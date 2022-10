Quer fazer terapia de graça? WeWork e Zenklub oferecem sessões gratuitas

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha com o Zenklub mostrou que 64% dos trabalhadores brasileiros não possuem qualquer tipo de benefício para cuidar da saúde mental ,e 86% consideram o tópico importante para lidar com os impactos da pandemia.

Cuidar da saúde mental do colaborador passou a ser uma preocupação não só do RH, como dos CEOS e tem impacto direto no negócio: dados do Zenklub também mostram que companhias que investem em saúde emocional já têm o índice de bem-estar superior à média nacional – 74,0 frente a 61,7. Para estimular as pessoas a darem o primeiro passo em busca do bem-estar emocional, a startup de saúde mental Zenklub e a WeWork, líder em espaços de trabalho flexíveis, se uniram para oferecer sessões de apoio psicológico gratuitas em espaço seguro e acolhedor dentro dos escritórios.

Com a parceria inédita, dez prédios da WeWork em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro terão salas específicas e equipadas para garantir um ambiente seguro e acolhedor para que as pessoas que utilizam os espaços de trabalho possam realizar sessões de terapia gratuita com os especialistas do Zenklub – que conta com mais de 4 mil profissionais qualificados como psicólogos, coaches e terapeutas.

A ação começou em 10 de outubro e se estende até o final do mês. Para participar, basta ser um dos mais de 30 mil membros da WeWork no Brasil e agendar um horário com o especialista do Zenklub no link com um código que será liberado pela WeWork para seus membros, além de reservar o mesmo horário na sala direcionada para a sessão on-line no prédio da WeWork pelo aplicativo - sendo essa primeira sessão gratuita. O membro também terá acesso a todos os conteúdos do aplicativo de Zenklub. O local será exclusivo para a realização da terapia, com personalização do ambiente, luz adequada, aromatizador e outras ativações que remetem a cuidado e bem-estar.

O objetivo é democratizar e facilitar o acesso a ferramentas que incentivem a saúde mental entre funcionários da própria WeWork e das empresas que fazem parte da comunidade da marca. Uma pesquisa interna para os membros WeWork, realizada em Agosto, apontou que apoio para saúde física e mental é o terceiro benefício mais requisitado pelos colaboradores. Portanto, a ação, para além do Dia Nacional da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, visa mitigar a correria do dia a dia, a barreira econômica e a indicação de profissionais qualificados. “Enquanto líder, estou muito atento a encontrar soluções para não perder talentos, com isso, percebo que precisamos nos preocupar com o ambiente de trabalho que estamos oferecendo e o bem-estar dos nossos colaboradores”, declara Felipe Rizzo, CEO da WeWork no Brasil. “Com a chegada da Geração Z ao mercado de trabalho, ascensão dos Millennials a cargos de gestão e os efeitos da pandemia na saúde das pessoas, os colaboradores não estão mais dispostos a comprometer seu bem-estar”.

“A proposta é incentivar que o trabalhador dê o primeiro passo para cuidar de sua saúde mental e reserve um espaço em sua agenda para firmar um compromisso com si mesmo de priorizar o seu bem-estar”, diz Rui Brandão, CEO e cofundador do Zenklub. Além disso, o executivo reforça a importância das empresas olharem para o tema e o impacto que esse cuidado gera no colaborador e, consequentemente, no negócio.

“O fato de a empresa ter ações para garantir o bem-estar do colaborador será cada vez mais colocado na balança tanto quando um profissional escolher onde trabalhar quanto quando decide permanecer (ou não) naquele local. As empresas olharem para isso é um caminho sem volta, pois esse cuidado com o colaborador contribui diretamente com os resultados do negócio”.

O executivo da WeWork reforça a importância da flexibilidade como elemento fundamental na construção de políticas de trabalho que valorizem o bem-estar dos colaboradores, tanto no que se refere ao modelo de trabalho (híbrido como o ideal para 81% das pessoas, aponta a WeWork) como na autonomia dos times para definirem em conjunto o melhor jeito de trabalhar a fim de conquistar os melhores resultados.

“As cadeias de comando estão sendo transformadas e essa relação entre líder e liderado afeta diretamente como os funcionários se sentem. Temos observado a importância de olhar para colaboradores como pessoas adultas nas quais se pode confiar, passando de um posicionamento tradicional de ‘mostre-me que você é confiável’ para uma atitude incentivadora de ‘eu confio em você”, afirma Rizzo.

