes de franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Natural de Salvador, iniciou a carreira como apresentador de televisão e, em 2015, criou a rede ao identificar oportunidades no setor de serviços especializados. Hoje a marca conta com 33 unidades em 14 países. Empreendedor Creator, reúne mais de 667 mil seguidores nas redes sociais, com cerca de 6 milhões de visualizações mensais.