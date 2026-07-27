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Por que o mercado de M&A cansou de empresas com 'puxadinhos' de IA

Fundos de investimento não pagam mais prêmio por automação rasa. Entenda como a IA afeta o valuation do seu negócio

Integração estratégica de IA transforma o valuation de PMEs em fusões e aquisições (Alones/Shutterstock)

Integração estratégica de IA transforma o valuation de PMEs em fusões e aquisições (Alones/Shutterstock)

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Publicado em 27 de julho de 2026 às 15h00.

Por Bruno Nardon*

Pergunte a qualquer CEO de empresa média o que ele tem feito com Inteligência Artificial. A resposta, quase invariavelmente, vai incluir as mesmas palavras: resumo de reuniões, geração de e-mails, talvez um chatbot no atendimento. Ferramentas úteis, sem dúvida. Mas a pergunta que precisa ser feita logo em seguida é: onde isso apareceu no seu EBITDA?

Se a resposta for "ainda estamos mensurando" ou "o impacto é mais qualitativo", o diagnóstico já está feito. A sua empresa está usando IA como acessório, não como alavanca. E essa diferença, em 2026, tem um preço muito concreto: o seu negócio está perdendo valor de mercado neste exato minuto.

Quando a energia elétrica chegou às fábricas americanas no início do século XX, os donos das indústrias fizeram o que a maioria dos CEOs faz hoje com a IA: apenas trocaram as máquinas a vapor por motores elétricos. O processo continuou rigorosamente o mesmo, apenas a fonte de energia mudou. Por uma ou duas décadas, o ganho de produtividade foi marginal — tão pífio que economistas da época chegaram a questionar se a eletricidade realmente transformaria o mundo.

O salto real aconteceu quando alguns fabricantes perceberam que a eletricidade não era um mero substituto do vapor. Era uma oportunidade de repensar a arquitetura inteira da fábrica. Layouts mudaram, a linha de montagem se tornou possível e a lógica de operação foi redesenhada do zero. O mesmo está acontecendo agora com a inteligência artificial. A diferença é que o ciclo atual é muito mais curto e a janela para quem entende o jogo cedo é muito mais valiosa.

A matemática implacável do novo M&A

Em 2026, os fundos de Private Equity e os compradores estratégicos não pagam mais prêmios por empresas analógicas que usam a IA apenas como um "puxadinho tecnológico". Para o argumento ficar honesto, vamos colocar isso em números.

Imagine dois perfis de negócios concorrentes, ambos faturando R$ 50 milhões hoje e projetando um crescimento de 30% para o próximo ano:

  • A Empresa Convencional (Analógica): Para bater a meta e absorver o crescimento, o CEO calcula que precisará inflar a folha de pagamento proporcionalmente. Precisa de mais 20 pessoas no time de vendas, suporte e backoffice. O custo fixo cresce junto com a receita. Ela opera com um EBITDA de R$ 5 milhões. Vendida em um múltiplo padrão de mercado de 6x, ela vale R$ 30 milhões.
  • A Empresa Exponencial (Maturidade em IA): Esta redesenhou a sua arquitetura operacional. Ela utiliza sistemas multiagentes onde as ferramentas de IA qualificam leads, fazem conciliação financeira e operam fluxos inteiros de atendimento com autonomia. Para crescer os mesmos 30%, a estrutura de pessoas se mantém quase a mesma. Ela atinge uma expansão de margem operacional de até 20% (patamar estimado pela McKinsey para integração profunda de IA). Seu EBITDA salta para R$ 6,5 milhões.

O mercado atual não vai apenas aplicar o múltiplo de 6x sobre o novo resultado da Empresa Exponencial. Os compradores aplicam um prêmio de eficiência e previsibilidade para operações alavancadas por tecnologia. O múltiplo dela salta para 8x.

O veredito do mercado: a empresa analógica vale R$ 30 milhões. A empresa eficiente em IA vale R$ 52 milhões.

