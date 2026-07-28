Conselho do FGTS aprova distribuição de R$ 13 bilhões aos trabalhadores

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira, 28, a distribuição de R$ 13,042 bilhões aos trabalhadores. O valor corresponde a 89% do lucro de R$ 14,7 bilhões registrado pelo Fundo em 2025.

Terão direito ao crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025. O pagamento será proporcional ao valor disponível em cada conta naquela data.

A Caixa Econômica Federal fará os depósitos até 31 de agosto, mas a data exata ainda não foi informada. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 138 milhões de contas serão contempladas.

Com a distribuição do lucro, o rendimento total do FGTS em 2025 será de 6,9%, acima do IPCA de 4,26%. Quem tinha R$ 10 mil no Fundo em 31 de dezembro receberá R$ 186,83.

O dinheiro será incorporado ao saldo e só poderá ser retirado nas modalidades previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou doenças graves.

*Com informações do Globo