Quando é o Dia dos Namorados em 2025? Entenda origem da data

O Dia dos Namorados é uma das celebrações mais populares no Brasil e, diferente dos demais países do mundo, não acontece em fevereiro e sim em junho.

Por aqui, a comemoração ocorre no dia 12 do sexto mês do ano, que em 2025 cai em uma quinta-feira. Tem uma enorme relevância para o comércio e funciona como um dos maiores períodos de vendas sazonais. No entanto, ao contrário de outras datas comemorativas, não é considerado feriado nacional, tampouco ponto facultativo.

A diferença para os demais países, que comemoram a data no dia de São Valentim — daí vem o Valentine's Day — pode deixar muita gente confuso sobre a escolha do dia e a origem da celebração. Aqui estão as principais respostas a essas dúvidas:

Qual é a origem do Dia dos Namorados?

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a origem do Dia dos Namorados não tem nada a ver com o amor. Na verdade, a data foi inserida no calendário por causa de uma bem-sucedida campanha publicitária.

Em 1948, João Doria, proprietário da agência Standart Propaganda, foi contratado pela loja de departamentos Clipper para impulsionar as vendas no mês de junho, um mês tradicionalmente fraco para o comércio.

Inspirado pelo Valentine's Day, celebrado nos Estados Unidos e em outros países, Doria desenvolveu uma campanha publicitária para junho com slogans como "Não é só com beijos que se prova o amor!" e "Não se esqueçam: amor com amor se paga".

A estratégia impactou o setor na época, e foi estabelecida uma data especial para os casais celebrarem o amor.

Porque a data é celebrada em junho?

A escolha do dia 12 de junho também é resultado das festas católicas de Santo Antônio, famoso como o santo casamenteiro, que acontecem em 13 de junho.

Qual a origem do Valentine's Day?

O nome remete à Idade Média, em meados do século III d.c, quando Valentim, um dos bispos da Igreja na época, realizava casamentos de jovens apaixonados que queriam consumar o matrimônio. Essas celebrações iam contra as intenções do imperador romano Claudio II da época pois, segundo ele, os casamentos eram nocivos a jovens que ingressavam no exército. Ele então proibiu os casamentos, mas Valentim continuou as celebrações. Pouco tempo mais tarde, o bispo foi preso e sentenciado à morte no dia 14 de fevereiro.

Especula-se que Valentim trocava bilhetes como uma mulher dentro da prisão. Com seu falecimento, ele se tornou símbolo da união amorosa, não só pela celebração dos casamentos, como também pelas troca de bilhetes.

Nos Estados Unidos, um dos países que comemora o Dia de São Valentim, é comum entregar presentes e bilhetes. Diferente do Brasil, no entanto, as celebrações não ficam restritas aos românticos apaixonados e se estendem também a entes queridos, não necessariamente parceiros matrimoniais.