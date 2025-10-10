6 exemplos de como as empresas brasileiras cuidam da saúde mental dos colaboradores

A lógica é simples: quanto mais saúde mental, mais produtividade. Isso se aplica para tudo na vida, dos esportes ao trabalho e, em especial, o ambiente corporativo.

A importância da saúde mental dos colaboradores ficou especialmente evidente durante a pandemia, mas com o recente vigor da NR1 – Norma Regulamentadora que inclui riscos psicossociais – as empresas voltaram a procurar avançar neste campo.

Neste Dia Mundial da Saúde Mental, separamos 6 exemplos de como as empresas incluem a saúde mental dos colaboradores na estratégia.

1. Além da segurança física na Gerdau

A produtora de aço Gerdau, aposta em iniciativas que vão além da segurança física, sendo guiada pelo mote “o valor das pessoas é inegociável”.

Entre os destaques estão os Programas “+Cuidado” e “Viver+”. Ambos são gratuitos, confidenciais, disponíveis 24 horas por dia e oferecem suporte psicológico, social, jurídico e financeiro.

Apenas em 2024, o Programa +Cuidado, atendeu 4.286 pessoas.

2. GEQ renovou programa, agora com foco na Saúde Mental

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) atua por meio do programa “Bem Cuidar”, que promove ações voltadas ao bem-estar integral dos colaboradores, estruturadas em três pilares: emocional, social e físico. No eixo emocional, o grupo oferece teleterapia gratuita e iniciativas de escuta e acolhimento.

Em 2025, o grupo iniciou uma nova fase do programa Bem Cuidar, com foco específico na saúde mental.

As ações incluem capacitação para lideranças e públicos estratégicos, rodas de conversa, formação de socorristas emocionais, além da realização de um censo de saúde mental e do mapeamento de grupos de risco.

3. Quem cuida, também precisa de cuidado, segundo A.C.Camargo Cancer Center

O A.C.Camargo Cancer Center tem priorizado o cuidado com a saúde mental de seus colaboradores da oncologia pediátrica, que enfrentam diariamente a sobrecarga emocional de lidar com as dores, medos e esperanças de famílias.

Desde 2023, a instituição oferece iniciativas como o programa de acolhimento com práticas integrativas, acompanhamento psicológico individual e rodas de conversa, envolvendo mais de 100 profissionais.

Essas ações, somadas à postura acolhedora das lideranças, fortalecem espaços de escuta, apoio mútuo e pertencimento. A instituição já está expandindo essas iniciativas para todos os centros de referência.

4. Terapia é um direito dos colaboradores na BeFly

O ecossistema de turismo BeFly disponibiliza a plataforma “Oriente-me”, que oferece psicoterapia e consultas nutricionais gratuitas em um espaço prático e confidencial.

Os colaboradores também podem participar do programa “PRO BeFlyers”, que promove o desenvolvimento pessoal com pautas sobre inteligência emocional, educação financeira e outros temas que apoiam a vida além da rotina profissional.

Essas iniciativas buscam oferecer suporte contínuo e integral, valorizando tanto as necessidades emocionais quanto físicas.

5. Sotreq oferta terapia online

Neste mês, a Sotreq, empresa que oferece tecnologia, maquinário e suporte especializado, lançou o Programa SER – Saúde, Equilíbrio e Respeito, uma iniciativa voltada ao cuidado integral com seus colaboradores. Entre as ações implementadas estão:

O atendimento com assistente social, que oferece escuta ativa e orientação em momentos de vulnerabilidade

O acesso gratuito a um aplicativo especializado em terapias e cuidados com a saúde mental, que disponibiliza sessões semanais de terapia online com profissionais escolhidos pelos próprios colaboradores.

6. Solar Coca-Cola oferece especialistas com atendimento 24 horas

Em 2024, a Solar Coca-Cola foi eleita uma das dez empresas Destaque em Saúde Mental no ranking nacional do Great Place to Work (GPTW).

Por meio do programa “+Saúde Solar”, a empresa garante benefícios a cerca de 20 mil funcionários e suas famílias. Entre as iniciativas, estão: