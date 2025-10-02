NR1 e Saúde Mental: o papel do RH na criação de ambientes de trabalho saudáveis

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR1) é a base do sistema de segurança e saúde no trabalho no Brasil. Sua atualização em 2025 ampliou o escopo das responsabilidades das empresas, incluindo a necessidade de mapear, prevenir e controlar riscos psicossociais – como assédio, sobrecarga e ambientes tóxicos.

Para as companhias, isso significa que cuidar da saúde mental não é mais opcional, mas uma exigência legal e estratégica. Deixar de atender à NR1 pode gerar riscos trabalhistas e financeiros, enquanto o cumprimento fortalece a reputação e contribui para resultados sustentáveis.

Saúde mental como estratégia de negócio

A especialista em Desenvolvimento Humano com mais de 25 anos de experiência, Bia Nóbrega, uma das professoras da masterclass, reforça que saúde mental é um tema central na gestão corporativa. “Essas experiências me mostraram que saúde mental não é pauta paralela, é central para a perenidade dos negócios”.

Ela recorda que culturas tóxicas podem levar ao adoecimento coletivo, com impactos diretos na vitalidade e produtividade dos profissionais. Durante a pandemia, sua experiência prática mostrou que empresas que colocaram a saúde integral como prioridade tiveram engajamento, retenção de talentos e resultados mais consistentes.

Papel do RH diante da NR1

Segundo Bia Nóbrega, o RH ocupa posição estratégica nessa transformação: “O RH é guardião dessa agenda porque conecta estratégia, pessoas e cultura. É o RH quem garante coerência entre discurso e prática, transformando a saúde mental em atributo de cultura e não em ação pontual”.

Com a atualização da NR1, o departamento precisa estruturar programas contínuos, documentar práticas, capacitar lideranças e acompanhar indicadores de saúde. O objetivo é sair da lógica de iniciativas isoladas e implantar uma cultura sólida de prevenção e cuidado;

O que a masterclass oferece

A Masterclass NR1 e Saúde Mental para Gestores e RH, desenvolvida pela EXAME Saint Paul, foi criada justamente para apoiar empresas nesse processo. O curso traz um conteúdo prático e testado que une prevenção do adoecimento e promoção de saúde, sempre com foco no contexto atual do trabalho.

Entre os temas abordados, estão:

O novo contexto do trabalho e seus impactos na saúde integral;



Como atender às exigências da NR1 na prática;



O papel da liderança e do RH na criação de ambientes saudáveis;



Estratégias para reduzir estigma e fortalecer a cultura de cuidado;



Programas contínuos que integram saúde mental à gestão.

Por que participar?

Investir em saúde mental reduz custos, gera inovação e fortalece a marca empregadora. Como resume Bia Nóbrega: “Saúde mental é hard business. Ignorar o tema significa aumentar afastamentos, rotatividade e riscos trabalhistas”.

A masterclass é uma oportunidade de capacitação essencial para gestores e profissionais de RH que desejam alinhar suas práticas à legislação e criar ambientes mais saudáveis.

Participe da Masterclass NR1 e Saúde Mental para Gestores e RH da EXAME Saint Paul e leve para sua empresa um conteúdo completo para atender às exigências da NR1, reduzir riscos psicossociais e transformar saúde mental em estratégia de negócios.

