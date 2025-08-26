Passeio na Serra do Mar Paranaense disputa Oscar do turismo na categoria Trem de Luxo

O trem da Serra do Mar Paranaense, operado pela Serra Verde Express, está concorrendo ao World Travel Awards 2025 na categoria Luxury Train. Ele é o único representante brasileiro no segmento e pode conquistar, no final de setembro, a estatueta conhecida como “Oscar do turismo”.

A ferrovia Curitiba-Paranaguá, inaugurada em 1885, liga a capital paranaense ao litoral, em um percurso de 68 quilômetros, atravessando 41 pontes, 13 túneis e viadutos. A viagem acontece em meio ao maior trecho contínuo de Mata Atlântica preservada do Brasil, patrimônio ambiental que se tornou o diferencial do passeio.

Desde que a Serra Verde Express assumiu a operação turística, em 1997, mais de 4,5 milhões de passageiros já embarcaram no trem — uma média anual de 250 mil visitantes. O impacto também se reflete em números financeiros: em 2024, o faturamento chegou a R$ 58 milhões, e a meta para 2025 é crescer 15%, impulsionado pela exposição internacional e pelo aumento do fluxo turístico.

Em 2025, o passeio foi apontado pela Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do mundo, como o 14º melhor trajeto ferroviário do planeta. Com isso, a rota brasileira passou a integrar a publicação Amazing Train Journeys 2025, que reúne as 60 viagens de trem mais inesquecíveis do mundo, escolhidas por especialistas internacionais.

Ambientação temática

Os vagões de luxo da Serra Verde Express são automotrizes fabricados pela americana Budd Company entre 1949 e 1962, conhecidos popularmente como Litorinas. Cada vagão tem um conceito exclusivo de ambientação. A Litorina Foz do Iguaçu presta homenagem à região das Cataratas, com móveis de madeira, lustres e poltronas estofadas, remetendo a um estilo clássico e acolhedor. A Litorina Copacabana resgata o charme do Rio de Janeiro com decoração neoclássica inspirada no famoso calçadão da orla. Já a Litorina Curitiba traz um toque moderno, com cores e elementos que celebram a capital paranaense e sua identidade urbana e inovadora.

O embarque começa com tapete vermelho estendido na estação, e o serviço de bordo inclui espumante de boas-vindas, lanche gourmet, água, sucos, refrigerantes e cervejas à vontade. O ambiente é climatizado e conta com atendimento personalizado, com guias bilíngues que acompanham toda a experiência, disponível em português, inglês, espanhol, alemão e outros idiomas.

Ao chegar em Morretes, os passageiros seguem para o almoço, com prato típico da região: barreado com frutos do mar, uma combinação tradicional da culinária paranaense que conquista turistas brasileiros e estrangeiros.

Premiação será 27 de setembro

A viagem é também uma oportunidade de conhecer a região. Morretes é uma cidade histórica, às margens do Rio Nhundiaquara, que tem ganhado visibilidade nas redes sociais como um refúgio charmoso no litoral do Paraná.

Com casarões coloniais, cafés, lojinhas de produtos artesanais e trilhas ecológicas, o destino está, pouco a pouco, sendo descoberto por um público mais amplo, que busca experiências autênticas e imersivas. Nos fins de semana e feriados, o movimento aumenta e o clima é de vila turística em plena efervescência.

Além do trajeto ferroviário, o passeio inclui transporte terrestre e visita guiada também à vizinha Antonina, outra joia colonial com forte herança cultural e belas paisagens. Toda a experiência é pensada para valorizar o patrimônio natural e histórico do Paraná, com alto padrão de atendimento e conforto.

“Estamos orgulhosos por representar o Brasil como único trem turístico de luxo na disputa. As litorinas unem memória ferroviária, turismo sustentável e uma experiência de alto nível, que encanta visitantes do mundo todo”, afirma Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express.

Os vencedores do World Travel Awards 2025 serão anunciados dia 27 de setembro, durante cerimônia realizada em Cancún, no México. A votação é aberta ao público e pode garantir ao Paraná e ao Brasil mais um reconhecimento internacional no turismo de experiência.