6 apostas das marcas brasileiras para este Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma das principais datas comemorativas do mercado brasileiro.

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ela deve movimentar cerca de R$2,8 bilhões em compras – uma alta de 2,5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Para aproveitar o momento, as principais marcas brasileiras se preparam para atrair a atenção do consumidor em meio ao período mais romântico do ano.

Maria Filó apresenta campanha focada na passagem do tempo

A Maria Filó apresenta sua campanha de Dia dos Namorados com uma proposta que valoriza os encontros imperfeitos e as diferentes formas que o amor pode assumir ao longo da vida.

Com o conceito “não é como a gente imaginou – ainda bem!”, a marca aposta em uma narrativa sensível e contemporânea, mostrando que o amor se constrói entre mudanças, reencontros, erros e transformações.

O filme da campanha acompanha a passagem do tempo através de uma bicicleta, símbolo de continuidade, memória e afeto. Em cenas delicadas, a narrativa mostra relações que evoluem de maneira inesperada, destacando conexões autênticas e a beleza presente nas imperfeições do cotidiano.

Foxton aborda vínculos afetivos

A Foxton apresenta sua campanha de Dia dos Namorados 2026 com o conceito “O amor tem nome”, uma reflexão contemporânea sobre os vínculos afetivos e a construção da identidade masculina.

Estrelada pelo ator e multiartista pernambucano Allan Souza Lima, a narrativa aposta em uma abordagem íntima e emocional para mostrar como o amor transforma, atravessa e dá significado às relações.

Em formato de declamação poética, a campanha acompanha um monólogo sensível protagonizado por Allan, que interpreta um homem contemporâneo emocionalmente disponível e conectado às próprias emoções. A comunicação se distancia de idealizações românticas tradicionais e reforça valores como honestidade emocional, clareza afetiva e autenticidade nos relacionamentos.

Com estética cinematográfica e sofisticada, o filme traduz o universo urbano e elegante da Foxton, integrando as peças da coleção à narrativa como extensão da personalidade.

Entre os destaques estão tricots, peças em linho e itens em azul índigo, além de jaquetas e básicos versáteis voltados para conforto, design e praticidade.

Parque Bondinho Pão de Açúcar

O Parque Bondinho Pão de Açúcar convida os casais a viverem uma experiência única em um dos cenários mais icônicos do Rio de Janeiro.

No Dia dos Namorados (12), das 10h às 17h, os casais poderão receber uma foto impressa na hora, eternizando o momento vivido em um dos cenários mais românticos do Rio.

Os restaurantes localizados dentro do atrativo prepararam menus e ações especiais para a data.

Durante toda a semana, o restaurante Embaixada Carioca oferece um menu exclusivo, com a sobremesa especial Romeu e Julieta, criada pelo chef Wallace Herdy, e o coquetel autoral Viva o Amor, desenvolvido pelo chef de bar Steve Nascto.

O Clássico Sunset Club terá um menu especial completo para celebrar a data, com Steak Tartare de entrada, Filé de Namorado ao Pesto de Manjericão de prato principal e Verrine de Tangerina e Cacau para a sobremesa.

Já o Araá Brasil promove uma experiência exclusiva e intimista na noite de sexta, com um menu de 5 etapas preparado especialmente para a data.

As Boas-vindas são com espumante, castanhas brasileiras e chips de raízes; tábuas de queijos, Peixe na Moqueca de Champagne ou Prime Rib Brasileiro ao Molho de Jabuticaba e uma sobremesa para compartilhar completam a experiência

Vans Brasil quer casais caminhando juntos

A Vans lança a campanha de Dia dos Namorados “Caminhando Juntos”, estrelada pelo skatista Ricardo Dexter e pela modelo e apresentadora Gianne Albertoni. A ação celebra a troca de experiências e a conexão genuína do casal, mostrando como seus universos, skate e moda, se encontram de forma natural e inspiradora.

Com a tagline “Caminhando Juntos”, a campanha destaca a vivência compartilhada entre os dois: Gianne se aproxima do skate por meio de aulas e sessões ao lado de Dexter, enquanto ele mergulha no universo fashion acompanhando a rotina e os eventos da modelo.

A proposta reforça a ideia de presença, parceria and descoberta a partir do olhar do outro. O destaque da coleção é o tênis Vans Knu Skool, releitura oversized do clássico Old Skool, inspirado na estética marcante dos anos 90 e no legado do streetwear.

Turismo romântico com a C2Rio

No turismo, a C2Rio Tours & Travel aposta em experiências românticas para transformar o Dia dos Namorados em uma celebração inesquecível no Rio de Janeiro.

A operadora preparou uma seleção de passeios para casais que desejam viver momentos especiais em cenários icônicos da cidade, como o passeio de catamarã pela Baía de Guanabara, o stand up paddle ao amanhecer em Copacabana, o café da manhã no Parque Lage e a experiência Rio Sunset no Parque Bondinho Pão de Açúcar, que proporciona um dos pores do sol mais emblemáticos da capital fluminense.

Para quem deseja estender a viagem romântica, a empresa também oferece roteiros para destinos como Búzios e Arraial do Cabo.

A proposta reforça a tendência de experiências afetivas e personalizadas que marcam as campanhas de Dia dos Namorados deste ano.

Desta forma, a operadora investe na criação de memórias a dois por meio do turismo de experiência, unindo natureza, aventura, gastronomia e paisagens icônicas do Rio de Janeiro em roteiros pensados especialmente para a data.

TIM convida Ana Paula Renault para campanha

A TIM ampliou o significado do Dia dos Namorados e lançou uma campanha estrelada por Ana Paula Renault, campeã do BBB26, voltada não apenas para casais, mas também para consumidores que aproveitam a data para investir em si mesmos.

Entre os destaques está o PlayStation 5, disponível a partir de R$ 1.899 à vista ou em 21 parcelas de R$ 91. A campanha parte do conceito de que “todo mundo namora” algum produto e reúne condições especiais para quem deseja investir em itens de tecnologia.

Além do console, a operadora oferece descontos em smartphones das linhas Samsung Galaxy e JOVI, notebooks ASUS, Smart TVs Samsung Crystal UHD e acessórios como os AirPods 4.

As ofertas fazem parte da estratégia da TIM para ampliar o acesso a produtos de alta demanda por meio de benefícios exclusivos e do programa Troca Smart, que permite utilizar dispositivos usados como parte do pagamento.