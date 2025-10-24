Aceleradora seleciona 20 startups para aportes de até US$ 500 mil

Captar é difícil, e todo empreendedor sabe disso. Para ajudar os donos de startups na jornada, a Potencia Ventures, em parceria com a Artemisia, criou o “Potencia UP: Preparação para Investimentos de Impacto”, programa que acaba de entrar na segunda fase.

O grupo de investimento é focado em negócios de impacto social, e vai disponibilizar mentorias e capacitação para 20 startups que, no final, vão concorrer a investimentos entre US$ 100 mil e 500 mil.

Neste ano, o programa passou de 170 oara 375 inscrições,

224 startups tiveram acesso à primeira Fase 1,

114 concluíram todas as atividades obrigatórias.

A Fase 2 terá duração de cerca de 2 meses, iniciada em agosto de 2025. Cada startup passará por um diagnóstico individual para definir o principal desafio e o “mini-milestone” até o final do programa.

A partir disso, terão acesso a mentorias especializadas, tanto coletivas quanto individuais, além de checkpoints de acompanhamento para monitorar a evolução de suas entregas.

Quem são as startups selecionadas?

Para a etapa, as startups selecionadas têm foco em duas áreas. Em educação:

Com foco no futuro do trabalho:

Com soluções inovadoras, as empresas trazem modelos de personalização de ensino, educação financeira, terapias para desenvolvimento social e capacitação de profissionais, com foco em uso de tecnologias e IA para garantir um futuro mais justo, acessível e diverso.

Por que capacitar empreendedores de startups?

“Nossa intenção com a segunda edição do programa foi ampliar o alcance e entregar ainda mais valor aos empreendedores. O objetivo é oferecer apoio direcionado a desafios estratégicos e identificar quais startups têm maior encaixe com a tese de investimento da Potencia no curto prazo” diz Itali Collini, Liderança da Potencia Ventures no Brasil.

“Mas, para além disso, queremos garantir trocas ricas no setor já que os participantes terão acesso a conexões com investidores e mentores de alto nível, fortalecendo seus próximos passos e todo o ecossistema em que estão inseridos”, completa.

O Potencia UP prioriza participantes com marcadores de diversidade como gênero, raça, território, idade, orientação sexual e pessoas com deficiência, além de empresas com foco em educação e futuro do trabalho.

“Mais do que modelos de negócio promissores, buscamos fundadores comprometidos com o impacto, capazes de dialogar com investidores e de criar negócios escaláveis", conclui Felipe Alves, codiretor-executivo da parceira Artemisia, organização de apoio a negócios de impacto no Brasil.