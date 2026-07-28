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Conselho do FGTS aprova distribuição de R$ 13 bilhões aos trabalhadores

Trabalhadores com saldo no Fundo em 31 de dezembro de 2025 receberão crédito proporcional até 31 de agosto

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de julho de 2026 às 12h18.

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O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira, 28, a distribuição de R$ 13,042 bilhões aos trabalhadores. O valor corresponde a 89% do lucro de R$ 14,7 bilhões registrado pelo Fundo em 2025.

Terão direito ao crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025. O pagamento será proporcional ao valor disponível em cada conta naquela data.

A Caixa Econômica Federal fará os depósitos até 31 de agosto, mas a data exata ainda não foi informada. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 138 milhões de contas serão contempladas.

Com a distribuição do lucro, o rendimento total do FGTS em 2025 será de 6,9%, acima do IPCA de 4,26%. Quem tinha R$ 10 mil no Fundo em 31 de dezembro receberá R$ 186,83.

O dinheiro será incorporado ao saldo e só poderá ser retirado nas modalidades previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou doenças graves.

*Com informações do Globo

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