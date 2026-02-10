Valentine’s Day: por que o Dia dos Namorados muda no Brasil e nos EUA?

O Dia dos Namorados não é comemorado na mesma data no Brasil e nos Estados Unidos. Enquanto o Valentine’s Day é celebrado em 14 de fevereiro em diversos países, aqui a troca de presentes entre casais acontece em 12 de junho, na véspera do Dia de Santo Antônio.

A diferença tem origem principalmente histórica e comercial. No Brasil, a data foi criada em 1948 como uma campanha publicitária para estimular as vendas no mês de junho, que era considerado um período fraco para o varejo. Já o Valentine’s Day tem raízes mais antigas e está ligado a tradições religiosas e culturais associadas a São Valentim.

A escolha do 12 de junho também aproveitou a proximidade com Santo Antônio, popularmente conhecido no país como o “santo casamenteiro”, celebrado em 13 de junho. Com isso, a data ganhou força e se espalhou pelo calendário nacional ao longo das décadas.

Por que o Dia dos Namorados é em 12 de junho no Brasil?

A comemoração brasileira começou em meados do século XX a partir de uma campanha criada pelo publicitário João Doria, dono da agência Standart Propaganda. Ele foi contratado pela loja Exposição Clipper para desenvolver uma ação que aumentasse as vendas em junho, mês em que o comércio tinha desempenho inferior.

Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Doria propôs uma nova data de apelo popular para casais. O slogan da campanha incentivava a troca de presentes e ajudou a consolidar a comemoração. No ano seguinte, a ideia começou a se espalhar por outras regiões, até se tornar uma data nacional.

Atualmente, o Dia dos Namorados é considerado uma das datas mais relevantes para o comércio no Brasil, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.

A origem do Valentine’s Day nos EUA e na Europa

O Valentine’s Day é celebrado em 14 de fevereiro e tem origem muito mais antiga. A data começou a ser associada ao século V, quando a Igreja Católica estabeleceu o Dia de São Valentim.

Entre as versões mais conhecidas está a história de que São Valentim era um padre em Roma que teria desafiado uma proibição de casamentos imposta pelo imperador Cláudio 2º, no século 3. Segundo o relato, o líder romano acreditava que homens solteiros seriam melhores soldados e, por isso, teria vetado cerimônias matrimoniais.

Valentim teria continuado a realizar casamentos em segredo e acabou preso e condenado à morte em 270 d.C. A tradição moderna de enviar mensagens e cartões teria ligação com uma carta atribuída ao padre, assinada como “do seu Valentim”.

Segundo a BBC, a data também foi associada a uma adaptação cristã de um festival romano chamado Lupercalia, celebrado no meio de fevereiro e ligado à fertilidade e ao início da primavera.