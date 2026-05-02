Por que 99% das empresas são PMEs, mas apenas 37% tem maturidade digital

Por Andryel Montes Blanco*

Segundo o Sebrae, em 2025, 99% dos CNPJs ativos no país pertencem a micro, pequenas e médias empresas (PMEs), responsáveis por 80% dos novos empregos gerados e por sustentar quase metade da população economicamente ativa.

Apesar desse protagonismo, a tecnologia de gestão empresarial no Brasil ainda não foi desenhada para atender a essa maioria.

O Índice de Maturidade Digital das PMEs brasileiras, calculado pelo Sebrae, atingiu apenas 37% em uma escala de 80% em 2025, um avanço tímido frente à velocidade das transformações tecnológicas globais.

O dado revela um cenário em que a digitalização avança, mas não se traduz em ganhos reais de produtividade ou competitividade para os pequenos negócios.

Barreiras de usabilidade e o abismo digital

A raiz do problema não está na conectividade. Ainda de acordo com o Sebrae, 98% das PMEs brasileiras já possuem acesso à internet, e 80% utilizam smartphones como principal ferramenta de trabalho.

O obstáculo está na usabilidade das soluções disponíveis. ERPs tradicionais, sistemas fiscais e plataformas financeiras foram historicamente desenvolvidos para atender à complexidade das grandes corporações.

Essas ferramentas exigem conhecimento técnico, treinamento e tempo que o pequeno empreendedor simplesmente não possui.

O resultado é uma barreira silenciosa, mas poderosa: segundo o mesmo levantamento, apenas 35% das empresas brasileiras utilizam Inteligência Artificial em suas operações.

A adoção de ferramentas digitais ainda se concentra em atividades básicas, como presença em redes sociais ou uso de aplicativos de mensagens.

Consequências econômicas e a necessidade de eficiência

Esse descompasso tem consequências diretas para a economia. Em um ambiente de alta carga tributária, burocracia intensa e margens reduzidas, a falta de automação penaliza justamente quem mais precisa de eficiência.

O pequeno empresário perde horas em tarefas operacionais, corre riscos fiscais por desconhecimento e toma decisões financeiras com base em informações defasadas ou incompletas.

Enquanto isso, em mercados mais maduros, a Inteligência Artificial já começa a ser incorporada à gestão empresarial de forma estratégica, reduzindo custos e aumentando a precisão das análises.

Dessa forma, libera-se tempo para que o empreendedor foque no crescimento do negócio.

IA conversacional: um novo paradigma para PMEs

O Brasil não está atrasado em tecnologia, mas sim na forma como ela é entregue às PMEs.

A Inteligência Artificial conversacional representa uma mudança de paradigma porque deixa de ser apenas uma interface e passa a atuar como um agente ativo na gestão do negócio.

Em vez de exigir que o usuário aprenda a operar sistemas complexos, a IA passa a aprender com o comportamento do empreendedor, compreendendo seu contexto, suas rotinas e prioridades.

Mais do que responder comandos, ela organiza informações, sugere ações e automatiza tarefas com base em dados financeiros, fiscais e operacionais.

Simplificando a execução e a tomada de decisão

Na prática, o empreendedor deixa de navegar por menus, planilhas e relatórios técnicos e passa a interagir por linguagem natural.

Enquanto isso, a tecnologia traduz essa conversa em execução, como emissão de notas, leitura de fluxo de caixa, alertas sobre inconsistências e apoio à tomada de decisão.

Essa abordagem reduz a curva de aprendizado, diminui erros operacionais e reposiciona a tecnologia como uma camada integrada à gestão, e não apenas como uma ferramenta acessória.

Não se trata apenas de uma evolução de interface, mas de uma mudança na forma como o negócio é operado.

O futuro da produtividade no empreendedorismo

Em um país onde a maioria das empresas é pequena, mas a complexidade fiscal é elevada, a tecnologia só gera valor quando consegue operar no ritmo do empreendedor.

O avanço real não está em sistemas mais sofisticados, mas em sistemas que conseguem compreender, responder e agir dentro da realidade das PMEs.

Dessa maneira, a tecnologia torna-se parte efetiva da rotina e contribui diretamente para produtividade, competitividade e tomada de decisão.

*Andryel Montes Blanco é fundador e CEO do ChatADM, startup brasileira de tecnologia especializada em gestão empresarial por Inteligência Artificial para micro e pequenas empresas.