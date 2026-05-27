Bússola & Cia: Feira Brasileira do Varejo recebeu 12 mil pessoas

A Feira Brasileira do Varejo (FBV), um dos principais encontros do setor no país, reuniu na última semana, em Porto Alegre (RS), executivos, especialistas e empresas para discutir tendências, inovação, tecnologia e os caminhos do futuro do consumo.

Em sua 12ª edição, o evento teve mais de mais de 12 mil participantes e programação voltada à geração de negócios e troca de experiências entre diferentes segmentos da indústria, reuniu milhares de participantes, marcas e lideranças do ecossistema de comércio e empreendedorismo.

Entre os destaques esteve o painel “ESG que gera negócio: estratégia, inovação e desempenho”, que contou com a participação de Suelen Joner, head de sustentabilidade do Azzas 2154.

Durante a conversa, foram discutidos os desafios e as oportunidades de integrar sustentabilidade à estratégia das companhias, incluindo temas como rastreabilidade, circularidade, inovação e gestão da cadeia produtiva.

Ao longo do painel, Suelen destacou como o grupo tem avançado no uso de tecnologias como blockchain e inteligência artificial para ampliar transparência, monitoramento e governança da cadeia,

além de reforçar que a área ESG tende a se consolidar cada vez mais como uma agenda integrada à operação, à reputação e à competitiveness dos negócios.

Multiplan avança no ESG

A Multiplan encerrou 2025 operando com energia 100% renovável em seus 20 shoppings. A estratégia evitou a emissão de 17 mil toneladas de CO₂ e gerou economia de R$ 7 milhões no ano.

Na frente social, a companhia realizou 235 ações nas comunidades do entorno e lançou o Multiplica Educação, iniciativa voltada à melhoria da infraestrutura e da qualidade do ensino em escolas públicas próximas aos empreendimentos.

Pan American Energy é reconhecida pelo SENAI por sua contribuição para a capacitação profissional na Bahia

Desenvolvida em parceria com a instituição privada, a iniciativa já certificou mais de 500 pessoas na Chapada Diamantina por meio de 35 cursos técnicos e profissionais voltados à empregabilidade e ao fortalecimento das capacidades locais.

“A ação reflete nosso compromisso de longo prazo com as comunidades, oferecendo treinamento de qualidade, alinhado às necessidades do setor, além do impacto real na vida das pessoas”, afirma Alejandro Catalano, diretor-geral da PAE no Brasil.

Invest Summit Connect debate investimentos globais em São Paulo

O Inter, realiza no próximo dia 29 de maio, das 9h às 12h, no espaço Experiencie Housi, em São Paulo, mais uma edição do Invest Summit Connect. O evento reforça a estratégia da companhia de ampliar o conhecimento financeiro e estreitar o relacionamento com investidores por meio de conteúdo especializado e experiências presenciais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

“Nosso objetivo é ampliar o diálogo sobre finanças pessoais, democratizar os investimentos globais e mostrar que é possível diversificar a carteira de forma simples, acessível e sofisticada”, afirma Monica Saccarelli, diretora de investimentos do Inter.

Usiminas é reconhecida pela GM e em ranking de sustentabilidade da B3

Entre fornecedores de todo o mundo, a Usiminas foi reconhecida em premiação promovida pela montadora General Motors (GM) como fornecedora destaque na categoria Industrialização/Confiança. O 34th Supplier of the Year foi realizado nesta terça, 19 de maio, no Texas, Estados Unidos.

A premiação reconhece os fornecedores globais de melhor desempenho pela excelência em áreas como inovação, segurança e resiliência.

Os premiados são selecionados por uma equipe multifuncional da GM, com base no desempenho, alinhamento com os valores da empresa e contribuição para suas prioridades estratégicas. Os homenageados representam o top 5% da base global de fornecedores da GM.

Este ano, 103 fornecedores de 14 países foram incluídos na lista Supplier of the Year 2025 da GM .

A Usiminas permanece, pelo quarto ano consecutivo, no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3).

A companhia é a única representante do setor siderúrgico no índice, que reúne 69 empresas de 38 setores do mercado brasileiro. A empresa subiu oito posições, ocupando o 46º lugar, após aumentar seu indicador geral de 61,08 (2021) para 73,59 (2025).

O avanço mais expressivo foi em Mudança Climática, com alta de 4,75% de 2024 para 2025, devido ao aprimoramento da gestão de emissões de CO2. Inovação integrada aos processos internos e governança (82,25%) também se destacaram.

