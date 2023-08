Saúde mental no trabalho: o que impede os funcionários de buscar apoio?

Mais da metade dos profissionais brasileiros (56%) nunca contou com apoio psicológico ou psiquiátrico, segundo pesquisa realizada pela Ticket, marca da Edenred Brasil de vale-refeição e vale-alimentação, com mais de 500 pessoas, na primeira quinzena de julho deste ano.

Entre os 44% que já se consultaram com especialistas, o estudo mostra que a periodicidade das consultas varia:

22% o fizeram no último ano;

5% nos últimos 24 meses;

4% recorreram a ajuda nos últimos 36 meses;

13% há mais de três anos.

Quais são as justificativas para não recorrerem ao apoio especializado?

O tema saúde mental ainda é um tabu para muitas pessoas, principalmente no universo corporativo, afirma Tatiana Romero, diretora de recursos humanos da Ticket. Tanto que entre as justificativas para não recorreram ao apoio especializado, estão:

35% disseram não ter certeza se precisam;

18% revelaram que o plano de saúde não cobre sessões de terapia e/ou consultas com psiquiatras;

18% têm receio de sofrer algum tipo de preconceito no trabalho;

30% afirmaram não precisar de qualquer apoio.

“É importante que as empresas criem um ambiente acolhedor para que os profissionais tenham segurança em demonstrar suas fraquezas emocionais e pedir apoio”, diz Romero.

Por que é importante as empresas investirem em tratamento de saúde mental?

As empresas se mostraram necessárias no combate às doenças mentais, afinal, muitos casos acabam surgindo no ambiente corporativo. Neste contexto, o levantamento também revelou que 55% das empresas não oferecem aos profissionais sessões de terapia ou benefícios relacionados à saúde mental. Isso leva 25% dos trabalhadores a desembolsar até R$500 destinados a tratamentos e apoio psicológico.

“Esses resultados são um alerta para as empresas avaliarem os benefícios que oferecem aos funcionários e considerarem a importância das iniciativas voltadas à saúde mental, uma vez que o equilíbrio emocional das pessoas também está diretamente ligado à produtividade no trabalho”, diz Romero.

Ao serem questionados sobre quais benefícios gostariam de receber visando aumentar o bem-estar e a saúde mental, os entrevistados elegeram:

53% escolheriam cuidados com a saúde, como o convênio;

50% mencionaram as sessões de terapia;

39% descontos com academias ou outros para prática de atividades físicas;

19% ações de descompressão da empresa (como sessão de meditação em grupo, disponibilizar um espaço para um cochilo, jogos de mesa, etc);

16% palestras e rodas de conversa sobre temáticas relacionadas à saúde mental;

9% bloqueio de agendas corporativas (dias sem reunião, bloquear horário de almoço, etc).

Ao serem perguntados sobre os fatores mais importantes para garantir o bem-estar e a saúde mental no trabalho, os entrevistados destacaram:

58% optam pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional;

48% mencionaram o equilíbrio entre volume de trabalho e salário recebido;

34% disseram a boa relação com colegas de trabalho;

31% responderam a boa relação com o gestor imediato.

“Quando comparamos os diferentes perfis que estão atuando no mercado de trabalho atualmente, os profissionais mais jovens tendem a apresentar um comportamento diferenciado em relação às gerações anteriores. Eles naturalmente prezam pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal, principalmente por buscar mais estabilidade emocional e saúde mental. Somado a isso, acabamos de passar por um período de pandemia que diminuiu a segregação entre o trabalho e os cuidados pessoais, o que potencializou essa prática,” afirma Romero.