Estamos falando de R$ 22 milhões deixados na mesa. Não por incompetência operacional, mas por uma escolha equivocada de execução. Enquanto um CEO usou a tecnologia para transformar seu modelo de negócio, o outro preferiu continuar gerenciando pessoas para fazer "ctrl+c e ctrl+v" de dados em planilhas.

O múltiplo alto não é generosidade do comprador; é a leitura técnica de risco. Para o investidor em uma due diligence, a distinção entre crescimento por eficiência e crescimento por contratação é imediata.

Crescimento com gente é passivo disfarçado de resultado

Trabalhei anos em operações de tecnologia que precisavam escalar em ritmo brutal. Na Kanui e Rappi, aprendi que cada processo que crescia dependendo de "gente" em vez de "sistema" criava uma perigosa ilusão de robustez.

A empresa parecia sólida porque estava cheia de pessoas talentosas resolvendo problemas no sufoco do dia a dia. Mas o que parecia força era fragilidade disfarçada: custo variável atrelado à receita, gargalos humanos em decisões repetitivas e uma curva de margem que nunca melhorava porque o modelo operacional simplesmente não permitia.

Um comprador experiente olha para uma estrutura pesada com frieza. Ele não enxerga um time bonito; ele vê um passivo de gestão. Ele calcula, na ponta do lápis, quanto vai custar para reengenheirar o que você deixou de construir na base.

A empresa que chega para uma mesa de negociação com dados estruturados e processos onde a IA está integrada no núcleo operacional conta uma história completamente diferente. Não é uma história de inovação ou vaidade digital — é uma história de governança. E governança dita o preço do cheque.

Se o seu negócio depende estritamente de trabalho braçal linear para faturar mais, você não construiu um ativo vendável. Criou apenas um emprego muito caro para você mesmo gerenciar.

Engenharia de gestão: o plano de ação para segunda-feira

Se o seu objetivo é preparar sua PME para uma janela de liquidez ou blindar sua operação contra concorrentes mais eficientes, você precisa aplicar engenharia de gestão imediatamente.

O plano de execução possui três passos não-negociáveis:

  1. Audite seu Unit Economics: Mapeie onde o seu custo cresce de forma linear com a receita. Atendimento, backoffice, comercial — qualquer função onde dobrar o volume de clientes exija dobrar o tamanho da equipe é o seu principal gargalo de valuation. O foco deve ser o redesenho do fluxo, não a automação pontual.
  2. Mude o paradigma de Copiloto para Agente: Copiloto é a IA que ajuda o funcionário a digitar mais rápido o que ele já faria. Agente é a IA configurada para executar um processo de ponta a ponta, com critério e autonomia. A diferença não é técnica, é estratégica. A empresa que possui agentes autônomos operando seus processos críticos destrava uma estrutura de custos imbatível.
  3. Cobre o ROI na última linha do balanço: Esqueça métricas de vaidade como "horas economizadas" ou "tarefas automatizadas". Elas servem apenas para justificar investimentos sem mostrar o dinheiro real. Monitore o EBITDA, a margem e o custo por unidade produzida. Se a IA não mexer nessas linhas em doze meses, o seu projeto não é estratégico. É apenas decoração.

Não estou argumentando que toda empresa média precisa se transformar em uma tech company. Estou afirmando que a distinção entre usar IA e integrar IA já tem um preço muito bem definido pelo mercado — e a régua vai subir drasticamente à medida que compradores mais sofisticados dominarem o mercado de M&A de PMEs no Brasil.

A janela de oportunidade não é infinita. Os R$ 22 milhões do exemplo são reais. A única pergunta que resta é: você vai liderar a arquitetura da sua empresa ou vai deixar esse dinheiro na mesa?

*Bruno Nardon é Cofundador e Mentor do G4, plataforma de soluções empresariais para PMEs, cofundador e ex-presidente da Rappi Brasil e cofundador da Kanui.

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