Equatorial vence prêmio de direitos humanos

Projeto Energia que Protege, do Grupo Equatorial no Pará, venceu o Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, na categoria Responsabilidade Social.

A iniciativa, realizada com o FIA-PA e a ONG Rádio Margarida, fortalece a prevenção e o enfrentamento à violência sexual infantojuvenil, com capacitação, protocolo de denúncia e ações educativas em escolas.

Em 2025, alcançou cerca de 110 leituristas e 6 mil estudantes em 43 apresentações teatrais. “O reconhecimento reforça a importância de unir empresas e sociedade na proteção da infância”, disse Maurício Velloso.

FDC firma parceria com Instituto Polaris

A Fundação Dom Cabral e o Instituto Polaris firmaram parceria para implementar o Impulso – Programa de Empreendedorismo Polaris, que vai capacitar 100 empreendedores populares de São Paulo.

A iniciativa une formação executiva, mentoria e microcrédito para fortalecer pequenos negócios e promover inclusão produtiva.

Os participantes terão acesso a plataforma digital, certificação e apoio para estruturação sustentável de seus empreendimentos.

Brasileiros reduzem consumo de álcool e transformam hábitos sociais

O consumo de álcool no Brasil passa por uma transformação.

Embora 51,8% dos brasileiros ainda consumam bebidas alcoólicas, um movimento consistente de moderação vem ganhando força: 36,5% afirmam ter reduzido o consumo nos últimos dois anos, enquanto outros 2,8% dizem ter essa intenção, segundo uma pesquisa realizada pelo PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais.

Entre os 48,2% que não bebem atualmente, mais da metade (57,2%) já consumiu álcool no passado, indicando uma tendência crescente de abandono do hábito, especialmente entre os homens.

No recorte geral, o consumo é mais prevalente entre pessoas de 35 a 44 anos (57,2%) e nas classes mais altas, com destaque para a classe A (78,9%). Regionalmente, o Sudeste lidera (55,9%), seguido pelo Sul (50,6%).

A mudança está diretamente ligada ao estilo de vida. Entre os respondentes que reduziram ou interromperam o consumo de álcool, quase metade (48,2%) afirmou que a motivação foi a busca por hábitos mais saudáveis, enquanto 33,9% citam a melhora da dieta, do sono e da performance como motivadores principais.

Nova experiência baseada em biometria, Pix Automático e Open Finance

Tentativas anteriores de usar biometria como meio de pagamento no Brasil não ganharam escala, seja por limitations tecnológicas, seja pela ausência de uma infraestrutura capaz de conectar identidade, dados financeiros e pagamento.

Ao estruturar uma nova experiência baseada em biometria, Pix Automático e Open Finance, a Treeal, empresa brasileira de meios de pagamento, se deparou com esse mesmo desafio: como viabilizar uma jornada financeira capaz de integrar cadastro, consentimento, dados e decisão de crédito de forma escalável.

Para isso, a empresa escolheu a Teros, ecossistema que conecta jornadas financeiras a resultados, como base para construção dessa infraestrutura.

A iniciativa, que já passou por pilotos e entra agora em fase de estruturação comercial, conta com um fundo inicial de R$ 50 milhões para a operação de crédito e prevê a distribuição de 100 mil dispositivos no país.

Seis categorias contemplam compras corporativas no Brasil

Dados do capítulo ‘O que as Empresas Compram no Brasil’, do Panorama do Contas a Pagar, levantamento da Qive, mostram forte concentração dos gastos nas compras corporativas no Brasil.

Em 2025, 50,09% do valor transacionado entre empresas no país concentrou-se em seis categorias: Combustíveis e derivados de petróleo (R$ 233,8 bilhões), Veículos e autopeças (R$ 201,2 bilhões), Máquinas e equipamentos mecânicos (R$ 105,6 bilhões), Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (R$ 100 bilhões), Produtos farmacêuticos (R$ 82 bilhões) e Bebidas (R$ 78,8 bilhões).

A análise considerou 183,1 milhões de notas fiscais emitidas em 2025, totalizando R$ 1,6 trilhão em transações mapeadas por 2,67 milhões de CNPJs.

Alura atualiza identidade

A Alura registrou aumento de 500% na demanda por cursos de inteligência artificial no primeiro quadrimestre de 2026. No período, a escola teve alta de 41% nas matrículas. A empresa apresenta agora uma nova identidade visual, com atualização da logo e do site, focada na formação de desenvolvedores para a era da IA. O lançamento oficial acontece em 26 de maio, em live nas redes sociais com participação de Paulo Silveira, cofundador da escola e CVO do Grupo Alun.